Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Глава УЕФА исключил допуск России до окончания конфликта на Украине
Глава УЕФА Чеферин исключил допуск России до окончания конфликта на Украине
Российские клубы и сборные останутся отстраненными от турниров УЕФА до завершения конфликта на Украине, заявил глава организации Александер Чеферин на конгрессе в Белграде, подчеркнув, что возвращение возможно только после окончания боевых действий.
Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не будут допущены до турниров под эгидой УЕФА до окончания конфликта на Украине, передает ТАСС. Заявление Чеферина прозвучало на конгрессе УЕФА в Белграде.
Газета ВЗГЛЯД писала, что некоторые футбольные чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддерживают инициативу скорейшего возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям.