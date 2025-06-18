Захарова оценила последствия ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, ядерная угроза на Ближнем Востоке перестала быть гипотетической, сейчас она носит практический характер, передает радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что конфликт между Ираном и Израилем приводит не только к эскалации, но и представляет угрозу для всего региона и мира, поскольку удары наносятся по атомным и ядерным объектам.

Захарова отметила, что Иран имеет и продолжит иметь право на мирные атомные объекты, а атаки на такие сооружения создают глобальную угрозу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе, и призвал к немедленным мерам урегулирования.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана создают угрозу для безопасности всего региона.