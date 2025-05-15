Глава МИД Лавров назвал ситуацию с переговорами по Украине в Стамбуле интригой

Tекст: Вера Басилая

На торжественном заседании дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры» Лавров отметил всеобщий интерес, «в связи с интригой, которая сейчас разворачивается в Стамбуле буквально в эти часы и минуты», передает ТАСС.

Глава МИД призвал не ограничиваться только украинским вопросом, напомнив о серьезности других конфликтов, в частности, о трагедии Газы и палестинских территорий. Он отметил, что на Ближнем Востоке проблемы усугубились из-за политики стран НАТО, которые, по его словам, применяют вооруженную силу без раздумий.

Кроме того, глава российского МИД подчеркнул, что даже при стремительном развитии искусственного интеллекта такие технологии не смогут заменить дипломата-человека. По его мнению, только опыт и эрудиция человека позволяют находить творческие, креативные решения, основанные на балансе интересов, чтобы предотвращать или не допускать повторения конфликтных ситуаций.

Ранее в Турции заявили, что время проведения встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не согласовано.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса.

Политолог Евгений Минченко отметил, что риски срыва переговорного процесса достаточно высоки.

