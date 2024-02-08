ФИФА призвали отстранить сборную Израиля от международных матчей

Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону

Американисты: Интервью Путина Карлсону разрушит американскую пропаганду об украинском конфликте

Tекст: Анастасия Куликова

«Ажиотаж вокруг анонса интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным понятен. Во-первых, президент России в последнее время не общался с западными журналистами, поскольку нам известны их методы склеек и монтажа интервью. Карлсон в этом плане работает иначе. Во-вторых, все ждут, что скажет российский лидер», – отметил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«В-третьих, Такер Карлсон – самый популярный журналист англосферы и голос консервативной Америки, – добавляет американист Дмитрий Дробницкий. – Многие в США захотят посмотреть это интервью еще и потому, что американцы устали от той либеральной повестки, которую представляет правящая партия. Они не понимают, почему их налоги идут на финансирование Украины».

«При этом американцы видят, что положение внутри их страны ухудшается. Об этом свидетельствует и ситуация на южной границе, и ситуация в экономике, а Конгресс и вовсе не может функционировать из-за непрекращающихся споров. Интервью Карлсона с Путиным в этом смысле станет глотком свежего воздуха», – добавил собеседник.

«Любопытно, что у либеральных мейнстримных СМИ уже «рвет крышу», потому что они не понимают, как реагировать на анонс и на само интервью. Понятно, что сейчас звучат различные обвинения в адрес Карлсона», – указал политолог.

По некоторым данным, общение президента с американским журналистом продлилось два часа. Межуев не исключает, что в интервью обсуждались отношения Москвы и Вашингтона. «Путин, вероятно, подробно описал позицию нашей страны в украинском конфликте, причины кризиса, а также рассказал о сорванных стамбульских переговорах. Это, конечно, не на руку администрации Джо Байдена. Не исключаю, что после выхода интервью претензии противников помощи Киеву начнут звучат в Соединенных Штатах громче», – предположил собеседник.

В то же время Дробницкий ожидает роста антивоенных настроений в США. «Впрочем, демонстраций за мир в стиле 1960-х – 1970-х годов после интервью не последует. На мой взгляд, у американцев есть другие проблемы, по которым массовые выступления более вероятны, – это, например, вопрос по южной границе. Вместе с тем стоит ожидать, что администрация Байдена попытается любыми способами заблокировать интервью с Путиным. Это также станет проверкой на вшивость Илона Маска, который заверил, что видео будет доступно к просмотру в его соцсети», – указал американист.

Карлсону же вряд ли будут грозить какие-то серьезные последствия в США, считает Борис Межуев. «Журналист и так не сотрудничает ни с одним американским изданием. Я напомню, что ранее его уволили с Fox News. Поэтому потеря работы Карлсону не грозит. Для ареста не найдется весомых оснований. Обвинения в шпионаже, работе на противника в данном случае выглядят неоправданными. Журналист, записывая интервью, выполнял свою работу, а в США существует поправка о свободе слова», – пояснил он. При этом собеседник допускает, что может последовать травля Карлсона.

Во вторник американский журналист Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) видеообращение, в котором заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Запись была сделана в Москве на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. Журналист объяснил решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. При этом он подчеркнул, что украинский конфликт постепенно «меняет весь мир».

По словам Карлсона, администрация Джо Байдена пыталась препятствовать тому, чтобы он взял интервью у Путина. Однако, несмотря на продолжение таких попыток, на этот раз он все-таки приехал в Москву. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.

Журналист сообщил, что его команда сама оплатила поездку и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». «Мы здесь не потому, что мы любим Владимира Путина, мы здесь потому, что мы любим США», – сказал журналист. Он подчеркнул, что считает важным, чтобы американские СМИ, освещая украинский кризис, не ограничивались сообщением только точки зрения Киева.

Интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования». Интервью также будет опубликовано в соцсети X. Как сообщил журналист, Илон Маск заверил его, что оно «не будет скрыто или заблокировано».

В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью американскому журналисту. Дмитрий Песков объяснил, что глава России дал интервью именно Такеру Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.