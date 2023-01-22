СМИ: Девять человек погибли при стрельбе при праздновании китайского Нового года в США

AP: Девять человек погибли при стрельбе в американском городе

Девять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года, сообщили СМИ.

Как сообщает AP, мужчина открыл стрельбу в одном из заведений города, в результате девять человек погибли, передает РИА «Новости».

Как сообщает портал RMG News, не менее десяти человек погибли, еще девять пострадали в результате произошедшей стрельбы, передает ТАСС. По данным The Los Angeles Times, десятки тысяч человек собрались в субботу на фестивале в честь китайского Нового года по лунному календарю в городе.

Напомним, в начале января порядка десяти человек были ранены в результате стрельбы возле популярного ресторана в городе Майами-Гарденс в США, предварительно ЧП произошло во время съемок музыкального видео.