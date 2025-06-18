Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.0 комментариев
Захарова оценила последствия ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конфликт между Ираном и Израилем ведет не только к эскалации, но и к угрозе всему региону и миру, так как удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам.
По ее словам, ядерная угроза на Ближнем Востоке перестала быть гипотетической, сейчас она носит практический характер, передает радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что конфликт между Ираном и Израилем приводит не только к эскалации, но и представляет угрозу для всего региона и мира, поскольку удары наносятся по атомным и ядерным объектам.
Захарова отметила, что Иран имеет и продолжит иметь право на мирные атомные объекты, а атаки на такие сооружения создают глобальную угрозу.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе, и призвал к немедленным мерам урегулирования.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана создают угрозу для безопасности всего региона.