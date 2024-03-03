Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.15 комментариев
Леброн Джеймс первым в истории преодолел отметку в 40 тыс. очков в НБА
Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 114:124 уступили «Денверу» в домашнем матче регулярного чемпионата, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков.
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков и первым в истории преодолел отметку 40 тыс. очков за время выступления в НБА, передает ТАСС. Теперь на его счету 40017 очков за карьеру.
Ранее четырехкратный чемпион НБА, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс раскритиковал закон об оружии после стрельбы в Невадском университете в Лас-Вегасе.