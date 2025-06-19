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    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

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    19 июня 2025, 09:21 • Новости дня

    ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по вкладам в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    В первом полугодии 2025 года ожидается, что россияне получат около 4 трлн рублей процентных доходов по вкладам, что на 50% выше прошлогоднего уровня, следует из прогноза ВТБ.

    По данным банка, россияне в первом полугодии 2025 года получат около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что превышает показатель прошлого года в 1,5 раза, передает РИА «Новости».

    По итогам 2025 года доходы населения по вкладам и накопительным счетам могут достичь примерно 9 трлн рублей.

    Член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил, что проценты по вкладам, по расчетам банка, покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов граждан. Он подчеркнул, что большинство клиентов теперь используют вклады как инструмент инвестирования в будущее и стараются эффективно управлять свободными средствами, а каждый четвертый вкладчик ВТБ совмещает депозит с накопительным счетом.

    ВТБ фиксирует устойчивый рост активности вкладчиков: за первое полугодие 2025 года их число выросло примерно на 10%, до 10,1 млн человек.

    Пресс-служба ВТБ также сообщает, что портфель средств физлиц в российских банках по итогам первого полугодия вырастет до 61 трлн рублей, а к концу года может достичь 70 трлн, что означает прирост примерно на 20%. Основная часть сбережений хранится в рублях, а доля валютных вкладов снизится примерно до 6%.

    По словам Брейтенбихера, снижение ставок идет плавно, а депозиты остаются выгодным и понятным инструментом для вкладчиков. Он отметил, что рекордный рост депозитов был отмечен в прошлом году и достигал 30%, однако в этом году темпы стабилизируются.

    Кроме того, ВТБ внедряет подтверждение операций в онлайн-банке по биометрии, что, по оценкам банка, может позволить сохранить более 2 млрд рублей клиентских средств до конца года. В банке уточнили, что новые технологии прошли тестирование для высокорисковых операций, а в ближайшее время сервис охватит все виды транзакций.

    Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова заявила, что биометрия становится самым безопасным способом идентификации и в ближайшем будущем вытеснит традиционные методы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство банков России намерены снизить ставки по вкладам после сокращения ключевой ставки Центробанком до 20% годовых.

    18 июня 2025, 20:08 • Новости дня
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании «Жнива» о взыскании активов российской энергетической компании «Газпром».

    В постановлении отмечается, что на Газпром распространяется государственный иммунитет России, поэтому суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, передает РИА «Новости».

    «Жнива» требовала взыскать активы Газпрома в Нидерландах в счет компенсации на сумму примерно 85 млн евро, которую ранее присудил Запорожский районный суд. Украинская компания настаивала на исполнении решения суда в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

    «Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на Газпром, поскольку решение касается осуждения его как "альтер эго" Российской Федерации», – говорится в постановлении суда.

    Также суд обязал «Жниву» возместить судебные издержки.

    Ранее высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.

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    18 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Власти России оценили риски снижения экспорта нефти

    Министр Новак заявил об отсутствии угроз поставкам российской нефти

    Власти России оценили риски снижения экспорта нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки российской нефти на мировые рынки и внутренний рынок продолжаются в полном объеме, несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

    Россия не ожидает сокращения поставок своей нефти на мировой рынок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Новак. По его словам, экспорт и внутренние поставки нефти осуществляются полностью, необходимых объемов достаточно, передает ТАСС.

    «Пока дефицита никакого нет, баланс спроса и предложения сохраняется. Поставки осуществляются», – сказал он.

    Вице-премьер отметил, что прогнозировать динамику цен на нефть сейчас затруднительно, поскольку многое зависит от реакции рынка на геополитические риски. «Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски», – пояснил Новак. Он добавил, что существующие риски уже отражаются в стоимости нефти.

    Ранее мировые цены на нефть во вторник пошли в рост на опасениях вокруг поставок на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    18 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Песков объяснил необходимость встреч Путина с западной прессой

    Песков заявил о точности передачи слов Путина западной прессой при прямом общении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ при прямом общении с президентом России Владимиром Путиным не искажают его точку зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил: «Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают, и такое общение вполне оправдано».

    По его словам, разночтения возникают уже на этапе комментариев и переработки новостей комментаторами, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Россия приглашает представителей западных информагентств на встречи с президентом, чтобы донести точку зрения Москвы до западной аудитории. На таких мероприятиях также присутствуют журналисты из стран СНГ, восточных стран и стран коллективного Юга, однако крупнейшие западные агентства также получают приглашения.

    Ранее Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным.

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    18 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Накопительные пенсии предложили сразу переводить в программу долгосрочных сбережений

    В Госдуме предложили обсудить автоматический перевод накопительных пенсий в ПДС

    Накопительные пенсии предложили сразу переводить в программу долгосрочных сбережений
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение возможности автоматического перевода пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

    Такое предложение он озвучил во время выступления на мероприятии Т-двора в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. По словам Аксакова, вопрос требует дискуссии, чтобы найти баланс между интересами граждан и необходимостью укрепления доверия к государству.

    «Я посмотрел бы еще на административное решение перевода из НПФ в ПДС. Это дискутировать надо, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, что еще не перешел в ПДС из НПФ. Надо подумать, здесь и пережать нельзя, чтобы люди доверяли государству, но нужно посмотреть, чтобы нам принять законодательное решение, чтобы все были переведены в ПДС. Я запускаю дискуссию. Будут плюсы от ПДС, люди увидят, как это все работает, нам легче будет принять некоторые более серьезные решения», – заявил он.

    Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что россияне могут заработать максимум десять пенсионных баллов за год при официальной зарплате 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

    Напомним, по состоянию на 1 апреля общее число пенсионеров в России составило почти 41 млн человек.

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    18 июня 2025, 09:46 • Новости дня
    Губернатор заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»

    Губернатор Сальдо заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»

    Губернатор заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В день основания Херсона губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил о планах возродить Херсон после освобождения от Вооруженных сил Украины.

    По его словам, главная задача – вернуть город из «украинского плена» и восстановить его, и он выразил уверенность, что это непременно произойдет.

    Владимир Сальдо поздравил жителей Херсонской области с днем основания Херсона, напомнив, что городу исполнилось 247 лет. Он подчеркнул, что Херсон был основан 18 июня 1778 года по указу Екатерины II, когда князь Потемкин заложил крепость и верфь у устья Днепра.

    Губернатор отметил историческую роль Херсона как колыбели Черноморского флота и одного из ключевых центров Юга России. Он добавил, что город строили представители разных народов, и эта многоликая энергия по-прежнему ощущается в каждом доме и на каждой улице.

    ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, а в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения.

    Украина назвала «неприемлемым» возможный отказ от Запорожья и Херсона.

    Ранее Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

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    18 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Торговая палата США попросила Вашингтон отменить запрет на инвестиции в Россию
    Торговая палата США попросила Вашингтон отменить запрет на инвестиции в Россию
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи рассказал о проведении переговоров по поводу возможного снятия инвестиционных запретов для России со стороны властей США.

    Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил РБК об усилиях организации по снятию запрета на инвестиции американских компаний в Россию, передает ТАСС.

    По его словам, AmCham ведет соответствующие обсуждения с американской администрацией, чтобы добиться отмены существующих ограничений.

    В 2022 году США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

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    18 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидается встреча президента России Владимира Путина с представителями ведущих зарубежных агентств, включая представителей из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов подтвердил: «Будут, да». Об этом сообщает ТАСС.

    Мероприятие пройдет вечером в среду в формате «вопросы-ответы». Разговор будет посвящен ключевым вопросам внутренней и внешней политики России, а также главным событиям в мире, о чем ранее проинформировали в Кремле.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл официальный визит в Петербург проведением совещания по экономическим вопросам с ключевыми министрами и главой Центробанка.

    Накануне Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ.

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    18 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    В МИД обвинили ФРГ, Италию и Японию в нарушении обещания о недопущении войн

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия, Италия и Япония нарушили свои обязательства о недопущении войн, заявил на сессии ПМЭФ директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

    Он подчеркнул, что бывшие страны «оси» на протяжении последних трех лет выступают против резолюции ООН, направленной на осуждение героизации нацизма, несмотря на данные ими обещания после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Лукьянцев отметил, что эти государства забыли о признании собственной вины за развязывание войны и обязательстве не допускать подобных проявлений впредь. Он отметил, что резолюция о героизации нацизма принимается ежегодно, но Россия сталкивается с попытками фальсификации истории и утверждениями, будто документы Нюрнбергского трибунала недоступны.

    По словам Лукьянцева, в то же время в адрес России выдвигаются обвинения в искажении исторической памяти, однако российская сторона предпочитает оперировать фактами и аргументами.

    Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Китай продолжают отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Она также отметила, что искажение истории стало одним из главных инструментов Запада в подрыве российских позиций в мире.

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    18 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Гендиректор ТМХ рассказал о покупке немецкого завода за доллар

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилл Липа на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что немецкая компания передала завод в Петербурге российскому холдингу после введения санкций.

    «У нас есть пример, когда мы работали с компанией и закупали продукцию более чем на 100 млн долларов ежегодно. Немецкая компания. У них производство было организовано здесь, в городе Санкт-Петербург. Когда случились все ограничения, когда было выставлено им требование о прекращении производства в России, они нам это предприятие отдали за доллар», – цитирует Липу ТАСС.

    По словам Липы, у него сложились дружеские отношения с основателем немецкой фирмы, и его попросили взять предприятие на себя, сохранить его работу и развивать дальше.

    ТМХ является крупнейшим в России и СНГ производителем железнодорожного и рельсового транспорта, предлагая широкий спектр услуг: от разработки и инжиниринга до сервисных контрактов и цифровых решений. В состав холдинга входят десять производственных и сборочных предприятий, присутствие компании охватывает более 30 стран.

    Ранее на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на российский рынок.

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    18 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин начал рабочую программу в Петербурге с экономического совещания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл официальный визит в Петербург проведением совещания по экономическим вопросам с ключевыми министрами и главой Центробанка.

    Мероприятие состоялось в Константиновском дворце, передает ТАСС. В обсуждении приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и глава «Сбера» Герман Греф.

    После совещания Путин проведет встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Вечером состоится беседа с представителями мировых информационных агентств. В ближайшие дни у него запланировано еще несколько международных переговоров и выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

    Накануне Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ. Сообщалось, что российские и турецкие представители проведут переговоры на полях форума.

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    18 июня 2025, 13:28 • Новости дня
    В Кишиневе убрали российский флаг с конгресса виноделия по требованию Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Организаторы 46-го Всемирного конгресса виноделия в Молдавии были вынуждены убрать российский флаг после требований представителей Украины, заявила министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга.

    Она пояснила, что вопрос удалось решить благодаря усилиям министерства и Национального офиса по вопросам виноградарства и виноделия, что позволило украинской делегации остаться на форуме, передает ТАСС.

    Катлабуга отметила, что установка российского флага осуществлялась по протоколу международной организации, а решение убрать российскую символику приняли для сохранения дипломатического баланса.

    Владимир Кучеренко из украинской делегации сообщил в социальных сетях, что украинское посольство рекомендовало им покинуть мероприятие, однако позже российскую символику и информационные материалы полностью убрали с площадки.

    В работе конгресса в Кишиневе принимают участие более 300 представителей отрасли из 50 государств, которые делятся своими исследованиями и опытом в виноделии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало циничными планы Кишинева по закрытию Русского дома. До этого МИД Молдавии рекомендовал гражданам не ездить в Россию.

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    18 июня 2025, 13:39 • Новости дня
    Блок «Победа» попросил возобновить поставки молдавской продукции в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат парламента Молдавии, вице-председатель блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер выступила с инициативой вернуть молдавские товары на российские прилавки, отдельно отметив поддержку фермеров.

    Она выступила во время бизнес-диалога «Россия – Молдавия» в рамках Петербургского международного экономического форума. Таубер подчеркнула, что обращается от имени блока «Победа», фермеров, их семей и всех граждан Молдавии. По ее словам, страна небольшая, но гордая и богатая плодородными почвами, передает ТАСС.

    «Хотелось бы обратиться к России, к представителям Российской Федерации, к ее руководству, с просьбой возобновить закупки нашей продукции, открыть инвестиционные программы, обмен опытом, техникой и облегчить нашим производителям доступ на российские рынки», – заявила она.

    В числе предложенных мер Таубер упомянула не только поставки сельхозпродукции, но и развитие инвестиционного сотрудничества, обмен технологиями и поддержку молдавских производителей при выходе на российский рынок.

    Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что возвращение к прямым поставкам газа из России позволило бы стране справиться с экономическим кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит газа РФ через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду.

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    18 июня 2025, 14:39 • Новости дня
    Решетников сообщил о снижении инфляции ниже прогноза МЭР

    Tекст: Денис Тельманов

    Минэкономразвития отметило, что инфляция в последние недели стабильно снижается быстрее запланированных темпов, а динамика рубля зависит от политики Банка России.

    Замедление инфляции в России происходит быстрее ожидаемых Минэкономразвития темпов, передает РИА «Новости».

    Министр Максим Решетников заявил, что текущие тренды указывают на устойчивое снижение инфляции, превышающее темпы, заложенные в действующем прогнозе министерства, который составляет 7,6%.

    «Пока тренды показывают более быстрое замедление, чем мы изначально ожидали. Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз. Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое», – сказал глава ведомства на полях ПМЭФ.

    Он подчеркнул, что пересчет инфляции за май указывает на годовой уровень около 5%, а первые недели июня – даже в районе 2% в пересчете на год. При этом Минэкономразвития уточнит свой прогноз по инфляции в августе.

    В ведомстве допускают корректировку прогноза на 2025 год до уровня ниже 7%, если сохранится текущая динамика. Решетников также отметил, что дальнейшее поведение курса рубля зависит от решений Банка России и жесткой денежно-кредитной политики.

    Он согласился с позицией главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, назвав крепость рубля последствием недостатка спроса в экономике и мер по ужесточению ДКП.

    Банк России в начале июня впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку до 20% годовых, оставив нейтральный сигнал относительно дальнейших шагов, которые будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что длительное сохранение высокой ключевой ставки приведет к замедлению развития реального сектора экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что укрепление рубля очевидно и без выводов экспертов Bank of America. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что высокий уровень ключевой ставки способствовал существенному замедлению инфляции.

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    18 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Стало известно о запуске спутников «Рассвет» в декабре 2025 года

    Стало известно о запуске первых серийных спутников «Рассвет» в декабре 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Серийное развертывание спутниковой группировки «Рассвет» начнется в декабре, на первом этапе будет выведено 350 аппаратов для широкополосной связи.

    О запуске первых серийных спутников «Рассвет» в декабре сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС. На первом этапе группировка насчитывает 350 спутников, на втором – 900 аппаратов. В дальнейшем почти тысяча аппаратов будет обеспечивать интернет-доступ в любой точке России и мира.

    По данным компании «Бюро 1440», всего планируется создать 886 спутников «Рассвет» для организации глобального широкополосного доступа. Разработка и производство абонентских терминалов, включая варианты для железнодорожного и воздушного транспорта, также ведется.

    Работы по формированию низкоорбитальной группировки «Рассвет» идут согласно утвержденному графику. Завершение группировки и запуск коммерческого сервиса ожидаются в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к работе на околоземной орбите приступила целая группа российских космических аппаратов, часть которых разработана студенческими и школьными коллективами.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о начале реализации задач, установленных в национальном проекте по освоению космического пространства. Президент России Владимир Путин утвердил национальный проект «Развитие космической деятельности РФ».

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    19 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    Над 11 регионами России за ночь уничтожен 81 украинский беспилотник
    Над 11 регионами России за ночь уничтожен 81 украинский беспилотник
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа над разными регионами России, в том числе 19 аппаратов над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 21.20 по московскому времени 18 июня до 6.40 19 июня были сбиты беспилотники самолетного типа: 19 – над Брянской областью, 17 – над Курской, 13 – над Смоленской, семь – над Волгоградской, шесть – над Орловской, пять – над Ростовской, пять – над Крымом.

    Также по три беспилотника были уничтожены над Белгородской и Астраханской областями, два – над Рязанской областью и один – в Московском регионе.

    Накануне в результате работы сил противовоздушной обороны в нескольких регионах России были уничтожены 13 самолетных беспилотников, атаковавших территории России и Крыма.

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Иран начал навязывать Израилю свои приемы ведения войны

    Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами, но рисунок этой войны начинает меняться. ЦАХАЛ не удается разбомбить подземные объекты, а ответные удары КСИР продолжают причинять ущерб. Как говорят эксперты, не исключен вариант затяжной войны на истощение, к которой больше готов Иран, хотя и у Израиля есть свои козыри в этом вопросе. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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