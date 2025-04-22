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    Китай избавляется от американских энергоресурсов
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Религиовед назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска
    Переговорные позиции России. Путин переиграл всех
    Путин заявил о рекордной программе развития Донбасса и Новороссии
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка
    Нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами под Херсоном
    НЛО в небе над Львовом оказался шведским самолетом-разведчиком
    На Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    7 комментариев
    22 апреля 2025, 08:04 • Новости дня

    Стоимость золота впервые превысила 3,5 тыс. долларов

    Золото обновило исторический максимум, превысив 3,5 тыс. долларов за унцию

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории стоимость золота на торгах во вторник утром превысила 3,5 тыс. долларов за тройскую унцию, установив новый абсолютный рекорд.

    Стоимость золота на торгах во вторник впервые в истории превысила 3 500 долларов за тройскую унцию, передает РИА «Новости». По данным биржи Comex, к 7.52 по московскому времени цена июньского фьючерса на золото выросла на 63,9 доллара или на 1,87%, достигнув отметки 3 489,2 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов был зафиксирован новый исторический максимум – 3504,12 доллара за тройскую унцию.

    Параллельно с этим майский фьючерс на серебро к тому же времени подорожал на 0,8%, достигнув 32,783 доллара за унцию. Аналитик Kallanish Index Services Ли Лян Ле заявил Bloomberg: «Стремительный рост цен на золото в текущем году указывает мне на то, что рынки меньше, чем когда-либо, доверяют США».

    Ситуация складывается на фоне политической нестабильности в Соединенных Штатах: президент Дональд Трамп раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла и потребовал его отставки. Глава ФРС ранее отметил, что введенные администрацией Трампа импортные пошлины оказались выше ожиданий, что приведёт к росту инфляции и замедлению экономики. Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт сообщил, что президент продолжает рассматривать возможность увольнения Пауэлла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость золота на бирже достигла нового исторического рекорда, превысив 3400 долларов за тройскую унцию. 16 апреля цена на золото на бирже Comex показала рост на 2%, впервые превысив отметку 3,3 тыс. долларов за унцию.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, стоимость золотых резервов России выросла почти на 40% до рекордного уровня в 229 млрд долларов.

    21 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    «Ну, например, всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

    Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.


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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Машина сбила ехавших на красный цвет подростков на электросамокате в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Северо-Восточном округе столицы водитель Lada Granta совершил наезд на электросамокат с двумя 15-летними девушками, сообщили в прокуратуре города в понедельник.

    Инцидент произошел на Кольской улице, водитель Lada Granta столкнулся с электросамокатом, пересекавшим дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, указало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

    На самокате одновременно передвигались две девушки 15 лет, они не спешились при переходе.

    Обе несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

    Ранее в России предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам. Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 21:14 • Новости дня
    На Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit
    На Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit
    @ Владимир Владиславлев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Арестованное в порту Измаила российское судно реализовано украинским агентством на электронной площадке за сумму свыше 6 млн гривен.

    Судно Nika Spirit, арестованное в 2019 году в украинском порту Измаила, было продано, передает ТАСС. Национальное агентство Украины по поиску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что танкер был реализован на электронном аукционе Prozorro по цене 6,4 млн гривен, что эквивалентно примерно 154 тыс. долларов.

    Глава агентства Елена Дума уточнила, что в настоящее время в управлении АРМА находятся еще шестнадцать арестованных судов.

    В июле 2019 года СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Судно опознали как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли в ходе инцидента в Керченском проливе. Позднее экипаж судна был освобожден, однако российский танкер был арестован вместе с изъятыми документами.

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    21 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что правила ЕС будут одинаково применяться к крупным технологическим компаниям, независимо от их происхождения, несмотря на критику со стороны администрации Трампа.

    По ее словам, европейская комиссия намерена строго применять все цифровые законы Евросоюза в отношении крупных технологических компаний, несмотря на то, кто ими руководит и где они расположены, пишет Politico.

    Она подчеркнула: «Правила, принятые нашими со-законодателями, должны соблюдаться», и добавила, что Еврокомиссия уже возбудила дела против TikTok, X, Apple и Meta.

    Фон дер Ляйен отметила, что законы применяются справедливо, пропорционально и без предвзятости, независимо от страны происхождения компаний и их руководства. Глава Еврокомиссии особо подчеркнула, что приоритетом европейских органов остается защита людей, а не интересы отдельных фирм.

    Ранее ряд представителей администрации бывшего президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, резко критиковали такие европейские законы, как Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон об искусственном интеллекте (AI Act), утверждая, что они ограничивают свободу слова и препятствуют инновациям. Вэнс даже связал дальнейшее участие США в НАТО с возможным отказом Евросоюза от жесткого регулирования цифровых платформ.

    Подобное давление со стороны Вашингтона вызвало опасения, что Еврокомиссия может смягчить позицию, чтобы не обострять отношения с американской администрацией, особенно на фоне торговых споров между США и ЕС. Дополнительные опасения вызвали задержки с введением штрафов по Закону о цифровых рынках и DSA, что некоторые чиновники расценили как признак политизации борьбы с Big Tech.

    Тем не менее, заявление фон дер Ляйен свидетельствует о решимости Еврокомиссии довести до конца расследования и наказать нарушителей, невзирая на личности руководителей – включая Илона Маска, владельца X и одного из сторонников Трампа, который занимает должность главы департамента по эффективности государственного управления в его администрации. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность оштрафовать X после завершения расследования в январе, однако данные о размере штрафа в 1 млрд долларов, опубликованные The New York Times, были опровергнуты представителем комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta на фоне продолжающейся торговой войны между Европейским союзом и США, Евросоюз в ответ на давление со стороны американских властей планирует ввести новые меры против технологических гигантов США, а ранее на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном ЕС уже приостанавливал штрафы для Apple, Google и Meta.

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    21 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Умер папа римский Франциск
    Умер папа римский Франциск
    @ Zuma/ТАСС

    В Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет, после десятилетий служения Католической церкви.

    Папа римский Франциск скончался на 89-м году жизни, передает ТАСС. Информацию о его смерти распространила служба печати Святого престола утром 21 апреля. Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года и стал первым понтификом из Латинской Америки.

    Кардинал Фаррелл в своем обращении к верующим заявил: «Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего отца Франциска. Сегодня в 7.35 епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви».

    Причины смерти понтифика пока официально не называются. Ватикан объявил о начале траурных мероприятий и церемоний прощания, детали которых будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск в пасхальном послании призвал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов.

    6 апреля он впервые после длительного лечения появился на публике, выехав на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и поприветствовал верующих немного окрепшим голосом.

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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    @ Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

    По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

    WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    21 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви

    Религиовед Лункин назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска

    Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя смерть папы римского Франциска.

    «В памяти людей папа Франциск останется как улыбающийся глава Церкви, таким он пришел в 2013 году и вдохновил католиков и вообще многих христиан в мире, поскольку заявил, что Ватикан не будет воздвигать новых границ, а будет их скорее разрушать. На этом и была основана миссия Франциска в самых разных направлениях. Он не боялся проявлять свои симпатии, высказывался достаточно свободно, даже если знал, что его будут критиковать со всех сторон, и либералы и консерваторы», – говорит Лункин.

    Прежде всего он отмечает идею папы отказа от ядерного оружия в мире, о пагубности любых войн и вооруженных конфликтов. Франциск не боялся призывать европейских политиков к порядку, открыто говорил, что гонка вооружений – это путь в никуда, к катастрофе.

    Кроме того, продолжает собеседник, понтифик поддерживал отношения с Русской Церковью и патриархом Кириллом, говорил о величии русской культуры тогда, когда все на Западе считали это предательством «европейских ценностей». Папа также запомниться как глава Церкви, который активно поддерживал иммиграцию и помощь всем нуждающимся, беженцам, приезжающим в Европу. При Франциске произошла историческая встреча в Гаване с патриархом Кириллом, а в Гаванской декларации были обозначены основные принципы, объединяющие две христианские Церкви – распространение агрессивного секуляризма, гонения на христиан в разных регионах мира, опасность мировых конфликтов.

    «У папы Франциска была идея мирового братства и социальной экономики, которая учитывает интересы обездоленных. Этот 2025 год стал по инициативе Франциска Годом Надежды, и эту надежду понтифик оставил всем в пасхальные дни», – считает религиовед.

    Новым понтификом станет человек, которого изберут кардиналы, скорее всего, из своей среды, объясняет эксперт. Выбирать и быть избранным может быть католик, как правило, кардинал, не достигший 80 лет. После бурного в плане идеологических споров между либералами и консерваторами правления Франциска папой могут избрать более сбалансированного лидера, который найдет язык и с теми, и с другими.

    «Вряд ли кардиналы будут экспериментировать с кандидатами из Нового света. Они по традиции изберут итальянца, который хорошо знает куриальные дела и европейскую и мировую политику, так как эта сфера вышла на первый план в рамках общей трансформации международных отношений. Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – заключил Лункин.

    В понедельник в Ватикане объявили, что в возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Итальянские СМИ сообщают, что причиной смерти мог стать инсульт. Уточняется, что всю ночь перед смертью папа римский чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана. Похороны будут проводить по упрощенной системе.

    Король Британии Карл III и премьер-министр Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Британский монарх подчеркнул вклад понтифика в развитие единства церкви и защиту окружающей среды.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил телеграмму соболезнования по случаю кончины папы римского. Также он подчеркнул, что российский лидер питал к понтифику большое уважение. В посольстве РФ при Ватикане обратили внимание на то, что в период напряженности в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с Россией и Русской православной церковью (РПЦ), проявляя стойкость к антироссийским настроениям.

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    21 апреля 2025, 19:42 • Новости дня
    Путин: Киев борется не за свой народ, а за сворованные капиталы

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти связаны по рукам своими миллиардными капиталами, спрятанными за границей, они борются не за украинский народ, а за свои деньги, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа – они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа и вытащили за рубеж. И все. Они там на этих деньгах, как на крюке, сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть – никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что украинские власти на протяжении многих лет разворовывали деньги и накапливали их на своих счетах за рубежом.

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    21 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин вручил муниципальную премию «Служение»

    Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время церемонии в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил участников, отличившихся вкладом в развитие муниципалитетов, отдельно выделив номинацию за героизм.

    Церемония награждения второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» проходит в Москве. Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине», которой стал руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов, передает ТАСС.

    Мероприятие проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который собрал около 4 тысяч участников из 89 субъектов страны. Всего на участие в премии было подано 41 313 заявок, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом от регионов Донбасса и Новороссии заявок поступило в четыре раза больше, чем годом ранее – всего 531.

    Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что муниципальная премия «Служение» была учреждена по поручению главы государства и награда вручалась впервые в 2024 году.

    Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов. Глава государства приехал сюда уже второй раз за месяц — до этого он посещал центр 26 марта.

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    21 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    В Крым прибыл первый контейнерный поезд через Новороссию
    В Крым прибыл первый контейнерный поезд через Новороссию
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На Крымский полуостров пришел грузовой поезд, преодолевший маршрут по территории Новороссии менее чем за пять дней.

    По информации, предоставленной ТАСС, первый контейнерный поезд прошел по территории железных дорог Новороссии и прибыл на полуостров Крым. Состав направлялся со Свердловской железной дороги и следовал по специально разработанному графику.

    Расстояние более 3000 километров поезд преодолел менее чем за пять дней. Конечной точкой маршрута стал порт Севастополя, где контейнеры будут перегружены на морские суда для дальнейшей доставки.

    Генеральный директор Крымской железной дороги Михаил Гончаров заявил: «Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона».

    Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил разработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая обеспечит грузовое и пассажирское сообщение между Крымом и центральной частью России через новые регионы.

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    21 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами

    В универмаге центра «Россия» начали продавать футболки с новыми цитатами Путина

    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами
    @ Пресс-служба Национального центра Россия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В универмаге на территории национального центра «Россия» появились футболки и бейсболки с цитатами президента Владимира Путина, включая высказывания о суверенитете и будущем страны.

    В магазине на территории национального центра «Россия» начала продаваться обновленная коллекция одежды с автографами и цитатами президента Владимира Путина. Посетители могут приобрести футболки и бейсболки с надписями: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее», передает РИА «Новости».

    Сотрудница магазина рассказала, что наибольшим спросом пользуются футболки с ракетой «Орешник» и надписями, в которых упоминается Россия. Помимо новых фраз в коллекции представлены и уже известные высказывания президента, среди которых: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

    Коллекция тематического мерча впервые была представлена в 2023 году на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. С тех пор количество видов продукции и цитат президента заметно выросло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» ранее появились на Ozon и быстро были раскуплены, а лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов пришел на заседание Госдумы в такой футболке.

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    21 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин приехал в национальный центр «Россия», где проходит форум глав муниципальных образований

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов.

    Визит президента состоялся в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который проходит в Москве с 21 по 23 апреля, передает ТАСС.

    Мероприятие проводится ежегодно и направлено на развитие и продвижение муниципального самоуправления в России. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

    Напомним, 26 марта Путин посетил Национальный центр «Россия».

    Ранее сообщалось, что в 2029 году на Краснопресненской набережной Москвы завершится строительство нового здания Национального центра «Россия», проектирование которого осуществляется с участием ведущих архитекторов страны.

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    21 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Названа вероятная причина смерти папы римского Франциска

    Repubblica: Папа римский Франциск мог скончаться от инсульта

    Названа вероятная причина смерти папы римского Франциска
    @ Riccardo De Luca/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Папа римский Франциск, согласно сообщениям итальянских изданий, скончался от инсульта.

    По информации, опубликованной газетами Repubblica и Corriere della Sera, на которую ссылается РИА «Новости», причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт.

    В ближайшие часы, информирует Corriere, Святой престол должен опубликовать официальное заявление о причинах смерти понтифика.

    По версии Repubblica, если причиной смерти действительно стало кровоизлияние в мозг, это не связано с долгими проблемами Франциска с дыханием. Врачи, наблюдавшие за папой во время последней госпитализации, сообщили, что он ушел из жизни спокойно, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск всю ночь перед смертью чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а мировые лидеры подчеркнули его роль в укреплении межрелигиозных отношений, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости.

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    21 апреля 2025, 12:28 • Новости дня
    Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским

    В офисе Зеленского заявили об отсутствии договоренностей по признанию Крыма российским

    Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

    Лещенко заявил в эфире канала «Рада», что украинская делегация не обсуждала с США вопрос признания Крыма российским и не давала на это согласия, сообщает ТАСС.

    По его словам, в прессе появились публикации о якобы готовности США признать полуостров российским, однако, подчеркнул Лещенко, среди переговорщиков от Киева такой позиции нет.

    «Все переговорщики, которые проводят такие встречи, говорят, что вопросы территориальной целостности Украины не обсуждаются», – отметил Лещенко.

    Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что Киев не получал от Вашингтона никаких сообщений по теме признания Крыма российским. По его словам, «США не ставят перед Украиной условия о признании Крыма российским». Также он сообщил, что источники в администрации Трампа отрицают обсуждение этого вопроса.

    Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон якобы передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, а ответ ожидается на встрече в Лондоне. Сообщалось также, что американские власти рассматривают возможность официального признания Крыма российским при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что официальное признание США Крыма частью России не решит задач, которые ставит Москва, так как нужно признание всех пяти новых российских регионов.

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