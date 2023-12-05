WP: В США в 2023 году установлен рекорд по числу случаев массовых убийств

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание понимает под термином «массовые убийства» инциденты, в которых были убиты четыре и более человек, не включая самих нападавших, передает ТАСС. Всего число таких эпизодов в 2023 году составило 38, а предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее – тогда в стране произошло 36 случаев массовой стрельбы с жертвами. Всего в результате стрельбы в США в 2023 году погибли не менее 197 человек, 91 получил ранения. При этом с 2006 года число погибших в подобных обстоятельствах достигло уже 2423.

Как отмечает издание, число массовых убийств с применением огнестрельного оружия увеличилось в 2019 году, затем несколько снизилось в период пандемии COVID-19, а потом вновь выросло «по мере возвращения жизни в нормальное русло». Объясняя причины подобной тенденции, газета указывает со ссылкой на экспертов, что это может быть связано с тем, что огнестрельное оружие в США становится «все более легкодоступным».

Ранее президент США Джо Байден в письменном заявлении призвал обе палаты Конгресса США одобрить законопроект о введении запрета на продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости.