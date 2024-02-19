Евродепутаты призвали не пускать Израиль на футбольные турниры

Евродепутаты призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную и клубы Израиля от футбольных турниров

Tекст: Антон Антонов

Письмо, направленное ФИФА и УЕФА, подписали 13 евродепутатов, которые призвали «принять решительные меры против нарушения прав человека в Палестине». Подчеркивается, что в секторе Газа нарушаются «такие ценности, как равенство, уважение и права человека», которые ФИФА и УЕФА, по их собственным словам, продвигают с помощью футбола, передает РИА «Новости» со ссылкой на Inside World Football.

Евродепутаты заявили, что футбол нельзя использовать для поддержки «оправдания оккупации и истребления народа Палестины». Ссылаясь на пример с «вето на режим апартеида в ЮАР», в ЕП призвали исключить «сборную Израиля и израильские футбольные клубы из всех европейских и международных турниров»

Напомним, футбольные федерации стран Ближнего Востока также направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований