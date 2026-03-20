Экс-канцлер ФРГ Шредер поддержал отказ Германии от миссии в Ормузском проливе
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер поддержал позицию нынешнего главы правительства Фридриха Мерца, выступившего против участия Берлина в возможной военной миссии в Ормузском проливе.
«Этого нельзя делать – ни в коем случае», – заявил Шредер, передает ТАСС. Он подчеркнул, что действия США и Израиля выглядят, по его мнению, проявлением отчаяния.
«По сути это война, которая ведется в том числе по идеологическим причинам, в которой в действительности невозможно победить и которая мне очень сильно напоминает Вьетнамскую войну», – отметил экс-канцлер.
Он также добавил, что многие недооценивают прочности властей в Тегеране.
В 2003 году Шредер, занимая пост главы правительства, не позволил Германии участвовать в войне в Ираке.
Напомним, Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, и Германия останется в стороне от этой войны.
Ранее глава МВД ФРГ Александер Добриндт не исключил участия Германии в миссиях по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе после окончания конфликта вокруг Ирана.