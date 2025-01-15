США объявили о намерении сохранить военное присутствие в Сирии

Представитель Белого дома Кирби сообщил о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии

Tекст: Антон Антонов

Кирби заявил, что основной задачей американского контингента является продолжение борьбы с ИГ*. Согласно его словам, террористическая группировка пытается использовать политическую нестабильность в Сирии для восстановления своих позиций.

Кирби подчеркнул, что ИГ* активно ищет возможности для действий в условиях политического вакуума, где «может свободно передвигаться и пытаться воссоздать себя». «Мы располагаем небольшим военным контингентом в Сирии, и его единственная цель – продолжать борьбу с ИГ*», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент США Джо Байден придерживается мнения о необходимости сохранения военного присутствия в регионе для выполнения этой миссии, сказал Кирби. Он отметил, что американские военные проводят операции в Сирии в сотрудничестве с Сирийскими демократическими силами, и это партнерство «остается очень прочным».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США сообщили, что международная коалиция продолжит свои операции в Сирии как минимум до сентября 2026 года. В январе источник в Сирии заявил, что американские войска начали строительство военной базы в Кобани. Пентагон опроверг эти сообщения.