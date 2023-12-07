Леброн Джеймс осудил закон об оружии в США

Леброн осудил закон об оружии в США после стрельбы в университете в Лас-Вегасе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, у американцев есть возможность получить оружие, есть возможность убивать снова и снова, но никаких изменений не происходит, что, по его мнению, просто смешно. Джеймс добавил, что США продолжают терять невинные жизни в кампусах, школах, в ТЦ и кинотеатрах. Звезда НБА посетовал, что владеть огнестрельным оружием в последнее время стало только легче, передает РИА «Новости» со ссылкой на ESPN.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что по меньшей мере 38 случаев массовой стрельбы с жертвами произошло в США в 2023 году, это рекордный показатель с 2006 года.

Напомним, президент США Джо Байден в письменном заявлении призвал обе палаты Конгресса США одобрить законопроект о введении запрета на продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости.