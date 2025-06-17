Глава Генштаба Ирана призвал израильтян покинуть крупные города

В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону

Сенатор Джабаров: Поддержка нападения Израиля на Иран подтвердила лицемерие «Большой Семерки»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«G7 выступила с абсолютно лицемерным заявлением. "Семерка" признает нападение Израиля на Иран под недоказанным предлогом в виде "права на самооборону", но осуждает Россию за СВО. А ведь для спецоперации были веские причины: защита Донбасса и стремление Украины в НАТО, закрепленное в украинской Конституции», – напомнил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Парламентарий заметил, что даже президент США Дональд Трамп признал весомыми причины СВО. «Москва не один год указывала Штатам и Европе на неделимость гарантий безопасности и выражала готовность к совместной разработке новой евразийской архитектуры. Но все предложения были проигнорированы. Россию вынудили начать спецоперацию», – продолжил собеседник.

«Впрочем, двойная мораль "семерки" не удивляет, это ее фирменный стиль. Тем не менее, я не считаю, что Москве нужно как-то особо остро реагировать на это заявление. Во-первых, по причине его очевидной лицемерности, а во-вторых, потому что G7 – анахронизм прошлого века. Эта структура не представляет из себя прежнего авторитета. К тому же, членство некоторых государств в этом клубе изначально было сомнительным», – отметил спикер. «Сейчас есть страны, которые по своей мощи, экономике, влиянию в мире значительно превосходят членов G7», – заключил сенатор.

Ранее страны G7 на 51-м саммите в Канаде выпустили совместное заявление по ирано-израильскому конфликту, указав, что «Израиль имеет право на самооборону», а также подтвердив свою «поддержку безопасности» страны и отметив «важность защиты гражданского населения».

«Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы постоянно заявляем, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – говорится в документе.

Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно», пишет The Economic Times. Он сказал, что у иранских лидеров было 60 дней, чтобы достичь соглашения по этому вопросу, но они не смогли этого сделать до начала израильской операции. «Им нужно заключить сделку», – подчеркнул глава Белого дома.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.

При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба республики и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание – 3» и атакует военные цели противника, сообщает РИА «Новости».

Москва готова выступить посредником для снижения ирано-израильской напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что за последние дни российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом.

Газета ВЗГЛЯД исследовала шпионский аспект военной операции Израиля против Ирана, объясняла, как Тель-Авив готовит почву для сноса иранского руководства, а также писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.