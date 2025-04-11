Золото на бирже Comex превысило исторический максимум в 3 тыс. 250 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость золота достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 3 250 долларов за тройскую унцию, сообщает ТАСС.

Фьючерсы на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, показали рост цены. Это произошло в условиях постоянного увеличения стоимости драгметалла.

К 13.13 по московскому времени цена золота увеличилась на 0,44% и достигла 3 251,9 долларов за тройскую унцию. Однако к 13.28 московского времени рост замедлился, и стоимость составила 3 248,8 долларов за унцию, что все равно свидетельствовало о положительной динамике в размере 0,35%.

Вместе с ростом цен на золото также наблюдается увеличение цен на нефть. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE выросли на 0,8% и достигли 63,91 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае текущего года поднялись на 1,47%, до отметки 60,67 долларов за баррель. Это свидетельствует о позитивной динамике на сырьевых рынках.

Ранее на бирже Comex стоимость фьючерсов на золото с поставкой в июне 2025 года превысила 3,2 тыс. долларов за тройскую унцию, впервые с 2 апреля.

До этого 31 марта стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,01%, достигнув 3 тыс. 145,81 доллара за унцию, что стало новым рекордом.