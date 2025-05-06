Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Пожарные локализовали возгорание на заводе в Каменске-Уральском
Пожар на промышленной площадке в Каменске-Уральском остановлен усилиями МЧС на площади 1 тыс. 250 кв. метров, эвакуировались восемь человек.
Пожар на заводе по производству металлического порошка в Каменске-Уральском локализован, сообщает МЧС Свердловской области в своем Telegram-канале.
Возгорание произошло днем 6 мая, сигнал поступил на пульт пожарной охраны с улицы Лермонтова. К моменту прибытия пожарных горела кровля цеха на площади 1 тыс. 250 кв. метров.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Сообщений о пострадавших не поступало. По словам представителей МЧС, принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара.
На месте работают 12 единиц спецтехники и 32 сотрудника личного состава. Специалисты продолжают проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв, в результате которого была разрушена квартира на девятом этаже и начался пожар. Соседи помогли выбраться из горящей квартиры девочке, а еще три человека погибли. Все они оказались членами одной семьи.