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    Многополярный мир спас Европу от новой войны
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    Трамп отказался использовать на Пасху муляжи яиц
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    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    Бербок раскритиковала Венгрию за отказ арестовать Нетаньяху
    Талибан подал запрос на открытие представительства в США
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    Вэнс: Маск продолжит борьбу с неконтролируемой бюрократией
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    3 апреля 2025, 17:47 • Новости дня

    Чеферин отказался объяснить разницу в санкциях для России и Израиля

    Президент УЕФА Чеферин не ответил на вопрос о разнице в санкциях против России и Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от ответа о различиях в санкциях в отношении России и Израиля, отметив, что если вопрос касается футбола, стоит обратить внимание на рейтинги команд, где Россия занимает 35-е место, а Израиль – 78-е.

    Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от ответа на вопрос о различиях в санкциях, применяемых к России и Израилю, сообщает RT.

    Он заявил: «Если вы говорите о футболе, то посмотрите на рейтинг. Если о политике, то не спрашивайте меня».

    Сборная России в рейтинге ФИФА занимает 35-е место, а команда Израиля – 78-е. Это заявление Чеферин сделал на заседании конгресса УЕФА, оставив без ответа уточняющий вопрос о причинах разных подходов к санкциям.

    Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. Однако на данный момент аналогичных мер к израильским командам не применялось.

    Ранее Чеферин заявил, что российские клубы и сборные будут оставаться отстраненными от турниров до завершения конфликта на Украине, а возвращение станет возможным только после окончания боевых действий.

    Также сообщалось, что некоторые футбольные чиновники УЕФА поддерживают инициативу скорейшего возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

    2 апреля 2025, 18:20 • Новости дня
    Умер исполнитель роли Атоса в «Трех мушкетерах» Алоис Швеглик

    Актер и педагог Алоис Швеглик скончался на 86-м году жизни в Чехии

    Умер исполнитель роли Атоса в «Трех мушкетерах» Алоис Швеглик
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На 86-м году жизни скончался Алоис Швеглик, известный по роли Атоса в фильме «Три мушкетера» 1982 года.

    Как сообщает «Российская газета», в возрасте 85 лет ушел из жизни Алоис Швеглик, чехословацкий и чешский актер театра, кино и телевидения. Известный также как театральный педагог и артист дубляжа, Швеглик оставил после себя значительное творческое наследие.

    Швеглик родился в 1939 году и, несмотря на неудачную попытку поступить в пражскую Академию исполнительских искусств, был принят в театр, где начал свою карьеру. В кино он дебютировал в первой половине 1970-х годов и с тех пор снялся более чем в 150 проектах, среди которых такие известные киноленты, как «30 случаев майора Земана», «Соколово», «Освобождение Праги», «Три мушкетера», «Арабела возвращается», «Визит старой дамы» и «Лабиринт».

    На протяжении своей карьеры Швеглик был удостоен нескольких наград, в том числе трех за лучшую мужскую роль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, умер российский актер и режиссер Рашид Тугушев, известный ролями в популярных сериалах и постановками в театре, в возрасте 63 лет, а также сообщалось, что актер Вэл Килмер, известный по ролям в фильмах «Бэтмен навсегда» и Top Gun, умер от пневмонии в возрасте 65 лет.

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    2 апреля 2025, 21:18 • Новости дня
    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного

    Экс-депутат Рады Береза рассказал о штурме Генштаба спецназом СБУ для ареста Залужного

    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост главкома ВСУ, заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

    По словам Березы, в здании во время штурма также присутствовали более 30 представителей НАТО и европейских военных, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Экс-депутат Рады рассказал, что для противодействия СБУ понадобился военный спецназ. Операция проводилась в центре Киева, и в офисе Владимира Зеленского были встревожены происходящим. Бывший замкомандующего Сил специальных операций Украины Сергей Кривонос подтвердил эту информацию, заявив, что офицеры военного спецназа смогли остановить атаку и стабилизировать ситуацию.

    По словам Кривоноса, Залужный лично встретился со спецназом СБУ, чтобы разъяснить ситуацию. Он подчеркнул, что в здании находились американские, европейские и канадские военные, наблюдавшие за происходящим. Позже представители офиса президента извинились перед Залужным и попросили не предавать ситуацию огласке, заявил Кривонос.

    В мае 2023 года украинские СМИ писали об исчезновении Залужного, подозревая, что он находился на лечении в госпитале после ранения, однако эти сведения не были подтверждены официально.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами

    Келлог: США могут ввести санкции против активов России и транспортировки нефти

    Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции со стороны США могут коснуться замороженных активов России и транспортировки ее нефти, включая использование ледоколов для блокировки судов, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News Келлог отметил, что новые антироссийские санкции, которые рассматриваются США, могут быть направлены на замороженные суверенные активы России и попытки остановить транспортировку российской нефти, передает РИА «Новости» .

    По словам Келлога, речь идет о 300 млрд долларов замороженных активов и флоте, перевозящем значительную часть нефти по всему миру. По его словам, 70% такой нефти транспортируется через Балтику, и это движение можно остановить.

    Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США для блокировки движения судов с российской нефтью, назвав такие меры «экстремальными». В то же время он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине. Он выразил надежду на достижение всеобъемлющего прекращения огня на 30 дней, которое охватит воздух, море и сушу.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Путин отметил, что основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

    Ранее Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского.

    Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня, а также обсуждался запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом.

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    2 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в своих социальных сетях фото с рыбалки на Дону, вызвав подозрения в нарушении запрета на ловлю рыбы с моторной лодки.

    На фотографии артист держит щуку весом в несколько килограммов, что вызвало волну обсуждений среди его подписчиков, передает «Московский комсомолец».

    «Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», – подписал Безруков фото. Однако некоторые комментаторы указали на то, что с 1 апреля по 31 мая в области действует запрет на рыбную ловлю с использованием моторных лодок, а также на то, что ловля щуки запрещена до 15 апреля.

    Особое внимание привлекло то, что в регионе стартовала операция «Путина-2025», в рамках которой запрещено не только ловить рыбу, но и передвигаться по водоемам на моторных плавсредствах.

    В 2020 году блогеры поймали липецкого чиновника на незаконной рыбалке.

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    3 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине

    «Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу

    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Украина получила индийские артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов через европейских посредников, сообщает «Военный осведомитель».

    Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».

    В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.

    Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.

    Артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.

    Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.

    Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.

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    3 апреля 2025, 09:40 • Новости дня
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на российские товары санкциями

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее, сообщает Fox News.

    Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что США не ввели пошлины на товары из России, так как между странами практически отсутствует торговля. Он подчеркнул, что Россия находится под санкциями, что исключает значимую торговлю. По его словам, подобная ситуация наблюдается и с Белоруссией, пишет «Коммерсантъ».

    Как сообщает The New York Times, в Белом доме подтвердили, что пошлины на товары из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи не были введены, поскольку эти страны сталкиваются с высокими тарифами, а санкции препятствуют торговле. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что санкции исключают любую значимую торговлю с Россией.

    Однако издание Axios опровергает слова чиновников, указывая, что торговля между РФ и США сохраняется, хотя ее объем значительно снизился. В частности, оборот сократился с 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд в прошлом. Несмотря на это, США все же больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, попавшими в тарифный список, такими как Маврикий или Бруней.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

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    2 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    Волонтер сообщил о находке тел детей под Суджей

    В Судже волонтеры нашли останки детей после освобождения от ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Волонтер Алексей Живов сообщил об обнаружении останков детей в районе Суджи в Курской области, погибшие были в возрасте от шести до десяти лет.

    Живов в своем Telegram-канале сообщил о находке останков детей под Суджей в Курской области. Останки были обнаружены после освобождения территории от ВСУ. Живов уточнил, что погибшие дети были в возрасте от шести до десяти лет.

    В своем сообщении Живов отметил, что не будет публиковать видео «растерзанных тел» по моральным причинам. Он подчеркнул, что подобные страшные находки становятся все более частыми, однако точное место обнаружения останков он не назвал.

    На данный момент официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало.

    Ранее жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала о том, как ей пришлось хоронить обгоревшие останки соседей, погибших в результате попадания снаряда ВСУ, в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде.

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    2 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Минобороны: Пилот Ту-22М3 погиб при крушении в Иркутской области

    Ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иркутской области произошла катастрофа с участием стратегического ракетоносца Ту-22М3, летчик погиб, сообщили в Минобороны.

    Экипаж самолета из четырех человек успел катапультироваться, один пилот не выжил, передает ТАСС. Минобороны уточнило, что крушение произошло в безлюдной местности. На земле нет разрушений и пострадавших.

    По предварительным данным ведомства, авария могла быть вызвана технической неисправностью.

    В августе прошлого года самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж бомбардировщика катапультировался, крушение не вызвало разрушений на земле.

    В апреле 2024 года при крушении Ту-22М3 на Ставрополье погиб один из членов экипажа.

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    3 апреля 2025, 01:46 • Новости дня
    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США

    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» пошлин США на товары из 185 стран

    Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.

    Как передает ТАСС, администрация США объявила о введении таможенных пошлин на импорт из 185 стран, включая государства СНГ, но Россия и Белоруссия не вошли в этот список.

    Речь идет о странах, которые, по мнению Вашингтона, применяли протекционистские меры против американских товаров. Например, США введут пошлины на товары из Казахстана в размере 27%, на продукцию Молдавии – 31%, из Грузии, Азербайджана, Армении и других стран СНГ – 10%. Пошлины также коснутся таких стран, как Афганистан, Бразилия, Великобритания, Израиль, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Турция и ЮАР. Пошлина на уровне 20% введена на товары из Евросоюза. Из Китая – 34%.

    Между тем, объем экспорта России в США в августе 2024 года сократился с июльских 295,3 млн долларов до 84,4 млн долларов. Это стало самым низким уровнем с января 1993 года, когда экспорт составлял 47,4 млн долларов.

    В 2024 году импорт российских товаров в США снизился до 3 млрд долларов, что значительно меньше показателей предыдущих лет. Это сокращение связано с санкциями и торговыми ограничениями, введенными США против России из-за СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из других стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

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    3 апреля 2025, 14:38 • Новости дня
    В храме в центре Москвы зарезали мужчину

    Tекст: Александра Юдина

    В центре Москвы в храме бывшего Скорбященского монастыря на Новослободской улице в результате конфликта был убит мужчина, подозреваемый задержан.

    В храме бывшего Скорбященского монастыря на Новослободской улице в Москве ночью обнаружили тело мужчины, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранительных органов, конфликт между погибшим и подозреваемым привел к убийству.

    По словам источника агентства, тело было найдено в подсобном помещении храма.

    Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, но был задержан менее чем через час после преступления. Это дало возможность правоохранителям быстро установить его причастность к инциденту.

    Также сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

    Ранее в Петербурге мужчина нанес смертельный удар ножом своему оппоненту и попытался совершить самоубийство.

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    3 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Раде назвали пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта», украинские депутаты опасаются, что введенные тарифы на украинский импорт отвлекут внимание других стран от Украины.

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выразила опасения, что введение президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импортные товары отвлекает внимание мирового сообщества от Украины, что может иметь негативные последствия для Киева, передает ТАСС.

    «Мир вошел в зону страшной турбулентности. К сожалению, введение пошлин отвлекает внимание от войны и плохо для Украины», – написала она в телеграм-канале.

    Другой депутат Ярослав Железняк признал негативные последствия для украинской экономики от введенных пошлин, однако отметил, что это не катастрофа по сравнению с условиями для других стран. Он подчеркнул, что украинский экспорт в США составляет лишь 0,9 млрд долларов или 2% от всего экспорта, тогда как импорт из США превышает 3 млрд долларов.

    Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев высказал мнение, что новые пошлины в размере 10% на украинский импорт не окажут существенного влияния на страну, но могут вызвать негативные косвенные последствия. Он назвал эти пошлины «цинизмом высшего сорта» ввиду значительного перевеса США во взаимной торговле и указал, что глобальная торговая война может замедлить экономики партнеров Украины, сократив возможности для помощи.

    Гетманцев также отметил, что правительства стран-партнеров, прежде всего в ЕС, могут включить протекционистские меры, что уже более существенно ударит по Украине. Он подчеркнул, что США находятся в выгодном положении в двусторонней торговле и введение пошлин в 10% при дефиците торговли в 2,6 млрд долларов является «экономическим цинизмом высшего ранга».

    Ранее Трамп заявил, что США установили новые таможенные пошлины на импортные товары, причем для Украины пошлины составят 10%.

    Американская администрация также вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    При этом в США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов.

    Коментарии (10)
    3 апреля 2025, 12:09 • Новости дня
    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов

    Представитель МИД Захарова сообщила о планах на Одессу и Львов

    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом, что вызывает ассоциации с интервенцией времен Гражданской войны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что некоторые европейские страны планируют разместить на Украине «гарантийные силы» с целью контроля над Одессой и Львовом, передает ТАСС.

    Она сравнила эти планы с интервенцией стран Антанты в ходе Гражданской войны в России в 1917-1922 годах.

    По ее словам, среди задач таких «гарантийных сил» – сдерживание потенциальной агрессии со стороны России. Захарова уверена, что исторический опыт позволяет России противостоять таким действиям.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине, но не на линии фронта.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову, отметив историческую значимость города.

    Газета ВЗГЛЯД писала об интересе Британии к Одессе и Очакову.

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    3 апреля 2025, 06:44 • Новости дня
    ВСУ доставили военные грузы на ТЭЦ в Харькове

    ВСУ свозили военные грузы на склады ТЭЦ Харькова, ограничив доступ работникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове на протяжении трех дней украинские военные свозят оружие на территорию одной из тепловых электростанций, ограничивая доступ сотрудников к ангару с грузом, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, вооруженные силы Украины в течение последних трех дней транспортировали военные грузы в складские помещения одной из теплоэлектростанций в Харькове,этом сообщает ТАСС. Марочко добавил, что подвоз груза осуществлялся в ночное время с привлечением автоинспекции и специальных служб.

    Работникам электростанции было запрещено перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Также доступ в промышленные зоны, где расположены ангары с военными грузами, был закрыт на постоянной основе.

    По словам Марочко, вокруг этих складов была организована круглосуточная военизированная охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.

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    2 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    После падения Ту-22М3 в Иркутской области обесточены более 200 домов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области без электричества остались 210 домов и три социально значимых объекта после повреждения линии электропередачи, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Кобзев в своем Telegram-канале отметил, что самолет задел линию электропередачи, это и стало причиной отключения электричества. По его словам, на месте происшествия активно работают специалисты Иркутской электросетевой компании, стремясь как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Губернатор выразил надежду, что электроснабжение будет восстановлено до утра.

    Напомним, в среду в Минобороны РФ сообщили, что в Иркутской области произошла катастрофа с участием стратегического ракетоносца Ту-22М3, летчик погиб. Позже стало известно, что на месте падения Ту-22М3 в Иркутской области ведутся спасательные работы по эвакуации экипажа из четырех человек, один из которых погиб при приземлении.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 08:26 • Новости дня
    Российские танки получили всеракурсную защиту от дронов

    Танки России оснастили новой защитой от ударных дронов в спецоперации на Украине

    Российские танки получили всеракурсную защиту от дронов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки, участвующие в спецоперации на Украине, теперь оснащены всеракурсной защитой, что значительно повышает их живучесть против ударных беспилотников, сообщили в Ростехе.

    Как сообщает Telegram-канал Ростеха, Минобороны России продемонстрировало работу российских танкистов против ВСУ на Красноармейском направлении. Российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила их выживаемость на поле боя. Защитные меры включают прикрытие с воздуха благодаря ЗРК «Стрела-10М» и огневым группам, нейтрализующим вражеские дроны.

    В Ростехе отмечают, что новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, такие как FPV-дроны, особенно актуальна для танков западного производства. Российские танки, напротив, демонстрируют лучшую адаптивность и защищенность. Тактика применения отечественной техники включает разностороннее прикрытие машины, что позволяет эффективно противостоять дронам.

    Танки защищаются от наземных угроз пехотными боевыми машинами, что позволяет им проявлять свои основные качества: точный огонь по целям, гибкий перенос огня и маневренность. Современные системы управления огнем, панорамные прицелы и удобные интерфейсы обеспечивают высокую ситуационную осведомленность экипажей.

    Такие адаптивные возможности подчеркивают превосходство российских танков на фоне иностранных аналогов, а новые угрозы требуют постоянного совершенствования технологий и тактики применения бронетехники. Россия активно реагирует на эти вызовы, внедряя инновационные решения для защиты своих танков в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист из батальона «Днепр» захватил в плен боевика Вооруженных сил Украины после рукопашной схватки. Танкисты батальона «Днепр» получили награды за свои действия в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины в Курской области.

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