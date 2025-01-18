Эрдоган пригрозил покончить с курдскими боевиками в Сирии

Эрдоган пообещал уничтожить курдские силы РПК на севере Сирии в ближайшее время

Tекст: Вера Басилая

Эрдоган подчеркнул, что Турция не потерпит деятельности РПК и их сирийского ответвления – Сил народной самообороны (СНС), занимающих треть территории Сирии. Он пообещал принять меры для радикального решения этой проблемы, если СНС не откликнется на призыв сложить оружие, передает ТАСС.

Это заявление было сделано на региональном съезде правящей Партии справедливости и развития в городе Мерсин. Эрдоган отметил, что если РПК-СНС не выполнит призыв своего лидера Абдуллаха Оджалана сложить оружие, Турция самостоятельно решит эту проблему, используя опыт успешных операций на севере Сирии. По словам президента, ликвидация террористической угрозы будет осуществлена в любом случае.

Ранее лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал Оджалана обратиться к своим сторонникам с инициативой прекратить вооруженное противостояние. В прошлом году прокурдская партия DEM провела переговоры с Оджаланом в тюрьме, и есть ожидания, что до середины февраля он может выступить с обращением.

Конфликт между Турцией и РПК длится с 1984 года, и Анкара регулярно проводит операции против ее сторонников в Турции, а также на севере Сирии и Ирака.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности применить силу против террористов в Сирии, если они не сложат оружие.

Турецкие вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана.

В декабре 2024 года сообщалось, что США отправили новое военное оборудование и припасы боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в Сирии.