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    9 января 2025, 22:15 • Новости дня

    США не исключили ослабления позиций России в Африке из-за ситуации в Сирии

    Глава Пентагона Остин заявил о возможном ослаблении позиций России в Африке из-за ситуации в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    В случае закрытия военных баз России в Сирии ее позиции в Африке могут ослабнуть, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    «Основываясь на том, что Россия использовала свои возможности, свои базы в Сирии, чтобы проецировать мощности в Африке, я думаю, что мы увидим эффект домино», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Остин также отметил, что закрытие российских баз в Сирии приведет к снижению возможностей России по размещению своих сил в Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник сообщал, что сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах и стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах.

    Bloomberg заявляло, что крах режима Башара Асада в Сирии угрожает российской авиабазе Хмеймим, через которую Москва осуществляет транспортировку военных и персонала в страны Африки, такие как Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    9 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии

    Лукьянов: Заявление главы МИД Дании о возможной независимости Гренландии стало следствием давления Трампа

    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    @ Pantke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гренландия давно говорит о желании добиться независимости от Дании. Нынешние заявления Дональда Трампа о планах присоединить остров к США подстегнули этот дискурс. Однако маловероятно, что идеи республиканца найдут поддержку среди гренландского населения, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. Ранее Дания допустила независимость Гренландии без присоединения к США.

    «Власти Дании никогда не отрицали право жителей Гренландии на самоопределение. Однако на фоне риторики Дональда Трампа нынешнее заявление главы МИД королевства заслуживает внимания», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    Он напомнил, что во главе правительства Гренландии находится сепаратист, который своей целью декларирует независимость острова. Другое дело, что до сих пор подобные разговоры велись абстрактно и «в общем порядке», добавил собеседник. «На деле речь шла совсем не об отделении территорий от Дании, а об условиях взаимодействия сторон – прежде всего финансовых. Причем чем больше в Гренландии наблюдалось сепаратистских или суверенистских настроений, тем больше требований они выдвигали», – уточнил политолог.

    На этом фоне планы Трампа присоединить Гренландию к США ошарашили Копенгаген. Заявление главы МИД Дании об амбициях острова, которые могут привести к обретению статуса независимого государства, стало следствием давления избранного американского президента, считает спикер. «Позиция министра Ларса Лекке Расмуссена оборонительная», – подчеркнул аналитик.

    Дело в том, что Трамп не в первый раз озадачивает руководство королевства. «Республиканец поднимал вопрос о Гренландии еще во время первого президентского срока. Сделанное им в 2019 году предложение купить остров вызвало скандал и стало причиной довольно глубокого кризиса в отношениях Вашингтона и Копенгагена», – напомнил Лукьянов, добавив, что нынешняя риторика властей Дании диктуется новой ситуацией. 

    При этом, как отметил собеседник, Гренландия не высказывалась за присоединение к США. «Это исключительно желание Трампа. После Второй мировой войны и на протяжении холодной войны остров играл существенную роль в общей системе противоракетной обороны на Крайнем Севере. Поэтому американцы там присутствуют и никуда не денутся», – уточнил аналитик. По его оценкам, маловероятно, что идеи избранного американского президента найдут поддержку среди гренландского населения.

    Местные жители высказываются, скорее, именно за независимость от Дании. Другой вопрос, способен ли остров существовать отдельно, ведь пока это в значительной степени получатель субсидий из Копенгагена, отметил спикер.

    «Гренландия – это большая и потенциально богатая территория. Но фактически это неподъемная ноша для Копенгагена – королевство не потянет траты на разработку ресурсов. В то же время с точки зрения стратегической значимости Дания без Гренландии превратится в среднюю европейскую страну, а Вашингтон утратит интерес к государству», – рассуждает Лукьянов.

    Собеседник также обратил внимание на результаты соцопросов, согласно которым подавляющее большинство датчан высказались против передачи Гренландии США. «Итоги исследования вполне понятны: между королевством и островом нет открытого военного и силового противостояния, нет фактора, который приводил бы население митрополии к желанию избавиться от актива», – пояснил он.

    «Подобная реакция также объясняется давлением – другая страна в довольно бесцеремонной форме говорит, мол, мы сейчас у вас заберем Гренландию, – продолжил аналитик. – При этом не исключено, что настроения могут измениться, если развитие событий будет сопровождаться различными проблемами – например, США предпримут действия, ущемляющие датские интересы. Однако пока до этого все-таки еще далеко».

    По прогнозам политолога, в конечном счете все сведется к торгу между Гренландией и Копенгагеном об условиях сосуществования. «Мне кажется, формальный статус острова не изменится. Даже при экстравагантности Трампа и экстраординарности времен, которые мы переживаем, трудно представить силовой отъем части территории страны – члена НАТО другой страной – членом НАТО», – считает он.

    Как полагает специалист, речь также может идти о новых договоренностях по присутствию США на острове и о выгоде Вашингтона. «Стоит понимать, что с 40-х годов прошлого века Гренландия является частью военно-политических структур США на Крайнем Севере. Что-то может усилиться, но качественных изменений для России, мне кажется, не будет. И Канада, и Гренландия, и Норвегия так или иначе при необходимости выполняют функции в рамках общей системы обороны НАТО», – детализировал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Гренландия никогда особенно эффективно не управлялась Данией. Она слишком большая, расположена достаточно далеко. К тому же никто никогда не сомневался, что Дания не сможет обеспечить военную безопасность Гренландии. Вообще, остров уже с середины прошлого века говорит о своем суверенитете. И нынешние заявления Трампа только подстегнули этот дискурс», – объяснил он.

    «Сейчас Гренландия подтверждает свою субъектность. Теоретически она вполне может обрести суверенитет в полном смысле и быть признанной ООН. Но защитить ее в случае внешней агрессии смогут только США. К тому же на территории острова уже много лет действует американская база «Питуффик». Это создает почву для разговоров о вхождении острова в состав США. Но население Гренландии, как видим, против этого», – напомнил он.

    «Власти Дании, в свою очередь, надеются переждать президентство Трампа, после которого разговоры о статусе Гренландии сойдут на нет. Я думаю, что в реальности так и будет – разговоры останутся разговорами и не перейдут в практическую плоскость, поскольку остров вполне устраивает и нынешнее положение», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать отдельным государством. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом США», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так дипломат ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США. Он подчеркнул ее стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

    Избранный президент США также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. При этом, как сообщает «Коммерсант», зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила: «Я не знаю ни о каких планах... и не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

    Между тем советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности его намерения приобрести Гренландию. Официальные лица в Дании теперь анализируют, как правильно ответить, чтобы избежать ухудшения отношений с США, важным союзником и членом НАТО. Датские чиновники полагают, что не следует считать заявление Трампа шуткой и нужно начать серьезные переговоры по этому поводу, сообщает CNN.

    Лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к заявлениям Трампа по Гренландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны, передает ТАСС. «Границы нельзя передвинуть силой», – подчеркнул канцлер. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высказался в схожем ключе, подчеркнув, что Евросоюз не допустит ни одной стране атаковать его границы. Он усомнился, что США будут завоевывать Гренландию, но добавил, что мир вошел в эпоху диктата силы.

    Между тем посол России в Дании Владимир Барбин в интервью Danmarks radio подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Дипломат отметил, что вмешательство извне только усугубит ситуацию в Арктике.

    Примечательно, что согласно опросу исследовательской компании Megafon, проведенному для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства. Агентство Ritzau также сообщало, что 89,2% участников опроса, проведенного социологическим институтом Voxmeter, выразили несогласие с идеей передачи Гренландии США. Лишь 4,5% респондентов поддержали эту инициативу.

    Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в претензиях Трампа на Гренландию.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 05:47 • Новости дня
    Небензя: Учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право

    Василий Небензя: Совместные учения у границ КНДР нарушили международное право

    Небензя: Учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи КНДР нарушают международное право, поскольку противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи границ КНДР являются планомерным нарушением международного права. Он заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу корейского урегулирования, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что эти учения эволюционировали от разовых маневров до регулярных масштабных операций с участием современной военной техники. Он подчеркнул, что такие действия противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, которая предписывает решать проблемы Корейского полуострова исключительно мирными средствами.

    Также дипломат указал на неудачи политики США на Корейском полуострове, включая углубление противоречий между Севером и Югом и милитаризацию региона с использованием американского ядерного потенциала. «В регионе возобладало блоковое мышление, внесшее глубокий раскол между соседними странами», – заявил Небензя.

    Он также отметил, что КНДР имеет полное право на принятие мер по обеспечению своей безопасности в ответ на провокации Запада. Согласно его словам, ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает взаимную поддержку в случае нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты, за которым следил лично лидер страны Ким Чен Ын. КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря; предположительно, речь идет о баллистической ракете средней дальности, сообщили береговая охрана Японии и Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили запуск северокорейской баллистической ракеты, который состоялся 6 января.

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    9 января 2025, 11:33 • Новости дня
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому шесть месяцев на завершение войны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его словам, Трамп заявил ультиматум президенту Украины, требуя завершить конфликт в течение шести месяцев, передает РИА «Новости».

    Это требование, по словам Дубинского, не касается только прекращения боевых действий, а именно окончательного завершения конфликта. Данное заявление было подтверждено Китом Келлогом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times. Так, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Как сообщал портал UnHerd, лесть Зеленского на интервью с Лексом Фридманом не изменила мнения Трампа об Украине.

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    9 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль оценил притязания США на Канаду и Гренландию
    Кремль оценил притязания США на Канаду и Гренландию
    @ Karlheinz Schindler/DPA-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия считает Арктический регион зоной своих стратегических интересов и подчеркивает важность мира и стабильности в регионе, для этого она готова работать со всеми государствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва рассматривает Арктическую зону как ключевую для своих интересов.

    «Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше», – отметил Песков, комментируя притязания США на Канаду и Гренландию, передает ТАСС.

    По его словам, Россия заинтересована в сохранении мира и стабильности в Арктике и открыта к сотрудничеству с другими странами. Песков добавил, что Москва готова взаимодействовать с международным сообществом для обеспечения стабильности в регионе.

    Ранее Дания допустила возможность независимости Гренландии без присоединения к США.

    Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение, что Гренландия вряд ли захочет стать частью США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности предложений Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады к США и переименовании Мексиканского залива.

    Эксперты ранее объяснили, какие претензии имеет Трамп на Гренландию и Канаду.

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    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента, сообщает ТАСС.

    В интервью каналу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    9 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Глава Пентагона признал преимущество России на Украине

    Глава Минобороны США Остин признал преимущество России в конфликте на Украине

    Глава Пентагона признал преимущество России на Украине
    @ Julien Becker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны США Ллойд Остин в интервью Bloomberg признал, что Россия обладает определенным преимуществом в конфликте на Украине.

    По его словам, Россия действительно имеет определенные преимущества, но «не полностью доминирует», передает ТАСС.

    Это заявление Остин сделал на фоне подготовки к 25-му заседанию группы западных стран, которое пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии для координации поставок вооружений Украине.

    Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждаться увеличение и ускорение поставок военной помощи Украине в ответ на текущие вызовы.

    Остин подчеркнул, что западные страны продолжают поддерживать Украину и планируют усилить свою помощь, несмотря на признание определенных преимуществ России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что первая неделя 2025 года оказалась катастрофической для ВСУ из-за значительных территориальных потерь и неудачных контратак на Украине.

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

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    9 января 2025, 08:17 • Новости дня
    Турция привела в готовность войска для операции в Сирии против РПК

    Turkiye: Турция привела войска в боевую готовность для действий против РПК в Сирии

    Турция привела в готовность войска для операции в Сирии против РПК
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкие вооруженные силы приведены в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Turkiye.

    Руководство Турции рассматривает все возможные сценарии развития событий, включая активные военные действия. Газета подчеркивает, что Анкара намерена принять решительные меры, требуя от сирийской администрации усилить борьбу с террористическими организациями, передает РИА «Новости» .

    В другом турецком издании Hurriyet сообщается, что операция может начаться, если Запад выдвинет новые требования, которые Анкара сочтет неприемлемыми. Войска, расположенные на границе с Сирией, переведены в режим повышенной готовности и способны начать действия в кратчайшие сроки.

    Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что военная операция не состоится, если новые власти Сирии смогут решить проблему с контролем над курдскими территориями.

    Сообщалось, что США отправили новое военное оборудование и припасы боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в Сирии.

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    9 января 2025, 02:57 • Новости дня
    Курды и новая власть Сирии пообещали сохранить единство страны

    Курдские СДС и новое сирийское правительство пообещали не допустить разделения Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Курдские «Силы демократической Сирии» и временное сирийское правительство объединились против планов разделения Сирии, подчеркнув важность ее территориальной целостности и единства.

    Командующий «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлум Абди заявил, что курдские силы и временное сирийское правительство не позволят разделить страну, передает ТАСС. Абди подчеркнул, что обе стороны разделяют позицию о важности единства и территориальной целостности Сирии, отвергая любые планы по ее разделению.

    31 декабря 2024 года в Дамаске прошел первый раунд переговоров между представителями курдов и главой новой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Последний заявил о неотъемлемой роли курдов в сирийском обществе и намерении включить их силы в ряды минобороны переходного правительства.

    Курдские силы контролируют четверть территории Сирии и сражаются с поддерживаемой Турцией Сирийской свободной армией в районах Манбидж и Айн-эль-Араб. 7 января министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможной военной операции против курдских формирований, если они не сложат оружие.

    После масштабного наступления вооруженной оппозиции в конце ноября, Башар Асад покинул пост президента. Временный период правления продлится до марта 2025 года под руководством Мухаммеда аль-Башира, назначенного главой переходного правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит главы германского МИД Анналены Бербок в Дамаск закончился провалом, так как сирийская сторона не поддержала ее попытки дискредитировать Россию и обозначить преступления Башара Асада.

    Сирийские власти отказались от рукопожатия с Бербок. Север Сирии стал местом для создания новой военной базы США, куда уже доставили строительные и военные материалы, а также боеприпасы. Анкара и Дамаск рассматривают возможность совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков в случае их отказа сложить оружие.

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    9 января 2025, 06:28 • Новости дня
    Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни пяти человек

    Число погибших при пожарах в округе Лос-Анджелес достигло пяти человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В округе Лос-Анджелес продолжаются масштабные пожары, уже унесшие жизни пяти человек, а площадь возгорания превысила 10 тыс. гектаров, уничтожив более тысячи строений.

    Стало известно о том, что в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, число жертв пожаров возросло до пяти человек, сообщает ТАСС. Ранее шериф округа Роберт Луна сообщил телекомпании ABC о двух погибших. Сейчас общая площадь возгорания превышает 10 тыс. гектаров, огонь уничтожил более тысячи строений.

    Свыше 930 тыс. потребителей электроэнергии в округе остаются без света. По прогнозам AccuWeather, ущерб и экономические потери от пожаров могут составить от 52 до 57 млрд долларов. В настоящее время с огнем борются около 1,5 тыс. пожарных, но локализация пожаров пока не представляется возможной.

    Местные власти запросили помощь из соседних округов и штатов Вашингтон, Орегон и Невада. Ситуация осложняется низкой влажностью и сильными ветрами, что способствует распространению огня. Более 70 тыс. жителей были эвакуированы из опасных зон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемонию объявления номинантов премии SAG Awards в Лос-Анджелесе отменили из-за мощных лесных пожаров, что привело к эвакуации района Палисейдс, где проживают около 30 тыс. человек, включая вице-президента США. Лесные пожары в Лос-Анджелесе вынудили власти объявить эвакуацию, затрагивающую резиденцию вице-президента США Камалы Харрис.

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    9 января 2025, 02:37 • Новости дня
    Пентагон отверг планы вторжения в Гренландию

    Пентагон опроверг планы военного вторжения в Гренландию после заявлений Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США не планирует военное вторжение в Гренландию, несмотря на заявления Дональда Трампа об интересе к острову.

    Пентагон не планирует военного вторжения в Гренландию, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании сделать остров частью Соединенных Штатов, сообщает «Коммерсант». Заместитель официального представителя Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что ей неизвестно о каких-либо планах на этот счет и отказалась обсуждать гипотетические вопросы. Она добавила: «Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

    Дональд Трамп ранее высказался о необходимости присоединения Гренландии к США по соображениям национальной безопасности и на пресс-конференции 7 января не исключил возможности применения силы для получения контроля над островом. Также он упомянул о переговорах с властями Панамы касательно перехода Панамского канала под контроль США, что было опровергнуто Министерством иностранных дел Панамы.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил инициативу Трампа как «не лучшую идею», подчеркнув, что она не заслуживает обсуждения. Гренландия, бывшая колонией Дании до 1953 года, получила автономию и право на самоуправление в 2009 году, оставаясь частью королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты. Посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    9 января 2025, 06:55 • Новости дня
    Байден отменил поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии

    Байден отказался от визита в Италию из-за пожаров, унесших жизни пятерых в Калифорнии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден отменил визит в Италию в связи с лесными пожарами в Калифорнии, которые привели к гибели по меньшей мере пяти человек и вынудили объявить режим чрезвычайного положения в штате.

    Как сообщает ТАСС, президент США Джо Байден отменил свою поездку в Италию из-за трагических лесных пожаров в Калифорнии. Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в результате пожаров в штате погибло как минимум пять человек.

    Президент вернулся из Лос-Анджелеса, где встретился с местными полицейскими, пожарными и другими сотрудниками экстренных служб, которые активно борются с огнем. Байден также объявил о введении режима бедствия в Калифорнии, чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы на борьбу с пожарами.

    Жан-Пьер заявила: «После возвращения сегодня вечером из Лос-Анджелеса, где он ранее сегодня встретился с полицией, пожарными и сотрудниками экстренных служб, которые борются с историческими пожарами, бушующими в этом районе, и после введения режима бедствия в Калифорнии президент Байден принял решение отметить предстоящую поездку в Италию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония объявления номинантов премии SAG Awards в Лос-Анджелесе была отменена из-за мощных лесных пожаров, что привело к эвакуации района Палисейдс, где проживают около 30 тыс. человек, включая вице-президента США. В другом материале сообщалось, что лесные пожары вынудили власти объявить эвакуацию, затрагивающую резиденцию вице-президента США Камалы Харрис, об этом сообщил телеканал NBC News.

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    9 января 2025, 14:05 • Новости дня
    Reuters: Байден на этой неделе объявит о новых антироссийских санкциях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России, пишет Reuters.

    Байден на текущей неделе планирует объявить о введении новых санкций против российской экономики, пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает ТАСС. Конкретные рестрикции, которые могут быть введены, агентство не уточняет, однако помощники Байдена активно информируют команду избранного президента США Дональда Трампа о предпринимаемых мерах.

    Кроме того, агентство отмечает, что Соединенные Штаты вскоре могут наложить санкции на ряд китайских компаний, обвиняемых в поддержке России.

    Ранее США ввели санкции против российского «Центра геополитических экспертиз» и его директора Валерия Коровина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделали с Россией десять лет западных санкций.

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    9 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Маск счел сильное лидерство в США условием урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии наличия сильного лидерства внутри США, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Во время онлайн-дискуссии с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил: «Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов».

    Он выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп способен решить украинский конфликт «довольно быстро». Тем не менее Маск отказался комментировать, каким образом Трамп намерен добиться этого, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кит Келлог, будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине, поставил цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

    Financial Times пишет, что команда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями. Трамп заявил о своем желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    9 января 2025, 22:37 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила санкции против МУС

    Палата представителей США одобрила санкции против Международного уголовного суда за ордер на арест Нетаньяху

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий возможность санкций против Международного уголовного суда, если он попытается привлечь к ответственности граждан США или их союзников, как в случае с ордером на арест израильских лидеров.

    Документ был поддержан 243 членами нижней палаты, в то время как 140 высказались против, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN

    Законопроект, предложенный республиканцами, подразумевает, что администрация США может вводить санкции против МУС, если этот орган попытается расследовать, задержать, арестовать или привлечь к ответственности лиц, находящихся под защитой американского правительства. Это касается как граждан США, так и граждан стран-союзников, которые не признают юрисдикцию МУС.

    Санкции могут применяться и к тем, кто содействует деятельности МУС. Включенные в санкционный список будут лишены виз в США, их активы будут заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними деловые отношения.

    Документ также выражает осуждение американских законодателей по поводу выдачи МУС ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре. Причиной стали предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Еще до этого большинство членов Палаты представителей Конгресса США поддержало санкции против Международного уголовного суда.

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