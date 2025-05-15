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Захарова заявила об уменьшении территории Украины из-за срыва переговоров
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о связи между срывами переговоров Киевом и потерями украинских территорий.
Территория Украины сокращается после каждого срыва переговорного процесса Киевом, заявила Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.
Дипломат напомнила о высказывании главы МИД России Сергея Лаврова, сделанном 28 сентября 2024 года: если бы договоренности, достигнутые в Стамбуле в апреле 2022 года, были реализованы, Украина сохранила бы часть Донбасса.
По словам Захаровой, Лавров отметил, что «с каждым разом, когда срывается договоренность, на которую всегда идет Россия, Украина становится меньше». Захарова подчеркнула, что эту цитату важно помнить тем, кто интересуется взаимосвязью между переговорами и изменениями границ на Украине.
Напомним, российские переговорщики в Стамбуле получили все необходимые инструкции и придерживаются рамок, определенных президентом Владимиром Путиным.
Российский МИД отметил корректировку своей позиции по Украине в связи с изменениями ситуации на линии боевых действий и территориальными потерями Киева.
Киев заявил о готовности обсуждать мирное урегулирование на Украине в любых возможных форматах.