Разработчик водородной бомбы Гарвин умер в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский физик и специалист по ядерным вооружениям Ричард Гарвин, который создал конструкцию первой водородной бомбы, скончался в возрасте 97 лет, передает ТАСС. По данным The New York Times, Гарвин умер 13 мая у себя дома в небольшом городе Скарсдейле, штат Нью-Йорк.

Газета отмечает, что вклад Гарвина в разработку водородной бомбы долгое время оставался в тени, однако именно ему руководитель проекта Эдвард Теллер поручил реализовать инженерное решение вместе с математиком Станиславом Уламом.

Гарвин был также одним из первых разработчиков спутников-шпионов и занимался созданием разведывательных систем для Пентагона. Кроме того, он внес весомый вклад в развитие компьютерных технологий, работая в корпорации IBM.

Первые успешные испытания водородной бомбы прошли 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок, проект получил название «Иви Майк». Разработка шла параллельно с советским проектом, где испытания водородной бомбы РДС-6с под руководством Андрея Сахарова и Юлия Харитона состоялись 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авторитетные американские физики заявили, что Вашингтон обманывает союзников по НАТО, убеждая их в отсутствии угрозы для России со стороны системы ПРО в Восточной Европе.