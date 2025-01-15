Эрдоган пригрозил уничтожить террористов в Сирии

Эрдоган потребовал от курдских боевиков в Сирии сложить оружие

Tекст: Ольга Иванова

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь выступил с резким заявлением в адрес действующих в Сирии террористических группировок, сообщает ТАСС.

На заседании фракции правящей Партии справедливости и развития он потребовал от них сложить оружие и объявить о роспуске. Эрдоган подчеркнул, что в случае отказа от выполнения этих требований Турция готова применить силу.

«Если СНС (сирийское ответвление РПК »Силы народной самообороны»)не сложат оружие, им не удастся избежать грядущей участи. У нас есть силы и возможности решить этот вопрос. Все внешние силы должны убрать свои руки из региона, иначе мы вместе с нашими сирийскими братьями снесем головы ИГ («Исламское государство*», запрещено в РФ) и РПК-СНС», – подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган ранее отмечал, что у РПК-СНС не осталось иного выбора, кроме как сложить оружие. По его словам, либо боевики «зароют оружие в землю, либо будут похоронены вместе с ним». Турецкий лидер не видит третьего пути для этих группировок.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкие вооруженные силы приведены в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).