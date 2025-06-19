Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.0 комментариев
Власти Москвы объяснили популярность работы на заводах среди молодежи
Власти Москвы заявили о росте интереса среди молодежи к работе на заводах
Современные роботизированные заводы в Москве становятся привлекательными для молодежи благодаря новым технологиям, сообщил на полях ПМЭФ министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, молодые специалисты все чаще выбирают заводы, так как они перестали ассоциироваться с устаревшими цехами и усталыми дымящими трубами. Теперь это современные роботизированные предприятия, где успешно внедряются новые технологии. На территории заводов появляется инфраструктура для семейного досуга: магазины, спортивные площадки, детские игровые зоны, передает РИА «Новости».
Гарбузов подчеркнул, что такие места становятся точками притяжения и роста, а сама промышленность дает работникам ощущение стабильности и уверенности в будущем.
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