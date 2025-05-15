Пожар охватил крупную птицефабрику в Астраханской области

Tекст: Мария Иванова

Пожар произошел на территории птицефабрики «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает ТАСС. Пламя охватило двухэтажное здание площадью около 2 тыс. кв. метров. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал о пожаре поступил в 8.53 по московскому времени. В 9.46 на объекте была объявлена локализация возгорания, что позволило удержать распространение огня.

Для тушения были привлечены дополнительные силы и средства: с огнем борются восемь единиц техники и 25 сотрудников МЧС.

«В данный момент происходит тушение двухэтажного здания, ориентировочно площадью 2 тыс. кв. метров. На месте работают пожарные. Предварительно, пострадавших нет», – сказано в сообщении районной администрации. Производственные мощности и складские помещения птицефабрики пострадали в результате пожара.

Птицефабрика «Владимировская» действует с 1971 года и считается одной из крупнейших в регионе. Ее продукция поставляется не только в Астраханскую область, но и в Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожар на складе угля на обогатительной фабрике компании «Якутуголь» в городе Нерюнгри локализовали на площади 300 кв. метров. Пожар на промышленной площадке в Каменске-Уральском в мае остановили усилиями МЧС на площади 1 тыс. 250 кв. метров.