Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Уровень воды упал почти на всех улицах Дербента
В Дербенте после сильных дождей вода ушла с большинства улиц в ливневки, сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Тельман Раджабов.
«В Дербенте практически на всех улицах, где наблюдалось поднятие уровня воды на дорогах, вода спала – ушла в ливневки. Если осадки не усилятся, будем надеяться, что отделались испугом», – приводит слова Раджабова ТАСС.
Коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме из-за грязевых масс, которые сошли с гор на трассу и двигаются в сторону города. Власти проводят гиперхлорирование воды.
Ранее синоптики предупредили о прогнозируемом усилении ветра до 23 м/с и новых сильных дождях в Дагестане с 4 по 6 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, материальный ущерб от сильных дождей и ветра в Чечне и Дагестане превысил 1 млрд рублей по предварительным данным. Сотни домов остались затопленными после ливней в Дагестане. Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте.