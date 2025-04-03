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Чеферин отказался объяснить разницу в санкциях для России и Израиля
Президент УЕФА Чеферин не ответил на вопрос о разнице в санкциях против России и Израиля
Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от ответа о различиях в санкциях в отношении России и Израиля, отметив, что если вопрос касается футбола, стоит обратить внимание на рейтинги команд, где Россия занимает 35-е место, а Израиль – 78-е.
Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от ответа на вопрос о различиях в санкциях, применяемых к России и Израилю, сообщает RT.
Он заявил: «Если вы говорите о футболе, то посмотрите на рейтинг. Если о политике, то не спрашивайте меня».
Сборная России в рейтинге ФИФА занимает 35-е место, а команда Израиля – 78-е. Это заявление Чеферин сделал на заседании конгресса УЕФА, оставив без ответа уточняющий вопрос о причинах разных подходов к санкциям.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. Однако на данный момент аналогичных мер к израильским командам не применялось.
Ранее Чеферин заявил, что российские клубы и сборные будут оставаться отстраненными от турниров до завершения конфликта на Украине, а возвращение станет возможным только после окончания боевых действий.
Также сообщалось, что некоторые футбольные чиновники УЕФА поддерживают инициативу скорейшего возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям.