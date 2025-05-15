В Национальном центре «Россия» открыли «Пространство возможностей» для молодежи

В центре «Россия» открыли площадку для развития медиаграмотности детей и молодежи

Tекст: Елизавета Шишкова

Открытие площадки «Пространство возможностей» состоялось в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На церемонии присутствовали представители Росмолодежи, «Движения первых» и других партнерских организаций.

Новая площадка предназначена для развития медиаграмотности, цифровой культуры, патриотизма и творческого потенциала у молодежи с помощью современных технологий. В пространстве собраны студии для создания радиопрограмм, подкастов, блогов, фотоматериалов и видеоконтента, которые связаны в единую медиасетку.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил: «Поздравляю "Движение первых" и всех ребят нашей страны с открытием "Пространства возможностей". Сейчас у молодежи контент – главная движущая сила обучения, развития и развлечения».

Созданием площадки занимались крупнейшие общественные организации, включая Росмолодежь и Российское общество «Знание». Включены проекты «Классное радио» и «Новости Первых», а также мастер-классы, лекции и XR-студия.

Организаторы уверены, что благодаря площадке дети смогут осваивать медиапрофессии, создавать полезный для страны контент и знакомиться с выдающимися достижениями России.