Захарова заявила об изменении позиции России из-за ситуации на земле

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге отметила изменение позиции России по переговорам по Украине, передает ТАСС. По ее словам, эти перемены обусловлены изменениями на земле.

Захарова подчеркнула: «Да, есть эти изменения в российской позиции. Эти изменения отражены в изменениях на земле». Она уточнила, что каждый раз, когда Киев срывает переговорный процесс, территория Украины сокращается. Дипломат напомнила высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова, что Украина могла бы сохранить часть Донбасса, если бы были выполнены договоренности, достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле.

«Но с каждым разом, когда срывается договоренность, на которую всегда идет Россия, Украина становится меньше. Вот эту цитату было бы правильно сейчас помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории», – отметила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от аналогичных переговоров 2022 года.

Киев заявил о готовности обсуждать мирное урегулирование на Украине в любых возможных форматах.

Российские переговорщики в Стамбуле получили все необходимые инструкции и строго придерживаются рамок, определенных президентом Владимиром Путиным.