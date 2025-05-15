В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.0 комментариев
Цена золота впервые с апреля опустилась ниже 3150 долларов
Цена фьючерсов на золото впервые с апреля упала ниже 3150 долларов за унцию
Цена золота на бирже снизилась до минимального уровня с апреля, достигнув отметки 3149 долларов за тройскую унцию.
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex впервые с 10 апреля опустилась ниже 3150 долларов за тройскую унцию, передает ТАСС. Такие данные приводит торговая площадка на фоне последних изменений на рынке драгоценных металлов.
По состоянию на 7.11 по московскому времени цена золота снижалась на 0,13% и составляла 3149 долларов за тройскую унцию. Спустя 15 минут стоимость золота замедлила снижение, достигнув отметки 3151,1 доллара за тройскую унцию, что соответствует падению на 0,07%.
Динамика стоимости золота на бирже в последние недели остается волатильной на фоне ожиданий по процентным ставкам в США и изменениях в мировой экономике.
Напомним, 22 апреля стоимость золота превысила 3,5 тыс. долларов за тройскую унцию и установила новый абсолютный рекорд.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, золотые резервы России выросли почти на 40% и достигли рекордных 229 млрд долларов.