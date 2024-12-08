Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию.13 комментариев
США обещали поддержать соседние с Сирией страны в случае угрозы с ее стороны
Байден заявил о готовности США поддержать соседние с Сирией страны в случае угрозы с ее стороны в переходный период
Если в переходный период со стороны Сирии возникнут угрозы для соседних стран, США окажут поддержку этим государствам, заявил президент США Джо Байден в Белом доме.
«Мы поддержим соседей Сирии, в том числе Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, в случае какой-либо угрозы во время переходного периода», – приводит слова Байдена ТАСС.
Он признал, что у «некоторые из повстанческих группировок», которые свергли сирийского лидера Башара Асада, «мрачный послужной список, отмеченный терроризмом и нарушениями прав человека». США намерены «сохранять бдительность», они следят за заявлениями этих группировок.
Байден отметил, что боевики «сейчас говорят правильные вещи». «Но по мере того, как они будут брать на себя больше ответственности, мы будем оценивать их по делам, а не по словам», – заявил он.
США намерены продолжать борьбу против террористической группировки «Исламское государство*» и «обеспечивать стабильность на востоке Сирии». Так, по его словам, «сегодня американские войска нанесли десяток точечных авиаударов по лагерям и боевикам ИГ на территории Сирии».
При этом США готовы «взаимодействовать со всеми сирийскими группами, включая участников процесса под эгидой ООН, чтобы обеспечить» передачу власти и переход к «независимой, суверенной Сирии с новой конституцией и новым правительством». Соединенные Штаты также намерены оказать помощь в восстановлении Сирии.
Он заявил, что «сейчас все оппозиционные группы, которые стремятся принять участие в управлении Сирией, должны продемонстрировать свою приверженность правам всех сирийцев, верховенству закона, защите религиозных и этнических меньшинств».
Байден признал, что нынешний «момент сопряжен со значительным риском и неопределенностью». Однако он считает, что «это лучшая за многие поколения возможность для сирийцев создать свое собственное будущее».
Напомним, боевики захватили Дамаск. МИД России сообщил, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта Асад решил оставить пост президента страны и покинул Сирию. Как сообщил источник в Кремле, он получил убежище в России.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ