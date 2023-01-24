Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия

Президент США Байден призвал Конгресс одобрить законопроект о введении запрета на продажу штурмового оружия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в письменном заявлении призвал обе палаты Конгресса США одобрить законопроект о введении запрета на продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости, текст заявления распространил Белый дом.

В письменном заявлении Байден отметил, что за десять лет действия закона о запрете на продажу штурмового оружия число случаев массовой стрельбы в США сократилось. Однако после того как в 2004 году республиканцы отменили этот закон и вновь разрешили продавать оружие, количество случаев массовой стрельбы утроилось, передает ТАСС.

В связи с этим Байден сообщил, что сенатор от Демократической партии Дайэнн Файнстайн, с которой он вместе работал над введением последнего запрета в 1994 году, вновь представила в Сенате законопроекты о введении запрета на продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости, а также о повышении возраста для их приобретения до 21 года. Байден призвал обе палаты Конгресса действовать быстро, после чего направить законопроекты на подпись главе государства.

Байден выразил уверенность, что большинство американцев согласны с введением такого рода запретов. Он подчеркнул, что с июня 2022 года в США произошли несколько трагедий, включая случаи массовой стрельбы и насилия с применением огнестрельного оружия.

Ранее в двух инцидентах со стрельбой в Калифорнии погибли семь человек. Кроме того, в минувшее воскресенье при стрельбе в Калифорнии погибли 11 человек.