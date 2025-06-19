  • Новость часаНад 11 регионами России за ночь уничтожен 81 украинский беспилотник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мерц возомнил себя новым «крестоносцем»
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
    Путин остается главным «рассерженным патриотом» России
    Путин: Ситуация для Украины будет ухудшаться
    Путин объяснил суть демилитаризации Украины
    Путин сказал, когда может встретиться с Зеленским
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    15 комментариев
    19 июня 2025, 09:09 • Новости дня

    Иран нанес ракетный удар по штабу армии Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Военная инфраструктура Израиля подверглась точному ракетному удару Ирана, в результате которого были поражены ключевые объекты в Гав-Яме, сообщает агентство IRNA.

    Штаб киберкомандования армии Израиля – корпус C4I – и разведывательный центр израильских военных в Гав-Яме стали целью ракетных ударов Ирана, передает РИА «Новости».

    Агентство отметило, что в этих подразделениях находились тысячи военнослужащих, отвечающих за обработку разведданных и проведение киберопераций.

    Разведывательный центр расположен рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля. IRNA уточнило, что медицинское учреждение подверглось воздействию взрывной волны, однако серьезных повреждений не получило, а по военной инфраструктуре был нанесен точный удар.

    Между тем сообщается, что в результате обстрела более 30 человек пострадали и были направлены в больницы. Среди раненых два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие осколочные травмы. Служба скорой помощи Израиля сообщила, что дополнительные бригады оказывают помощь пострадавшим в других местах.

    Утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля. Ракетный удар, нанесенный Ираном, привел к повреждению больницы «Сорока» в Беэр-Шеве.

    Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    32 комментария

    Комментарии (28)
    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    32 комментария

    Комментарии (17)
    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    Комментарии (0)
    18 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    МАГАТЭ зафиксировало превышение радиационного фона на объекте в Натанзе
    МАГАТЭ зафиксировало превышение радиационного фона на объекте в Натанзе
    @ Lucas Bauml/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории иранского атомного объекта в Натанзе выявлено небольшое радиоактивное загрязнение, при этом непосредственная опасность для жителей и экологии отсутствует, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    В интервью телеканалу Bloomberg TV Гросси заявил, что превышение радиоактивного фона было зафиксировано внутри защитного периметра на иранском атомном объекте в Натанзе, передает ТАСС.

    Глава МАГАТЭ отметил: «В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет».

    Ранее Гросси заявил, что самым пострадавшим от израильских атак ядерным объектом на иранской территории стал объект в городе Натанзе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конфликт между Ираном и Израилем ведет не только к эскалации, но и к угрозе всему региону и миру, так как удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам.

    Комментарии (7)
    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

    Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.

    Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

    Комментарии (5)
    18 июня 2025, 11:36 • Новости дня
    WP: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации

    Washington Post: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации

    WP: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации
    @ Samuel Corum /Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта, пишет Washington Post.

    Трамп провел совещание с советниками, а затем связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после обсуждения ситуации в Овальном кабинете, передает Washington Post.

    В своих заявлениях Трамп отмечает, что Соединенные Штаты обладают «полным и абсолютным контролем над небом Ирана» и отмечает, что иранская ПВО не может сравниться с американским вооружением. Он также потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана, не пояснив, что именно имеется в виду.

    По данным издания, Вашингтон подчеркивал, что наращивает военное присутствие в регионе исключительно в оборонительных целях.

    Американские военные, по словам командующего генерала Майкла Куриллы, представили президенту широкий спектр вариантов – от дипломатии до применения силы. Курилла сообщил Конгрессу, что сейчас для США открывается «стратегическое окно возможностей» для защиты национальных интересов и недопущения появления ядерного оружия у Ирана.

    Военные эксперты отмечают, что для возможных атак на иранские подземные ядерные центры, в частности Фордо, могут понадобиться тяжелые авиабомбы GBU-57, сбрасываемые со стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Согласно публикации, часть американской авиации перебазирована на остров Диего-Гарсия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    NYT сообщило, что самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект.

    Комментарии (7)
    19 июня 2025, 05:22 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Bloomberg заявило о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные, сообщило Bloomberg.

    Высшее руководство ряда федеральных агентств США также начало подготовку к возможной атаке на Иран, которая может произойти 21-22 июня. Однако, как пишет Bloomberg, эти планы могут измениться, передает ТАСС.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», передает РИА «Новости».

    CNBC со ссылкой на источник сообщает, что Трамп рассмотрел различные сценарии и по-прежнему допускает все возможные варианты, не исключая военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    32 комментария


    Комментарии (4)
    18 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    @ Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Футбольные власти изучают вопрос о санкциях после боевых действий Израиля против Ирана, что может затронуть иностранных игроков местных клубов.

    Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает меры наказания для футбольной лиги Израиля из-за открытых боевых действий против Ирана, передает One. По информации издания, организация рассматривает возможность разрешить легионерам, выступающим за израильские клубы, без выплаты компенсации приостанавливать свои контракты. Такой шаг может быть принят для обеспечения безопасности иностранных спортсменов.

    В 2022 году аналогичное решение уже принималось в отношении российских клубов после обострения конфликта на Украине, когда международная федерация позволила легионерам разрывать контракты без компенсации. Тогда же российские команды отстранили от участия в международных турнирах. Пока Израиль не подвергался подобному отстранению, и его клубы продолжают выступать в европейских соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента от Испании, Ирландии и Германии призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля и израильские клубы от участия в футбольных турнирах. Советник РФС Алексей Сорокин обвинил международные спортивные организации в двойных стандартах, приводя в пример различия в санкциях против России и Израиля. Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от прямого ответа о причинах разницы в санкциях, акцентировав внимание на позициях России и Израиля в рейтинге футбольных команд.

    Комментарии (5)
    18 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    В США заявили об истощении запасов ракет ПВО Arrow у Израиля

    WSJ: Израиль столкнулся с нехваткой ракет ПВО Arrow для обороны от Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы израильских ракет-перехватчиков Arrow («Хец») для отражения баллистических атак снижаются на фоне продолжающегося противостояния с Ираном и могут закончиться в ближайшее время, сообщили в Минобороны США газете The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным издания, у Израиля могут в ближайшее время закончиться запасы ракет-перехватчиков Arrow, необходимых для защиты от ударов иранских баллистических ракет, передает ТАСС.

    В Минобороны США заявили изданию, что запасы истощаются на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.

    Ракетные комплексы Arrow считаются важнейшей частью системы противоракетной обороны Израиля, производятся совместно с США и используются для перехвата баллистических ракет.

    WSJ отмечает, что в случае исчерпания этих запасов возможности Израиля отражать иранские удары будут значительно ограничены. По данным издания, руководство Армии обороны Израиля крайне обеспокоено данной ситуацией с учетом интенсивных обстрелов с иранской стороны.

    США весной поставляли Израилю дополнительные системы ПВО, однако если боевые действия затянутся, запасы Arrow будут неизбежно исчерпаны, поскольку ежедневно отражать ракетные атаки долгое время невозможно.

    В израильской армии подчеркнули, что готовятся к любому развитию событий, однако ситуацию с боеприпасами не комментируют.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    32 комментария

    Ранее сообщалось, что США участвуют в отражении иранских атак на Израиль и помогают перехватывать баллистические ракеты.

    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука.

    Эксперты заявили, что израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично.

    Комментарии (2)
    18 июня 2025, 14:58 • Новости дня
    Хаменеи заявил о планах новых ударов по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.

    Он подчеркнул, что ответная атака Ирана уже ослабила израильскую сторону и стала суровым наказанием для противника, передает ТАСС.

    Хаменеи добавил: «Сионистский враг должен быть наказан и уже получает наказание. [Удар] возмездия, который иранский народ и вооруженные силы нанесли по этому злому врагу, наносят в настоящее время и планируют нанести в будущем, – суровое наказание, которое ослабило его».

    Он также заявил, что Исламская республика выйдет победителем из противостояния с Израилем, выразив уверенность, что «Всевышний непременно дарует победу иранскому народу, истине и правде». Такое заявление прозвучало в официальном обращении к нации и было распространено его пресс-службой.

    В среду пресс-служба верховного лидера Ирана анонсировала обращение Али Хаменеи к нации. В послании Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    Комментарии (0)
    18 июня 2025, 14:04 • Новости дня
    Нарышкин назвал ситуацию между Ираном и Израилем критической

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация между Ираном и Израилем сейчас критическая, Россия поддерживает контакты с разведслужбами обеих стран, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин охарактеризовал нынешнюю ситуацию между Ираном и Израилем как критическую, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия поддерживает связи с представителями разведывательных служб обеих стран для обсуждения текущей ситуации. Нарышкин подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с соответствующими структурами и Тегерана, и Тель-Авива.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    32 комментария

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что конфликт между Ираном и Израилем ведет к эскалации и представляет угрозу всему региону и миру.

    Комментарии (0)
    18 июня 2025, 13:07 • Новости дня
    Спецдокладчик ООН заявил о превышении Израилем права на защиту

    Спецдокладчик ООН заявил о превышении Израилем права на защиту и устава ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Спецдокладчик ООН по защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом Бен Сол заявил, что действия Израиля выходят за рамки права на самозащиту, нарушая Устав ООН и предоставляя Ирану право на самооборону.

    Израиль превышает право на защиту, нарушая тем самым Устав ООН, что предоставляет Ирану возможность на самооборону, передает ТАСС. Об этом заявил спецдокладчик ООН по защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом Бен Сол в интервью газете La Stampa.

    По словам эксперта, Израиль эксплуатирует свое право на самозащиту, которого, по его мнению, в нынешних обстоятельствах не существует. Он добавил, что при серьезном применении силы вступает в силу статья 51 Устава ООН о праве на самооборону, однако в данном случае она относится не к Израилю, а к Ирану, который подвергся атаке.

    Сол отметил, что Израиль на протяжении десятилетий пользовался определенной безнаказанностью благодаря покровительству со стороны США. Он подчеркнул, что от других стран, к примеру, Китая и России, требуют полного соблюдения международного права, но не предъявляют таких требований к союзникам США или к самим Соединенным Штатам, как это было после событий 11 сентября 2001 года.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    32 комментария

    По мнению спецдокладчика, превентивное нападение на страну с целью предотвращения создания оружия является незаконным. Сол провел аналогию с ситуацией в Ираке, напомнив, что стратегия национальной безопасности США после 2001 года привела к вторжению в Ирак под предлогом наличия у него оружия массового поражения, которого на самом деле не было.

    Сенаторы в Совете Федерации назвали заявление стран G7 о праве Израиля на самооборону лицемерным.

    Российский МИД выразил готовность содействовать мирному диалогу между Ираном и Израилем при наличии согласия обеих сторон.

    Комментарии (891)
    18 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Израильский министр обороны сообщил об уничтожении иранского штаба

    Израильские ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребители ВВС Израиля нанесли удар по ключевому штабу внутренней безопасности Ирана, действия против режима аятолл продолжаются.

    Израильские ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, передает ТАСС.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, его центральный репрессивный рычаг».

    Он подчеркнул, что действия против иранских властей не завершены. Кац также отметил, что Израиль продолжит разрушать символы власти и наносить удары по аятоллам везде, где это возможно. По его словам, атаки на объекты режима будут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля. Ситуация между Ираном и Израилем остается критической, а Россия поддерживает контакты с разведслужбами обеих стран. Израильские ВВС утром в среду атаковали более 40 военных объектов на западе Ирана, среди которых были склады, связанные с ракетным вооружением.

    Комментарии (0)
    18 июня 2025, 14:19 • Новости дня
    NYT: Вэнс выступал против вовлечения США в конфликт Израиля и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерегал от прямого вмешательства страны в эскалацию между Израилем и Ираном, настаивая на минимальном участии Вашингтона, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    Вэнс выражал обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке, сообщает NYT, передает ТАСС. По данным издания, вице-президент США считал неизбежным военное столкновение между Израилем и Ираном и был готов одобрить только ограниченный израильский удар, опасаясь перерастания конфликта в длительную войну. Он настаивал на том, что Соединенные Штаты должны ограничиться лишь обменом разведывательной информацией и не принимать прямого участия в боевых действиях.

    В материале издания говорится, что Израиль начал подготовку к операции против Ирана в декабре прошлого года. По информации NYT, директор ЦРУ Джон Рэтклифф 8 июня убеждал президента Дональда Трампа в неизбежности такой операции, независимо от позиции Вашингтона. На следующий день Трамп провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы Нетаньяху сообщил, что военная операция уже стартовала.

    Трамп после разговора заявил, что США, возможно, придется помочь Израилю, однако конкретного плана действий у американской администрации не было, подчеркивает газета.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    32 комментария

    Комментарии (2)
    18 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Израиль заявил о гибели 24 человек после пуска 400 ракет Ираном

    Офис Нетаньяху сообщил о запуске 400 ракет из Ирана по Израилю и 24 погибших

    Tекст: Вера Басилая

    С территории Ирана по Израилю было выпущено около 400 баллистических ракет, зафиксировано 40 мест падения, погибли 24 человека, ранены более 800 человек, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

    Гендельман заявил, что по Израилю с территории Ирана было выпущено около 400 баллистических ракет с 13 июня, сообщает ТАСС.

    Он уточнил, что зафиксировано примерно 40 мест падения боеприпасов.

    Гендельман также сообщил, что потери среди гражданского населения составили 24 погибших, а ранены 804 человека. По его словам, в рамках атаки были запущены сотни беспилотников.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    32 комментария

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави призвал жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, срочно покинуть города ради спасения жизни.

    Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Мохаммад Реза Зафарганди заявил, что в результате израильских атак по иранской территории были ранены минимум 1,8 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    18 июня 2025, 22:47 • Новости дня
    Израиль начал третью волну авиаударов по Ирану за день

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС проводят третью за день волну ударов по Ирану, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

    Силы противовоздушной обороны Ирана отражают удары Израиля по Тегерану, передает ТАСС со ссылкой на Mehr.

    «Третья волна ударов началась некоторое время назад и сосредоточена на западной части Ирана», – сообщил Дефрин.

    Он заявил, что операция сосредоточена на западной части Ирана, где самолеты атакуют пусковые установки и склады с ракетами класса «земля – земля». По словам Дефрина, целью авиаударов являются иранские военнослужащие, которые пытаются повторно получить доступ к ранее пораженным объектам и извлечь боеприпасы.

    «Наше послание им ясное: «Если вы попытаетесь восстановить свой террористический потенциал в регионе, по вам будет нанесен удар», – сказал Дефрин.

    Он подчеркнул, что удары по ракетной инфраструктуре Ирана позволят Израилю сохранять оперативную свободу до полного достижения целей войны. Он отметил, что операция продлится столько, сколько потребуется для ликвидации экзистенциальной угрозы, как определено политическим руководством Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну. Израиль может попытаться не только полностью лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и изменить правящий режим в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    32 комментария


    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ перебросили на Сумское направление элитные подразделения
    Для режиссера Мосиенко потребовали 22 года колонии за госизмену и подготовку диверсии
    Российский боец уговорил сдаться двух военных ВСУ «божьим словом»
    Посольство России заявило о «витке шпиономании» в Аргентине
    Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»
    Назван год запуска беспилотных такси в России
    Украинская певица Лорак получила российское гражданство

    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц возомнил себя новым «крестоносцем»

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «отличился» яркими заявлениями. Во-первых, он допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта. Во-вторых – отметил, что Израиль в Иране делает «грязную работу» за весь мир. Эксперты отмечают, что рост агрессивной риторики главы ФРГ продиктован его непониманием современной политики. Что мешает Мерцу принять сложившуюся реальность? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран начал навязывать Израилю свои приемы ведения войны

    Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами, но рисунок этой войны начинает меняться. ЦАХАЛ не удается разбомбить подземные объекты, а ответные удары КСИР продолжают причинять ущерб. Как говорят эксперты, не исключен вариант затяжной войны на истощение, к которой больше готов Иран, хотя и у Израиля есть свои козыри в этом вопросе. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации