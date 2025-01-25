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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

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    25 января 2025, 23:04 • Новости дня

    Пентагон не стал опровергать передачу разведданных Сирии

    Пентагон не подтвердил и не опроверг сообщения о передаче разведданных США Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Министерство обороны США не подтвердило информацию о возможной передаче разведывательных данных новому сирийскому правительству, сообщает ТАСС. Представитель Пентагона заявил, что ведомство не обсуждает разведоперации по соображениям безопасности. Газета The Washington Post пишет, что США якобы передавали данные о террористической угрозе от ИГ руководству Сирии, включая «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Источник издания утверждает, что американская разведка помогла предотвратить атаки ИГ на религиозные объекты вблизи Дамаска в начале месяца. Газета отмечает, что передача данных не значит, что США полностью принимают «Хайат Тахрир аш-Шам», которая остается в списке террористических организаций в США.

    Сообщается, что США начали передавать разведданные напрямую в декабре 2024 года, пытаясь выстроить отношения с новым сирийским руководством. Это было обусловлено опасениями США о возможном восстановлении ИГ в регионе, когда правительство Сирии укрепляет свою власть. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа возглавляет «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Ситуация в Сирии стала напряженной после захвата оппозиционными силами городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс в декабре. Президент Башар Асад покинул страну, и новое временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить небольшое военное присутствие в Сирии для предотвращения возрождения террористической группировки «Исламское государство*» сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома.

    Сирийские власти ввели запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничили въезд граждан последних двух стран.

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские военные не строят новую базу на севере Сирии и не планируют совместные патрули с курдскими силами.

    Турецкие СМИ сообщили, что США отправили новое военное оборудование и припасы боевикам запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» в Сирии.

    В Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих, что значительно превышает ранее объявленное количество в 900 человек, отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    24 января 2025, 17:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    Дональд Трамп оказался в роли «жениха на каждой свадьбе», привлекая к себе внимание в том числе заявлениями о «краже гиперзвука» Россией. Но реальность такова, что российские гиперзвуковые комплексы уже стоят на вооружении, а американские – нет. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

    «У США много проектов по гиперзвуковым технологиям, однако они до сих пор не показали образцы, поставленные на вооружение. Россия опередила американцев, этим можно гордиться. Гиперзвук – это наше большое и значимое достижение», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    В то же время эксперт напомнил, что у США достаточно перспективных наработок в области гиперзвука, которые могут представлять теоретический и практический интерес для разведок разных стран, «поэтому подобные заявления Трампа не вызывают удивления».

    Он также напомнил, что США давно объявили о разработке военно-стратегической концепции молниеносного глобального удара (Prompt Global Strike), эта тема также широко обсуждалась во время президентства Барака Обамы, «но они не реализовали несмотря на то, что под это были выделены деньги».

    «Другое дело, что Трамп – человек, который должен быть, как говорят, женихом на каждой свадьбе. В каждой отрасли он находит что-то, из чего можно сделать информационный повод, чтобы о нем говорили. В общем, он занимается тем, что делает Америку снова великой. Пока, правда, на словах», – заключил Козюлин.

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий. «Во время администрации Обамы Россия украла проект, она получила его от нас. Какой-то нехороший человек дал им проект», – сказал глава американского государства в интервью Fox News.

    Он добавил, что во время первого срока распорядился создать гиперзвуковые ракеты. «И мы делаем супергиперзвуковые, они даже на шаг впереди, и они у нас появятся в скором времени. Но Россия получила их (технологии), и они их построили», – заявил Трамп.

    Американский лидер выдвигает подобные обвинения не впервые. Еще во время первого президентского срока, в сентябре 2020 года, он заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, получив технологии от администрации Барака Обамы. Позже он повторил то же самое в 2023 году.

    В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российская сторона не крала у американской никаких «супер-пупер ракет». «У нас есть своя ракета, прекрасная ракета», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    24 января 2025, 22:03 • Новости дня
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США разъяснили детали санкций против российских танкеров, подчеркнув, что крайним сроком разгрузки нефти является 27 февраля, а финансовые операции необходимо завершить 12 марта, заявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

    По словам Джайна, управление США по контролю за иностранными активами уточнило, что конечный срок разгрузки танкеров – 27 февраля. Джайн также добавил, что завершение всех финансовых операций должно быть осуществлено до 12 марта, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Индия намерена продолжать покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, что соответствует установленным западными странами ограничениям. Кроме того, сделки должны проходить без участия российских компаний и судов, на которые распространяются санкции. Это заявление Джайн сделал в рамках обсуждения условий поставок нефти в условиях санкционного давления.

    Санкции, введенные США 10 января, затрагивают более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Министерство финансов США также изменило политику санкций, заявив, что теперь они могут быть наложены на любое лицо, работающее в российском ТЭК, как в прошлом, так и в настоящем.

    Агентство Bloomberg сообщило о возможной остановке НПЗ в Китае из-за санкций США, после введения которых 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, Между тем Индия собирается отказаться принимать подсанкционные нефтяные танкеры за участие в перевозке российских грузов.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    23 января 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского президента Дональда Трампа о потерях СССР в 60 млн жизней во Второй мировой войне.

    Песков выразил несогласие с заявлениями Трампа о потерях Советского Союза в 60 млн жизней во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные цифры не соответствуют официальным данным, признанным как российскими историками, так и специалистами по всему континенту.

    «Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте», – подчеркнул он.

    Также Песков прокомментировал высказывания Трампа о «вспомогательной» роли СССР в войне. Песков отметил, что при всем уважении к президенту США, с этой оценкой можно не согласиться.

    Он напомнил о тяжести и значимости вклада СССР в победу над фашизмом, подчеркивая, что Советский Союз заплатил самую высокую цену.

    Кроме того, Песков заявил, что Америка действительно помогала в войне, однако для нее это всегда был бизнес.

    Он провел параллели с современностью, утверждая, что США также извлекают прибыль из современных конфликтов, зарабатывая на продаже энергоресурсов и военной продукции.

    Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны.

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    24 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия

    Политолог Дробницкий: Путин открывает для Трампа возможность диалога между великими державами

    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году, – это аванс, жест доброй воли и кредит доверия Трампу как к человеку, в котором Москва видит договороспособного политика. Но этот кредит доверия легко растерять, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Путин готов к предметным переговорам с Трампом, в том числе по проблемам стратегической стабильности и вопросам энергетики. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что является руководителем одной из трех великих держав, от взаимоотношений которых в этом мире очень многое зависит», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, переговоры могут касаться вопросов стратегической стабильности. «В руках России и США находится оружие, которым можно вогнать все человечество в каменный век. Поэтому Москва занимает ответственную позицию: если у сторон есть желание честно, открыто и говорить на равных – тогда надо говорить. То же самое касается энергетики», – пояснил эксперт.

    Также стоит обратить внимание на заявление Путина о том, что если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, украинского кризиса могло бы не быть. «Мы предполагаем, что Трамп говорит правду. Более того, мы перестаем делать вид, что Байден пришел к власти честно. С нашей стороны это аванс и жест доброй воли, который означает готовность Москвы считать Трампа добросовестным переговорщиком», – полагает американист.

    Теперь перед новым главой Белого дома открыто два пути: либо вести себя добросовестно, либо потратить кредит доверия со стороны России. «У президента США появляется возможность диалога с другой великой державой, которая рассчитывает на то, что Трамп – договороспособный политик. Но этот кредит доверия можно легко растерять», – пояснил аналитик.

    Впрочем, за последние дни Трамп допустил одну важную ошибку, считает эксперт. «Он взялся за мирные инициативы по Украине, не разобравшись в этом вопросе. На данный момент у него нет рычагов влияния на ситуацию в Восточной Европе. Киев принадлежит не ему, а его политическим врагам в США и ЕС. Всерьез надавать на Россию он тоже не может, потому что введение новых санкций приведет к тому, что он сделает Европе и Америке в два раза больнее, чем уже сделано», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с США. «С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», – добавил Путин.

    Российский лидер также выразил мнение, что победа Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине. Он также отметил, что с новой администрацией США «может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня»: «Это и вопросы о стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря».

    Президент напомнил, что для экономик России и США характерна одна общая черта. «Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, потому что, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь нам есть о чем поговорить. Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес», – пояснил Путин.

    «Поэтому, скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – заключил Путин.

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    24 января 2025, 20:10 • Новости дня
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные базы на сирийской территории должны закрыться, чтобы Европейский союз снял свои санкции в отношении сирийской стороны, заявил неназванный высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

    «Передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия – военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия», – сказал чиновник, передает ТАСС.

    В Сирии находятся два российских военных объекта: пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

    Ранее сообщалось, что новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    23 января 2025, 21:05 • Новости дня
    Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы

    Вице-спикер Толстой указал Трампу на риск ультиматумов по отношению к России

    Tекст: Евгения Караваева

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Как передает РИА «Новости», Толстой выразил обеспокоенность по поводу подхода нового президента США Дональда Трампа к международной политике. Вице-спикер подчеркнул, что ультиматумы, которые Трамп уже предъявил Канаде, Гренландии и Панаме, могут иметь серьезные последствия, если будут применяться в отношении России.

    В своем заявлении Толстой отметил: «В ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже. Не забываем про Аляску». Он добавил, что в политический постмодерн, как он назвал нынешний этап международных отношений, можно играть и вдвоем. Толстой напомнил о множестве территорий, которые исторически были частью России и могли бы стать предметом подобной игры.

    Толстой подчеркнул, что Россия имеет серьезные возможности ответить на любые ультимативные заявления и действия. Его слова подчеркивают важность осторожного подхода к отношениям с Россией со стороны любой страны, включая США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России. Эксперты оценили воззвание Трампа к России как ультиматум или даже оскорбительный ультиматум. А генсек НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.

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    24 января 2025, 11:41 • Новости дня
    «Калашников» разработал новый пулемет калибра 7,62 мм
    «Калашников» разработал новый пулемет калибра 7,62 мм
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» завершил разработку нового пулемета РПЛ-7 калибра 7,62 мм, который будет представлен на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в феврале.

    Концерн «Калашников» представит новый ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Пресс-служба концерна уточнила, что это будет первая публичная демонстрация данного оружия.

    РПЛ-7 разработан для использования патронов образца 1943 года. Он оснащен ленточным питанием и может поражать цели как обычными, так и трассирующими пулями, включая 57-Н-231 и Т-45 или Т-45М. Пулемет предназначен для уничтожения живой силы, огневых точек и небронированных транспортных средств противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил разработку ручного пулемета РПЛ-20, предназначенного для поражения живой силы и транспортных средств противника с возможностью установки современного оборудования, затем новый пулемет РПЛ-20 успешно прошел испытания в зоне СВО.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    24 января 2025, 08:12 • Новости дня
    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции

    The New York Times сообщила о скрытии США потерь Украины ради переговорной позиции

    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти скрывают данные о потерях Украины в ходе спецоперации России, чтобы укрепить позиции на мирных переговорах, сообщили источники.

    По данным The New York Times, власти США стремятся не разглашать данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации для улучшения переговорных позиций на возможных мирных переговорах, передает Ura.ru.

    В статье издания приводится мнение западных разведывательных агентств, которые неохотно делятся своими расчетами.

    «Западные разведывательные агентства неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать позиции союзника», – говорится в материале.

    Американские официальные лица отмечают, что Киев не предоставляет полные данные о потерях даже своим ближайшим союзникам, включая США, что усложняет понимание реальной ситуации на Украине и формирование стратегических решений.

    Ранее Washington Post отмечал, что некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве.

    Напомним, Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 20:57 • Новости дня
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на члена Республиканской партии.

    Собеседник WP выразил мнение, что Трамп, пытаясь продемонстрировать завершение конфликта на Украине, может фактически «капитулировать» перед Путиным, передает РИА «Новости». «Путин получит то, что хочет», – заявил республиканец.

    Некоторые полагают, что назначенцы Трампа, такие как кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут изменить ситуацию в пользу России. Российский академик, чье имя не называется, также считает, что нестандартный подход Трампа позволяет ожидать неожиданных решений.

    Ранее Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    25 января 2025, 09:45 • Новости дня
    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине

    Reuters: USAID прекратило финансирование украинских проектов по приказу правительства США

    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства, пишет Reuters.

    Агентство США по международному развитию получило указ от правительства остановить финансирование проектов, реализуемых на Украине, передает РИА «Новости».

    До настоящего времени USAID поддерживало множество инициатив на Украине, включая программы экономического развития и гуманитарной помощи.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

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