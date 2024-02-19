У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.5 комментариев
Евродепутаты призвали не пускать Израиль на футбольные турниры
Евродепутаты призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную и клубы Израиля от футбольных турниров
ФИФА и УЕФА должны отстранить сборную Израиля и израильские клубы от футбольных турниров «до завершения геноцида», заявили депутаты Европарламента от Испании, Ирландии и Германии.
Письмо, направленное ФИФА и УЕФА, подписали 13 евродепутатов, которые призвали «принять решительные меры против нарушения прав человека в Палестине». Подчеркивается, что в секторе Газа нарушаются «такие ценности, как равенство, уважение и права человека», которые ФИФА и УЕФА, по их собственным словам, продвигают с помощью футбола, передает РИА «Новости» со ссылкой на Inside World Football.
Евродепутаты заявили, что футбол нельзя использовать для поддержки «оправдания оккупации и истребления народа Палестины». Ссылаясь на пример с «вето на режим апартеида в ЮАР», в ЕП призвали исключить «сборную Израиля и израильские футбольные клубы из всех европейских и международных турниров»
Напомним, футбольные федерации стран Ближнего Востока также направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований