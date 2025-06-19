ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по вкладам в 2025 году

Tекст: Александра Юдина

По данным банка, россияне в первом полугодии 2025 года получат около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что превышает показатель прошлого года в 1,5 раза, передает РИА «Новости».

По итогам 2025 года доходы населения по вкладам и накопительным счетам могут достичь примерно 9 трлн рублей.

Член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил, что проценты по вкладам, по расчетам банка, покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов граждан. Он подчеркнул, что большинство клиентов теперь используют вклады как инструмент инвестирования в будущее и стараются эффективно управлять свободными средствами, а каждый четвертый вкладчик ВТБ совмещает депозит с накопительным счетом.

ВТБ фиксирует устойчивый рост активности вкладчиков: за первое полугодие 2025 года их число выросло примерно на 10%, до 10,1 млн человек.

Пресс-служба ВТБ также сообщает, что портфель средств физлиц в российских банках по итогам первого полугодия вырастет до 61 трлн рублей, а к концу года может достичь 70 трлн, что означает прирост примерно на 20%. Основная часть сбережений хранится в рублях, а доля валютных вкладов снизится примерно до 6%.

По словам Брейтенбихера, снижение ставок идет плавно, а депозиты остаются выгодным и понятным инструментом для вкладчиков. Он отметил, что рекордный рост депозитов был отмечен в прошлом году и достигал 30%, однако в этом году темпы стабилизируются.

Кроме того, ВТБ внедряет подтверждение операций в онлайн-банке по биометрии, что, по оценкам банка, может позволить сохранить более 2 млрд рублей клиентских средств до конца года. В банке уточнили, что новые технологии прошли тестирование для высокорисковых операций, а в ближайшее время сервис охватит все виды транзакций.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова заявила, что биометрия становится самым безопасным способом идентификации и в ближайшем будущем вытеснит традиционные методы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство банков России намерены снизить ставки по вкладам после сокращения ключевой ставки Центробанком до 20% годовых.