Стоимость золота превысила исторический максимум в 3,4 тыс. долларов за унцию

Цена фьючерсов на золото на бирже Comex впервые превысила 3,4 тыс. долларов за унцию

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex вновь достигла исторического максимума, превысив отметку 3400 долларов за тройскую унцию, передает ТАСС. Такие данные следуют из информации, опубликованной торговой площадкой.

На 9.09 по московскому времени цена драгметалла поднялась на 0,19%, составив 3 400,5 долларов за унцию. Несколько минут спустя, к 9.14, рост немного замедлился, и стоимость составила 3 400,1 долларов, что на 0,18% выше уровня предыдущих торгов.

Текущий исторический максимум золота отражает сохраняющийся спрос на драгметалл на фоне экономической и геополитической неопределенности на мировых рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля цена на золото на бирже Comex превысила исторический максимум в 3 тыс. 250 долларов за унцию, а 16 апреля стоимость золота показала рост на 2% и достигла нового рекордного значения свыше 3 тыс. 300 долларов за унцию.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, стоимость золотых резервов России выросла почти на 40% до рекордного уровня в 229 млрд долларов.