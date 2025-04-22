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Стоимость золота впервые превысила 3,5 тыс. долларов
Золото обновило исторический максимум, превысив 3,5 тыс. долларов за унцию
Впервые в истории стоимость золота на торгах во вторник утром превысила 3,5 тыс. долларов за тройскую унцию, установив новый абсолютный рекорд.
Стоимость золота на торгах во вторник впервые в истории превысила 3 500 долларов за тройскую унцию, передает РИА «Новости». По данным биржи Comex, к 7.52 по московскому времени цена июньского фьючерса на золото выросла на 63,9 доллара или на 1,87%, достигнув отметки 3 489,2 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов был зафиксирован новый исторический максимум – 3504,12 доллара за тройскую унцию.
Параллельно с этим майский фьючерс на серебро к тому же времени подорожал на 0,8%, достигнув 32,783 доллара за унцию. Аналитик Kallanish Index Services Ли Лян Ле заявил Bloomberg: «Стремительный рост цен на золото в текущем году указывает мне на то, что рынки меньше, чем когда-либо, доверяют США».
Ситуация складывается на фоне политической нестабильности в Соединенных Штатах: президент Дональд Трамп раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла и потребовал его отставки. Глава ФРС ранее отметил, что введенные администрацией Трампа импортные пошлины оказались выше ожиданий, что приведёт к росту инфляции и замедлению экономики. Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт сообщил, что президент продолжает рассматривать возможность увольнения Пауэлла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость золота на бирже достигла нового исторического рекорда, превысив 3400 долларов за тройскую унцию. 16 апреля цена на золото на бирже Comex показала рост на 2%, впервые превысив отметку 3,3 тыс. долларов за унцию.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, стоимость золотых резервов России выросла почти на 40% до рекордного уровня в 229 млрд долларов.