Иран нанес ракетный удар по штабу армии Израиля

Tекст: Александра Юдина

Штаб киберкомандования армии Израиля – корпус C4I – и разведывательный центр израильских военных в Гав-Яме стали целью ракетных ударов Ирана, передает РИА «Новости».

Агентство отметило, что в этих подразделениях находились тысячи военнослужащих, отвечающих за обработку разведданных и проведение киберопераций.

Разведывательный центр расположен рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля. IRNA уточнило, что медицинское учреждение подверглось воздействию взрывной волны, однако серьезных повреждений не получило, а по военной инфраструктуре был нанесен точный удар.

Между тем сообщается, что в результате обстрела более 30 человек пострадали и были направлены в больницы. Среди раненых два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие осколочные травмы. Служба скорой помощи Израиля сообщила, что дополнительные бригады оказывают помощь пострадавшим в других местах.

Утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля. Ракетный удар, нанесенный Ираном, привел к повреждению больницы «Сорока» в Беэр-Шеве.

Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.