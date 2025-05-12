Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?8 комментариев
The Times: Сирия готова предложить США разработку своих ресурсов
The Times: Трамп встретится с главой Сирии в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа во время своего визита в Саудовскую Аравию на текущей неделе, пишет The Times.
По данным The Times, в переговорах также должны принять участие глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и президент Ливана Жозеф Аун.
В материале говорится, что сирийский президент, которого власти США продолжают считать причастным к террористической деятельности, намерен добиваться отмены американских санкций против Сирии, введенных в период правления Башара Асада.
Шараа предложит Соединенным Штатам доступ к сирийским природным ресурсам, предполагая возможность заключения сделки, аналогичной соглашениям по добыче полезных ископаемых на Украине. Ожидается, что обсуждение этих условий станет одной из ключевых тем встречи.
Напомним, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В четверг украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США о недрах.