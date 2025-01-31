  • Новость часаСтало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский начал устранение политических конкурентов
    Кандидат на пост главы Нацразведки назвала вторжение в Ирак крупнейшим провалом США
    Россия начала окрашивать экспортную пшеницу
    Вассерман: Ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций
    На военном заводе Rheinmetall в Испании произошел взрыв
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице
    В Эстонии ожидаются трехдневные отключения электричества после выхода из БРЭЛЛ
    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу
    Власти Украины призвали жителей Днепропетровской области покинуть восточные районы
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    15 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    14 комментариев
    31 января 2025, 02:49 • Новости дня

    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    30 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал вертолет виновником авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Трамп, выступая в Белом доме, обвинил экипаж вертолета в провокации авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне. По его словам, экипаж самолета авиакомпании American Airlines действовал верно и следовал установленному курсу при посадке, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что вертолет, по какой-то причине, находился на той же высоте, что и самолет в момент столкновения. «Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», – заявил президент.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, выразив соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

    Коментарии (4)
    30 января 2025, 13:22 • Новости дня
    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном

    Эксперт Горбачев: К авиакатастрофе в Вашингтоне привела несогласованность гражданских диспетчеров и военных

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана перегружен. В таких обстоятельствах диспетчеры могли проявить невнимательность, что и привело к столкновению пассажирского самолета и военного вертолета, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Он также допускает, что трагедия произошла из-за недопонимания между специалистами гражданской авиации и военными.

    «Причиной столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, скорее всего, стал человеческий фактор», – считает Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации. Он напомнил, что аэропорт имени Рональда Рейгана «колоссально перегружен». В таких условиях диспетчеры могли проявить невнимательность.

    Впрочем, эксперт допускает, что произошло недопонимание между специалистами гражданской авиации и военными. Горбачев объясняет: военные должны были пролететь первыми, а пассажирский самолет необходимо было направить на второй круг. «Но, судя по всему, этого сделано не было. Кроме того, Пентагон мог не предупредить гражданских о планах полета», – допускает он.

    «На мой взгляд, второй вероятной причиной трагедии стала несогласованность действий американских структур. Расследование покажет, что привело к катастрофе, но инцидент свидетельствует о проблеме управления воздушным движением в США», – подчеркнул спикер. Он уточнил, что в данном случае «соседство» военного и гражданского сектора могло привести к нарушению правил безопасности полета.

    Собеседник на этом фоне обратил внимание на участившиеся случаи опасного сближения американских самолетов. Так, в январе этого года в аэропорту Финикса два судна едва не столкнулись при заходе на посадку. До этого, в декабре 2024-го, два самолета практически столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лос-Анджелеса. Вырисовывается весьма опасная тенденция. «Американцам явно следует разобраться с системой управления воздушным движением», – заключил Горбачев.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено. Как отмечает агентство Reuters, авиакатастрофа может стать самой смертельной с 2001 года.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    Коментарии (2)
    30 января 2025, 08:37 • Новости дня
    Guardian: Украина потрясена приостановкой всех программ внешней помощи США

    Tекст: Александра Юдина

    Украина потрясена после решения президента США Дональда Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов, пишет Guardian.

    По данным британской газеты, решение Трампа о приостановке всех программ внешней помощи вызвало потрясение на Украине, передает РИА «Новости».

    Остановка финансирования в одночасье заморозила многие проекты, которые ранее реализовывались с поддержкой Соединенных Штатов.

    В публикации рассказывается о неудачных попытках киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых критически важных программ.

    «Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», – пишет источник газеты.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    При этом администрация Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания. Кроме того, Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

    Коментарии (4)
    30 января 2025, 03:09 • Новости дня
    Трамп поручил подготовить Гуантанамо для содержания до 30 тыс. мигрантов

    Дональд Трамп разработал указ о размещении до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тысяч нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается подписать указ о временном размещении до 30 тыс. нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе. Как сообщает ТАСС, такое заявление Трамп сделал во время выступления в Белом доме. Он уточнил, что места в Гуантанамо предназначены для содержания наиболее опасных преступников, которые, по его словам, угрожают безопасности американцев.

    Трамп отметил, что многие из этих мигрантов настолько опасны, что их нельзя доверить другим странам. «Так что мы пошлем их в Гуантанамо. Это место, откуда трудно выбраться», – заявил он. Президент также подписал законопроект, получивший название по имени Лейкен Райли, американки, убитой нелегальным мигрантом в 2024 году. Закон позволяет задерживать и депортировать нелегальных мигрантов, обвиняемых в преступлениях, до решения суда.

    Планы Трампа вызвали резкую реакцию на Кубе. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал их актом жестокости, а министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья подчеркнул, что Гуантанамо – это территория Кубы, незаконно оккупированная США. Кубинские власти оценивают инициативу Трампа как нарушение прав человека и международного права.

    Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году и с тех пор вызывает критику со стороны правозащитников из-за правового вакуума, в котором оказываются заключенные. При Бараке Обаме был издан указ о ее закрытии, но он так и не был исполнен. Сейчас Гуантанамо снова становится предметом международных споров из-за планов администрации Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U в связи с новым указом президента Дональда Трампа, требующим всесторонней оценки условий программы. Администрация президента США Дональда Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до полутора тыс. в день, акцентируя внимание на тех, кто подозревается в преступлениях. МИД Колумбии объявил о снятии напряженности в отношениях с США, которая возникла после запрета на посадку самолетов с депортированными колумбийцами.

    Коментарии (5)
    30 января 2025, 23:07 • Новости дня
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

    Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить беженцев из приграничных районов в его гостинице, где имеются свободные номера.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

    «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

    «Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

    Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

    Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ХАМАС признал гибель командующего бригадами «Аль-Кассам»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель командующего бригадами военного крыла движения «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Исы.

    Об этом заявил представитель бригад Абу Убейда в своем видеообращении, передает РИА «Новости». «Мы оплакиваем командующего бригадами «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Ису», – сказал он.

    В декабре Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Аммара Далула, командира ХАМАС, возглавлявшего подразделение по производству оружия, а в начале января Израиль заявил о поражении 40 объектов ХАМАС в Газе.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 06:07 • Новости дня
    Британский кандидат в послы США признал ошибку критики Трампа

    Британский кандидат в послы США Питер Мандельсон назвал ошибочной свою критику Трампа в 2019 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат на пост посла Великобритании в США Питер Мандельсон признал ошибку своей критики в адрес Дональда Трампа в 2019 году, когда назвал его «почти что расистом».

    Как сообщает ТАСС, Питер Мандельсон, предложенный премьер-министром Великобритании Киром Стармером на должность посла в США, назвал свои прежние критические высказывания о Дональде Трампе ошибочными. Мандельсон, влиятельный член Лейбористской партии, об этом заявил в интервью телеканалу Fox News.

    В 2019 году он подверг критике Трампа, называя его «почти что расистом» и обвиняя в неуважении к британскому правительству. Теперь же политик считает свои заявления необдуманными и признает изменения в своем отношении к бывшему президенту США. Он отметил, что впечатлен динамичностью и энергией, с которой Трамп подошел к своим обязанностям.

    По данным Financial Times, Мандельсон получил агреман на назначение послом, хотя официального подтверждения этой информации еще нет. Ранее британские СМИ предполагали, что назначение может быть заблокировано из-за его связей с китайскими компаниями через консалтинговую фирму Global Counsel.

    Карен Пирс пока остается главой британской дипмиссии в Вашингтоне. Назначение Мандельсона на эту должность станет исключительным случаем, когда послом станет политик, а не профессиональный дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская журналистка Диана Панченко резко отреагировала на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости союзников в противостоянии с Москвой и Пекином. Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что либеральному телеканалу MSNBC может грозить закрытие из-за падения рейтингов ведущей Рейчел Мэддоу, что, по его мнению, свидетельствует о близости канала к «смерти». Трамп также потребовал от Епископальной церкви и служительницы извинений за увещевания о мигрантах и ЛГБТ на церковной службе в Вашингтоне, которую он назвал политизированной и скучной.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 08:18 • Новости дня
    Ростех назвал Ми-35М самым живучим вертолетом в классе

    Ростех заявил о превосходной живучести вертолета Ми-35М благодаря бронированию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ми-35М благодаря своей большой площади бронирования признан одним из самых живучих ударных вертолетов в мире и способен эффективно применять оружие даже в сложных условиях.

    Вертолет Ми-35М, по заявлению Ростеха, обладает высокой живучестью благодаря большой площади бронирования, защищающей его от снарядов малокалиберной артиллерии. Представители компании отмечают, что Ми-35М является самым универсальным ударным вертолетом среди серийных машин в мире, обеспечивая превосходную огневую мощь с возможностью круглосуточного применения высокоточного оружия, сообщает РИА «Новости».

    Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и поддержки подразделений сухопутных войск. Он может перевозить личный состав с вооружением, транспортировать раненых и грузы как внутри кабины, так и на внешней подвеске. Ростех подчеркивает уникальность вертолета благодаря его широкому функционалу, не имеющему аналогов в мире.

    Вертолет оснащен современным комплексом навигации и системы индикации, а также обзорно-прицельной системой с тепловизионными и телевизионными каналами. Ми-35М способен выполнять полеты на высотах от 10 до 25 метров днем и не менее 50 метров ночью, одновременно обнаруживая цели и нанося удары.

    Кроме того, Ми-35М эффективно применяется как в управляемом, так и неуправляемом вооружении, что позволяет ему действовать в сложных климатических и ландшафтных условиях, таких как высокие температуры и высокогорные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолетов, среди которых значительное место занимает Ми-35М. В апреле 2024 года сообщалось, что Белоруссия получила очередную партию этих вертолетов из России, что подчеркивает востребованность модели. Ми-35М остается популярной классикой в мире военной авиации благодаря своей надежности и эффективности.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп: В авиакатастрофе в Вашингтоне никто не выжил

    Трамп заявил, что в крушении вертолета в Вашингтоне никто не выжил

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном – вертолета и самолета – никто не выжил, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «К сожалению, выживших нет», – цитирует Трампа ТАСС.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 05:17 • Новости дня
    Север сектора Газа вновь заселили более 500 тыс. палестинцев

    Более 500 тыс. палестинцев вернулись на север сектора Газа после открытия дорог

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 500 тыс. палестинцев за последние дни возвратились в северные районы сектора Газа благодаря открытию ключевых дорог, что позволило восстановить связь между югом и севером палестинского анклава.

    Как сообщает ТАСС, более 500 тыс. палестинцев вернулись в северные районы сектора Газа. Это стало возможным благодаря открытию прибрежной дороги и дороги «Салах-эд-Дин» 27 января. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов отмечает, что открытие дорог позволило восстановить перемещение между южными и северными районами сектора.

    Жители преодолевают пешком путь в 30 километров с юга на север анклава. Армия Израиля разрешила возвращение после подтверждения информации о жизни израильской гражданки Арбель Йехуд, удерживаемой движением ХАМАС. Ожидается, что она и еще одна заложница, Агам Бергер, а также «еще один похищенный», чье имя не раскрывается, вернутся в Израиль 30 января.

    Данное разрешение стало возможным благодаря соглашению между Израилем и ХАМАС, достигнутому при посредничестве Катара, Египта и США. Глава катарского правительства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и освобождении заложников. Соглашение вступило в силу 19 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре прошла встреча членов политбюро ХАМАС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где обсуждались вопросы прекращения огня в Газе и обмена заложников на палестинских заключенных, бригады «Аль-Кассам» из ХАМАС объявили о планах по освобождению троих заложников в рамках обмена пленными, который пройдет 30 января, в четверг, и палестинское движение ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 16:59 • Новости дня
    Названы новые сроки освобождения палестинских заключенных из тюрем Израиля

    Стало известно о новых сроках освобождения палестинских заключенных из тюрем Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем вечером в четверг, сообщил информационный офис по делам заключенных.

    По информации из официального Telegram-канала офиса, палестинские заключенные, которые должны были быть освобождены из израильских тюрем в четверг, выйдут на свободу 30 января в 18.00, передает ТАСС.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Замглавы МИД обсудил будущее отношений с послом Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Российско-сирийские отношения обсудили замглавы МИД Михаил Богданов и посол Сирии в России Башар Джаафари на встрече в Москве после визита российской делегации в сирийскую столицу.

    Встреча состоялась по просьбе сирийской стороны. Обсуждение касалось двусторонних отношений между Россией и Сирией, передает РИА «Новости».

    Стороны уделили особое внимание итогам недавнего визита российской межведомственной делегации в Дамаск 28 января.

    Как было подчеркнуто, результаты этого визита играют значимую роль в дальнейшем развитии сотрудничества между Москвой и Дамаском.

    Накануне сообщалось, что российская делегация, в составе которой замглавы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, прибыла в Дамаск.

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Россия выразила готовность к диалогу с Сирией о временном использовании своих военных баз в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Трамп пригрозил выдворением участникам пропалестинских протестов

    Трамп распорядился высылать иностранных студентов за участие в пропалестинских акциях

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены депортировать иностранных студентов и лиц без американского гражданства, участвовавших в пропалестинских протестах, следует из исполнительного приказа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, предусматривающий выдворение иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, участвовавших в протестах в поддержку Палестины, передает ТАСС.

    В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится о намерении США активно бороться с антисемитизмом, применяя все доступные и уместные правовые инструменты для преследования, выдворения или привлечения к ответственности лиц, виновных в незаконном притеснении или насилии на почве антисемитизма.

    Агентство Reuters поясняет, что новый приказ позволяет «быстро аннулировать» студенческие визы тех, кто поддерживает ХАМАС. Таким образом, участники пропалестинских акций, не имеющие американского гражданства, могут оказаться под угрозой выдворения из страны.

    Ранее более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Позже Дональд Трамп предложил расселить палестинцев из сектора Газа в арабских странах, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Также правительство США отменило временный статус защиты для венесуэльских мигрантов, ранее защищавший их от депортации, что коснется около 600 тыс. человек, проживающих в стране.

    Кроме того, Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 13:35 • Новости дня
    На эсминце ВМС США впервые внедрили ИИ-систему контроля

    Эсминец «Фицджеральд» стал первым кораблем ВМС США с ИИ-комплексом ERM v4

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На эсминце USS Fitzgerald ВМС США впервые развернули систему ERM v4 на основе искусственного интеллекта, которая контролирует 10 тыс. параметров корабля, оперативно выдавая рекомендации по обслуживанию и предотвращению поломок.

    Эсминец ВМС США «Фицджеральд» стал первым в американском флоте судном, на котором установлена система ERM v4 на основе искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

    Гендиректор компании-разработчика Fanthom5 Зак Стейплс заявил, что комплекс контролирует 10 тыс. параметров и показателей эсминца, включая состояние корпуса и электроники. Алгоритмы системы предоставляют рекомендации по обслуживанию и своевременно предупреждают о возможных неисправностях.

    Стейплс подчеркнул, что установка системы на других кораблях ВМС США начнется в этом году, и к 2026 году флот планирует оборудовать более десяти судов в год. Инновация направлена на замену устаревшей интегрированной системы оценки состояния (ICAS), разработанной в 1990-х годах. Новая система должна повысить надежность и стабильность работы кораблей, предупреждая неожиданные поломки.

    ERM v4 позволяет экипажу заранее получать информацию о предстоящих проблемах, что значительно улучшает эксплуатационные характеристики судна. Несмотря на внедрение ИИ, часть данных продолжат собирать вручную, но с планшетов и специальным ПО, что упрощает работу моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Японии произошло столкновение эсминца ВМС США «Фицджеральд» с филиппинским контейнеровозом, в результате которого погибли семь американских моряков; позже сообщалось, что причиной трагедии стала «профессиональная халатность» экипажа эсминца. После серии столкновений американских эсминцев с другими судами в ВМС США уволили двух офицеров, что стало частью мер по повышению уровня безопасности на флоте.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 23:52 • Новости дня
    Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене

    Экс-замсекретаря СНБО Украины сообщил о закупке Минобороны мин времен Второй мировой по 600 евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сообщил, что Министерство обороны страны приобрело противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.

    Министерство обороны Украины закупило для армии противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку, сообщает ТАСС. Эту информацию озвучил генерал в отставке Сергей Кривонос, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» он упомянул, что обсуждаемая закупка получила огласку в контексте недавнего сообщения журналиста Юрия Бутусова о поставках некачественных гранат для ВСУ.

    Кривонос подчеркнул, что тротил, которым наполнены эти мины, имеет срок хранения в 35 лет в идеальных условиях, и напомнил, что с момента окончания Второй мировой войны прошло значительно больше времени. Генерал выразил мнение, что закупленные мины могут стать большой проблемой для военного ведомства Украины, назвав их «дерьмом», которое принесет «огромное количество головной боли».

    Осенью прошлого года на Украине уже разгорелся скандал из-за поставок бракованных артиллерийских мин. Военнослужащие жаловались на качество боеприпасов калибра 120 мм, произведенных концерном «Укроборонпром», и позже началось изъятие мин калибра 82 мм. Министр обороны Украины Рустем Умеров признавал, что около 20% боеприпасов, используемых ВСУ, не срабатывают. В январе 2025 года украинские СМИ продолжали сообщать о поступлении в армию бракованных снарядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могли подорвать усилия по снабжению ВСУ, писала Politico, а в статье украинского издания «Зеркало недели» отмечалось, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.

    Коментарии (0)
    Главное
    NYT: Диспетчеры в аэропорту Вашингтона работали неполным составом
    В Москве задержали бывших замов Чубайса по «Роснано»
    ВСУ лишились возможности получать военные грузы в порту Измаила
    В курином мясе из Казахстана обнаружили опасную бактерию
    Медведев призвал оперативно высылать из России мигрантов-наркоманов
    В Италии заблокировали китайское приложение DeepSeek
    Самая красивая женщина мира заинтересовалась актером Борисовым

    Кому могут продать «Северный поток – 2»

    Европейцы наконец разрешили Газпрому законсервировать пострадавшую нитку трубопровода «Северный поток – 2». А его оператор, компания Nord Stream 2 AG, готова продать трубопроводы, чтобы расплатиться с европейскими кредиторами, которые в свое время вложились в проект наравне с Газпромом. Кто может стать новым собственником газопровода, идущего по дну Балтийского моря? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    «Для нашего спасения была организована целая спецоперация»

    «Когда я во время реабилитации приехал в полк выздоравливающих, мне не поверили, что у меня протез». Ветеран спецоперации Александр Малов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как ради его спасения командир пошел против военной логики, как боевой опыт помог с получением новой должности и почему ветеранам полезны компьютерные игры. Подробности

    Перейти в раздел

    «Агенты Сороса» схлестнулись в Европе с друзьями Трампа

    Острое политическое столкновение происходит в Европе. Венгрия предоставила политическое убежище одному из польских политиков и ради этого пошла даже на нарушение общеевропейских правил субординации. Польское руководство клеймит в ответ Будапешт за то, что там играют «на стороне России». На самом деле, поясняют политологи, конфликт выходит далеко за рамки ссоры двух региональных держав. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............