Чеферин отказался объяснить разницу в санкциях для России и Израиля

Президент УЕФА Чеферин не ответил на вопрос о разнице в санкциях против России и Израиля

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от ответа на вопрос о различиях в санкциях, применяемых к России и Израилю, сообщает RT.

Он заявил: «Если вы говорите о футболе, то посмотрите на рейтинг. Если о политике, то не спрашивайте меня».

Сборная России в рейтинге ФИФА занимает 35-е место, а команда Израиля – 78-е. Это заявление Чеферин сделал на заседании конгресса УЕФА, оставив без ответа уточняющий вопрос о причинах разных подходов к санкциям.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. Однако на данный момент аналогичных мер к израильским командам не применялось.

Ранее Чеферин заявил, что российские клубы и сборные будут оставаться отстраненными от турниров до завершения конфликта на Украине, а возвращение станет возможным только после окончания боевых действий.

Также сообщалось, что некоторые футбольные чиновники УЕФА поддерживают инициативу скорейшего возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям.