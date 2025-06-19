Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.0 комментариев
Грузия впервые задействовала закон об иностранных агентах
Антикоррупционное бюро Грузии в судебном порядке затребовало информацию о бенефициарах пяти крупных НПО, таким образом задействовав принятый 31 мая аналог американского закона FARA о регистрации иностранных агентов, финансируемых из-за рубежа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на газету «Резонанси».
Примечательно, что все эти НПО считаются аффилированными с радикальной оппозицией и публично выступают за смену властей в стране.
Если НПО откажутся оглашать информацию об источниках и целях финансирования, им грозит штраф до 10 тыс. лари (примерно 3,7 тыс. долларов). При повторном отказе предусмотрено заключение на срок до пяти лет.
В НПО отказались подчиниться требованию Антикоррупционного бюро, продолжая называть американский закон «русским».
Исполнительный директор НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури, которая в саакашвилевский период была офицером МВД, заявила, что «исключена передача персональной информации о гражданах, которые находятся под нашей опекой, режиму (основателя и почетного председателя правящей «Грузинской мечты», бывшего премьер-министра Бидзины) Иванишвили)».
Власти Грузии настаивают на прозрачности расходования поступающих извне средств для недопущения попыток революции. Запад требует отозвать этот закон.
Напомним, 31 мая аналог американского закона об «иноагентах» вступил в силу в Грузии.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада.