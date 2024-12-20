Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.17 комментариев
Пентагон сообщил о почти 2 тыс. американских военных в Сирии вместо 900
Стало известно о 2 тыс. военных США в Сирии вместо заявленных 900 человек
В Сирии сейчас находятся около 2 тыс. американских военнослужащих, что значительно превышает ранее объявленное количество в 900 человек, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Райдер отметил, что прежде Пентагон «регулярно информировал» СМИ «о том, что в Сирии базируются около 900 американских военнослужащих». «Сегодня я узнал, что на самом деле в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных», – приводит слова Райдера ТАСС.
Райдер уточнил, что дополнительный контингент был направлен в Сирию еще при правлении сирийского президента Башара Асада для усиления миссии по разгрому террористической группировки «Исламское государство*».
Райдер не стал вдаваться в детали касательно конкретных подразделений, которые прибыли в Сирию, но отметил, что они являются «временными силами», поддерживающими основной контингент из 900 военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности Белого дома, заявил, что американские войска останутся в Сирии после свержения Асада вооруженной оппозицией. Сообщалось, что США намерены продолжать борьбу против террористической группировки «Исламское государство*» и обеспечивать стабильность на востоке Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ