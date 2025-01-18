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Сирия запретила импорт из России, Ирана и Израиля
Al Araby: Сирийское правительство запретило ввоз товаров и въезд граждан из Ирана и Израиля
Сирия ввела запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничила въезд граждан последних двух стран, с возможной конфискацией таких товаров на контролируемых пунктах, сообщили в сирийских Минфине, Главном управлении сухопутных и морских портов и аэропортах.
Сирия запретила ввоз товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд граждан из Ирана и Израиля. Министерство финансов страны объявило о новых полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов, запрещающих израильтянам и иранцам въезжать в Сирию, передает Ura.Ru.
Издание Al Araby уточняет, что товары из перечисленных стран подлежат конфискации. Запрет на импорт израильских товаров действовал в Сирии уже много лет, и теперь он расширен на два других государства. Эта мера предпринята для усиления контроля над экономическим взаимодействием с данными странами.
Сирийские власти также отметили важность соблюдения новых правил как частью более широкой стратегии экономической безопасности. При этом запрет на ввоз товаров из России является новым шагом, о котором ранее не сообщалось в таких масштабах.
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