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    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    17 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    15 комментариев
    20 декабря 2024, 06:16 • Новости дня

    Пентагон сообщил о почти 2 тыс. американских военных в Сирии вместо 900

    Стало известно о 2 тыс. военных США в Сирии вместо заявленных 900 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В Сирии сейчас находятся около 2 тыс. американских военнослужащих, что значительно превышает ранее объявленное количество в 900 человек, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер отметил, что прежде Пентагон «регулярно информировал» СМИ «о том, что в Сирии базируются около 900 американских военнослужащих». «Сегодня я узнал, что на самом деле в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных», – приводит слова Райдера ТАСС.

    Райдер уточнил, что дополнительный контингент был направлен в Сирию еще при правлении сирийского президента Башара Асада для усиления миссии по разгрому террористической группировки «Исламское государство*».

    Райдер не стал вдаваться в детали касательно конкретных подразделений, которые прибыли в Сирию, но отметил, что они являются «временными силами», поддерживающими основной контингент из 900 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности Белого дома, заявил, что американские войска останутся в Сирии после свержения Асада вооруженной оппозицией. Сообщалось, что США намерены продолжать борьбу против террористической группировки «Исламское государство*» и обеспечивать стабильность на востоке Сирии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    19 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию

    WSJ: Россия планирует перебросить С-400 и С-300 из Сирии на базы в Ливии

    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию
    @ Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе, пишет издание The Wall. Street Journal.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Россия переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии на базы в Ливии.

    По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада. Российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой, отмечает WSJ. В настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Грузовой самолет российского МЧС дважды за неделю остановился в Восточной Ливии по пути в Мали, где у России также имеется военное присутствие.

    Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» о будущем своих баз в Сирии.

    Россия уже имеет присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК «Вагнер». В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук. Кроме того, Россия рассматривает возможность модернизации своих объектов в Тобруке для размещения боевых кораблей, пишет газета.

    Аналитики указывают, что базы в Ливии не смогут полностью компенсировать утрату Сирии. Бывший офицер ВКС Глеб Ирисов заявляет, что Ливия могла бы служить промежуточной станцией для заправки, но ограничит вес перевозимого оборудования. Базы в Сирии были важны для проекции силы Москвы в регионе, отмечает WSJ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики.

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, и в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам*» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта.

    Между тем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    17 декабря 2024, 21:25 • Новости дня
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль обвинил Турцию в систематическом захвате сирийской территории и использовании прокси-группировок для оккупации на фоне осуждения Анкарой плана удвоения населения Голанских высот.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) МИД Израиля указал на действия Турции, начиная с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах. «Турция систематически вторгалась на сирийскую территорию, и этот процесс начался с военных операций в 2016, 2018 и 2019 годах и продолжается по сей день. Турция создала прокси-зоны, где под ее контролем действуют вооруженные группировки, такие как Сирийская национальная армия», – говорится в сообщении.

    Израильское дипведомство заявило, что сейчас около 15% территории Сирии контролируется силами, поддерживаемыми Турцией. В этих районах используется турецкая валюта, работают турецкие банки и почтовые службы, подчеркнули в МИД еврейского государства.

    Израиль также обвинил Турцию в поддержке джихадистских сил против курдов в Сирии. «Последней страной, которая может говорить об оккупации в Сирии, является Турция», – заявили в ведомстве.

    Напомним, канцелярия премьер-министра Израиля сообщила об одобрении плана по развитию Голанских высот, включающего укрепление поселений и удвоение населения в регионе.

    Ранее главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 10:41 • Новости дня
    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии

    Трамп отметил ключевую роль Турции в будущем Сирии после свержения Асада

    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой.

    Трамп заявил, что Турция будет играть ключевую роль в формировании будущего Сирии. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, отметив, что Турция оказала значительную поддержку повстанцам, свергнувшим правительство Башара Асада, передает Reuters.

    Трамп похвалил Турцию за проведение «дружественного захвата» Сирии, в ходе которого зафиксировано минимальное количество жертв. По его словам, Турция, обладая мощной, не утомленной войной армией, является главным союзником в постконфликтной Сирии. «Сейчас в Сирии много неопределенностей, но я думаю, что Турция будет держать ключи к Сирии», – подчеркнул он.

    Турция контролирует значительные территории на севере Сирии после нескольких операций против курдов и поддерживает силы, свергнувшие Асада, на стороне которого находились Иран и Россия, отмечает агентство.

    После свержения Асада Вашингтон и Анкара ведут переговоры о предотвращении возрождения боевиков «Исламского государства» в Сирии.

    Что касается оставшихся американских войск в Сирии, Трамп не дал четкого ответа, сославшись на силу турецкой армии и хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил: «Эрдоган – человек, с которым я ладил... Он построил очень сильную, мощную армию».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция

    Между тем газета The Washington Post отмечала, что сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

    Коментарии (10)
    19 декабря 2024, 15:16 • Новости дня
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    @ Ayal Margolin/JINI/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

    «Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», – приводит его слова ТАСС.

    Он отметил, что Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий.

    «Можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Это очевидно, наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Но Израиль решает тоже для себя вопросы, связанные с безопасностью», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что не знает, какие цели Израиль преследует в секторе Газа, но его действия заслуживают осуждения.

    «Я не знаю, какие окончательные цели Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения. Мы неоднократно это делали на всех уровнях, начиная с общественного уровня и нашей позиции в Совете Безопасности ООН», – сказал Путин.                                             

    По его словам, РФ надеется, что Израиль когда-нибудь выйдет с территории Сирии, но сейчас он уходить не собирается.

    «Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», – сказал президент.

    Кроме того, Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Глава России не исключает операцию Турции с целью отодвинуть курдские формирования от границы на фоне обострения в Сирии.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин: Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в Тегеран

    Tекст: Александра Юдина

    Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в столицу Ирана Тегеран, этот шаг подтверждает успешное выполнение Россией своих целей в Сирии, заявил президент Владимир Путин.

    По словам российского лидера, изначально задачей России было предотвращение создания террористического анклава в Сирии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что за минувшие 10 лет Россия достигла поставленных целей, вложив значительные усилия в обеспечение стабильности в регионе.

    Президент отметил, что в результате операции удалось сохранить территориальную целостность Сирии и восстановить контроль над значительной частью страны. Также он подчеркнул важность сотрудничества с сирийским правительством и другими международными партнерами для поддержания устойчивого мира в регионе.

    Путин также выразил уверенность в том, что достигнутый прогресс способствует улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, снижению напряженности и возвращению беженцев.

    Кроме того, президент заявил, что у России нет наземных войск на территории Сирии. Он подчеркнул, что российское военное присутствие в Сирии ограничивается наличием военных баз.

    «Наши военнослужащие действуют исключительно с территории баз и осуществляют те задачи, которые поставлены перед ними командованием», – отметил он.

    Путин также добавил, что Россия продолжает поддерживать сирийское правительство в его усилиях по восстановлению страны и нормализации ситуации.

    Помимо прочего, президент рассказал о событиях в сирийском Алеппо.

    «В Алеппо сдались 350 боевиков, а 30 тыс. правительственных войск вместе с проиранскими подразделениями отошли без боя», – сообщил он.

    Путин подчеркнул, что Россия стремится к миру и стабильности в Сирии и поддерживает отношения со всеми сторонами конфликта. Эти шаги, по мнению президента, направлены на деэскалацию напряженности в регионе.

    Также Путин отметил важность соблюдения всеми сторонами достигнутых договоренностей для поддержания мира и безопасности в Сирии.

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    17 декабря 2024, 13:07 • Новости дня
    Аятолла Хаменеи пригрозил Израилю уничтожением за действия в Сирии

    Иранский лидер Хаменеи заявил о возможном уничтожении Израиля за нападение в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль может быть уничтожен за свои действия в Сирии, и подчеркнул, что силы исламского сопротивления продолжат борьбу.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль потерпит сокрушительное поражение из-за своего вторжения в Сирию, передает ТАСС.

    Это заявление было сделано на встрече с иранскими женщинами, где Хаменеи подчеркнул, что силы исламского сопротивления продолжат свою борьбу. Он отметил, что США, Израиль и их союзники совершают преступления в Сирии и ошибочно полагают, что смена власти в Дамаске означает конец сопротивления.

    Хаменеи подчеркнул, что несмотря на попытки Израиля окружить и уничтожить силы ливанской шиитской организации «Хезболла» на сирийской территории, сам Израиль окажется уничтоженным. Он добавил, что сектор Газа и Ливан продолжают свою борьбу против израильской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение режима Асада в Сирии может создать Израилю больше проблем, чем возможностей. Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану. Израиль продолжит свои операции в Сирии, несмотря на международную критику.

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    19 декабря 2024, 10:04 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по Йемену

    Al Jazeera: Израиль нанес авиаудары по Йемену, погибли не менее девяти человек

    Tекст: Мария Иванова

    Серия израильских авиаударов по Йемену привела к гибели девяти человек и разрушению ключевых объектов инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.

    По данным Al Jazeera, в результате израильских авиаударов по Йемену погибли по меньшей мере девять человек. Эти удары стали ответом на запуск ракеты, произведенный хуситами в сторону Израиля.

    Целями атак стали электростанции, порт и нефтяной объект в городах Ходейда и Сана. Израильская армия заявила, что удары были направлены по «военным целям» хуситов, расположенным на западном побережье и в глубине Йемена. По данным армии, эти объекты используются силами хуситов для проведения военных операций. Основной медиаканал хуситов Al Masirah TV сообщил, что семь человек погибли при атаке на порт ас-Салиф, а остальные – в ходе двух ударов по нефтяному комплексу в Рас-Иса, который также находится в провинции Ходейда.

    Al Masirah TV также уточнил, что израильские силы нанесли четыре удара по порту и два по нефтяному объекту. В дополнение к этому, целью атак стали две центральные электростанции, расположенные к югу и северу от столицы Йемена, Саны.

    Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили об атаке на Яффо в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2». Кроме того они осуществили атаки на Тель-Авив и Ашкелон при помощи беспилотников, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

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    17 декабря 2024, 08:21 • Новости дня
    Рябков рассказал о влиянии событий в Сирии на проекты БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Вооруженная операция в Сирии не отменяет планы БРИКС, а, наоборот, мобилизует и консолидирует волю участников, включая Иран, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, текущая спецоперация в Сирии не облегчает, но и не обнуляет проекты БРИКС, передает ТАСС.

    В интервью Аналитическому центру ТАСС Рябков подчеркнул, что ситуация в Сирии мобилизует и консолидирует волю участников объединения.

    Также Рябков ответил на вопрос о влиянии сирийских событий на региональные и глобальные планы БРИКС. Он отметил, что планы создания транспортных коридоров на территории, контролируемой непримиримой оппозицией правительству Башара Асада, отсутствуют.

    Комментируя инфраструктурные проекты, такие как коридор Север – Юг, Рябков подчеркнул, что они не входят в текущие планы.

    Замглавы МИД также указал на значимость геополитических последствий происходящего в Сирии, которые описывает Иран, один из новых участников БРИКС. Рябков отметил, что это относится к иной геополитике и требует отдельного анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    19 декабря 2024, 04:03 • Новости дня
    Турция отказалась от операции в Сирии при условии решения курдской проблемы

    Турция не будет вмешиваться в Сирию при полном контроле новых властей над курдами

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что военная операция против курдских сил в Сирии не состоится, если новые власти страны смогут решить проблему с контролем над территориями, где проживают курды.

    Турция не будет проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» в Сирии, если новые власти страны возьмут под полный контроль все территории, включая районы проживания курдов, передает ТАСС. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera. Он подчеркнул, что серьезной угрозой для Турции остается расширение Рабочей партии Курдистана в Сирии.

    Фидан отметил, что с приходом новой администрации в Дамаске, вопросы безопасности и контроля над территорией становятся их прямой ответственностью. В связи с этим, Турция не видит необходимости вмешиваться, если сирийские власти справятся с данной задачей. Также Фидан выразил надежду, что сирийские беженцы смогут добровольно вернуться домой, если ситуация стабилизируется.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Турция наращивает военное присутствие вдоль границы с Сирией, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Однако Фидан заверил, что Анкара не намерена сохранять свое присутствие в Сирии, если угрозы миграции и терроризма будут устранены.

    Турция уже проводила военные операции на территории Сирии для создания зоны безопасности вдоль границы. В 2019 году была проведена операция «Источник мира», в результате которой была создана зона безопасности в провинциях Хасеке и Ракка. Ранее операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» привели к созданию аналогичных зон в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курдская коалиция «Силы демократической Сирии» предложила создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе на севере Сирии под контролем американских войск, об этом заявил военный руководитель курдской коалиции Мазлюм Абди здесь. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой. США рассматривают возможность отправки военнослужащих в Сирию для реализации задач, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном и контактной группой, в поддержку переходного политического процесса, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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    17 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Стало известно о возможности отправки военных США в Сирию

    Госдеп: США изучают возможность отправки военных в Сирию

    Tекст: Мария Иванова

    США рассматривают возможность отправки военнослужащих в Сирию для реализации задач, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном и контактной группой, в поддержку переходного политического процесса, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    США рассматривают возможность отправки своих военных в Сирию, сообщает ТАСС.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что на данный момент в Сирии находятся только американские военнослужащие, входящие в состав коалиционных сил. По словам Миллера, США продолжают оценивать ситуацию и изучают, когда может наступить подходящий момент для отправки дополнительных военных, чтобы участвовать в различных задачах, включая реализацию принципов, озвученных госсекретарем Энтони Блинкеном.

    Совместное заявление стран, включающих США, Британию, Германию и другие, распространенное Госдепом 14 декабря, подчеркивает, что переходный политический процесс в Сирии должен осуществляться под руководством сирийцев. Этот процесс должен привести к созданию инклюзивного и представительного правительства. Заявление также выражает поддержку мандата специального посланника ООН и призывает расширить присутствие ООН в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами. Он отмечал, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    Между тем, как писала газета The Washington Post, сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

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    18 декабря 2024, 00:33 • Новости дня
    Курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани на севере Сирии

    Курдская коалиция СДС предложила создать зону в Кобани под контролем американских военных

    Tекст: Вера Басилая

    Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) предложила создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе (Кобани) на севере Сирии под контролем американских войск, заявил военный руководитель курдской коалиции Мазлюм Абди.

    Военный руководитель курдской коалиции «Силы демократической Сирии» Мазлюм Абди предложил создать демилитаризованную зону в Айн-эль-Арабе, известном как Кобани, на севере Сирии, данная инициатива направлена на снижение напряженности на границе с Турцией и обеспечение безопасности региона, передает ТАСС.

    Абди подчеркнул, что курды сохраняют приверженность режиму прекращения огня и готовы создать демилитаризованную зону, чтобы устранить озабоченность Турции по поводу безопасности ее границ. Он заявил, что зона будет находиться под контролем американских военных, которые сформируют отряды для ее охраны.

    Ранее представитель курдской СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии.

    Курды, под контролем которых находятся районы северо-востока Сирии, противостоят «Сирийской национальной армии», протурецкому формированию, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) свергло власть в Сирии.

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    17 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о выделении ЕС 160 млн евро помощи Сирии до конца года

    Стало известно о предоставлении ЕС Сирии до 160 млн евро помощи до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз предоставит Сирии помощь в размере 160 млн евро до конца года, а отмена санкций будет зависеть от выполнения условий Брюсселя, включая процесс мирной передачи власти, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз рассматривает возможность отмены санкций против Сирии, однако это решение будет зависеть от выполнения определенных условий, сообщает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ключевым требованием является мирная передача власти в Сирии. Она также подробно обсудила этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом во время их встречи.

    Фон дер Ляйен отметила, что в рамках поддержки Сирии Евросоюз предоставит стране до конца года 160 млн евро. Это заявление подчеркнуло приверженность ЕС своим обязательствам по поддержке Сирии, несмотря на существующие санкции. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что данные меры направлены на поддержку сирийского народа в нынешних сложных условиях.

    Кроме того, Урсула фон дер Ляйен подтвердила восстановление дипломатических контактов между Брюсселем и Дамаском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатов ЕС Кая Каллас заявила, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.

    Кроме того, Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана.

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    17 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Захарова обвинила иностранные службы в распространении фейка о гибели Асада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила иностранные службы в распространении фейковых новостей о гибели экс-президента Сирии Башара Асада, отметив их интерес в дестабилизации ситуации в регионе.

    В эфире Первого канала дипломат заявила, что за распространением ложной информации стоят службы стран, заинтересованных в создании хаоса в Сирии, передает ТАСС.

    «Это пример классического фейка как раз со всеми необходимыми компонентами», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что данная «новость» могла быть использована для решения точечных задач, выгодных определенным государствам.

    Напомним, агентство Reuters заявляло о высокой вероятности гибели Башара Асада в авиакатастрофе. Захарова ранее задалась вопросом о том, собирается ли агентство опровергать свое сообщение.

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    18 декабря 2024, 23:15 • Новости дня
    Аэропорт Алеппо возобновил работу в обычном режиме

    Аэропорт Алеппо снова принимает и отправляет самолеты без спецразрешений

    Tекст: Денис Тельманов

    Аэропорт в Алеппо вновь начал обычную работу, отменены ограничения на внутренние рейсы, действовавшие с 8 декабря.

    Аэропорт сирийского города Алеппо возобновил прием и отправку самолетов в обычном режиме, сообщает ТАСС. Теперь для выполнения внутренних рейсов нет необходимости в специальном разрешении властей. В диспетчерской службе аэропорта отметили, что пока речь идет только о внутренних рейсах.

    Аэропорт был закрыт с 8 декабря, а затем обслуживал лишь разовые полеты, санкционированные государственным органом. Такое ограничение действовало до 18:00 мск 18 декабря. Новое специальное сообщение NOTAM предупреждает о закрытии до февраля двух рулежных дорожек на аэродроме.

    Национальный авиаперевозчик «Сирийские авиалинии» совершил полет из Дамаска в Алеппо на самолете А320-212. Этот рейс стал первым регулярным за последние 11 дней, и он прошел без сбоев.

    Аэропорт Дамаска продолжает работать по специальным разрешениям, что может продлиться до 24 декабря. Плановые рейсы из Дамаска пока отменены, а аэропорты Латакии и Камышлы закрыты до 22 декабря.

    Ситуация сложилась после смены власти в Сирии, когда с 8 декабря все аэропорты прекратили работу, а воздушное пространство было закрыто для транзита. Сейчас оно открыто для ливанской авиакомпании «МЕА», однако Cham Wings пока не планирует возобновлять международные рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский авиалайнер A320-212 совершил первый за 11 дней рейс из Дамаска в Алеппо, несмотря на временные ограничения работы аэропортов страны, которые были введены из-за обострения ситуации в регионе, в частности в связи с усилением конфликтов между правительственными силами и оппозицией, и закрытием воздушного пространства для гражданских рейсов по соображениям безопасности.

    Международный аэропорт Дамаска был вынужден приостановить все рейсы в связи с нестабильной обстановкой в регионе. На прошлой неделе сирийская авиакомпания Sham Wings снова начала продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно, однако окончательное решение о возобновлении полетов зависит от авиационных властей Сирии.

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