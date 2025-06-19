Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.0 комментариев
Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» решил продать за рекордные 10 млрд долларов
Контрольный пакет акций клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» (Los Angeles Lakers) сменит владельца за рекордные для спортивной индустрии 10 млрд долларов, при этом семья Басс сохранит миноритарную долю, сообщил канал ESPN.
Генеральный директор компании TWG Global Марк Уолтер приобретет контрольный пакет акций клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» за рекордные для мирового спорта 10 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ESPN. Семья Басс, являющаяся нынешним владельцем, сохранит миноритарную долю – чуть более 15% – и продолжит участие в управлении клубом.
Джимми Басс останется управляющим клубом после завершения сделки. По оценкам экспертов, эта сделка станет крупнейшей в истории спорта: предыдущий рекорд принадлежал продаже клуба НФЛ «Вашингтон Коммандерс» за 6,05 млрд долларов в 2023 году. Для сравнения, в марте 2025 года было объявлено о предстоящей продаже клуба НБА «Бостон» за 6,1 млрд долларов, однако эта сделка еще не завершена.
Семья Басс владеет «Лейкерс» с 1979 года, за это время команда стала чемпионом НБА 11 раз, что является лучшим показателем среди всех клубов лиги за этот период. Всего «Лейкерс» выигрывали чемпионат НБА 17 раз, уступая по этому показателю только «Бостону», который завоевал свое 18-е чемпионство в 2024 году.
Марк Уолтер уже владеет 26% акций «Лейкерс» с 2021 года, когда приобрел их у Фила Аншутца и получил право преимущественного выкупа контрольного пакета. Помимо этого, через TWG Global он является совладельцем «Лос-Анджелес Доджерс» (МЛБ), «Лос-Анджелес Спаркс» (WNBA), футбольного клуба «Челси» и ряда автоспортивных команд, включая «Кадиллак», который в 2026 году дебютирует в чемпионате «Формула-1».
Напомним, в прошлом году американский форвард Леброн Джеймс подписал новый контракт с клубом НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, который преодолел отметку в 40 тыс. очков.