Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.4 комментария
ПВО ОАЭ отразила массированную атаку иранских ракет и дронов
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате четырех ракет и 26 беспилотников Ирана
В небе над ОАЭ за сутки были перехвачены четыре баллистические ракеты и 26 беспилотников, выпущенных с территории Ирана.
Системы противовоздушной обороны отразили нападение, передает РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство Эмиратов.
«Системы ПВО ОАЭ сегодня перехватили четыре баллистические ракеты и 26 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана», – гласит заявление военных в соцсети.
С момента начала конфликта средства защиты неба уничтожили 338 баллистических и 15 крылатых ракет. Кроме того, были сбиты 1740 дронов противника.
В результате обстрелов погибли двое военных и шесть гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 158 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ОАЭ 18 марта перехватили 13 баллистических ракет и 27 беспилотников из Ирана.
Ранее в районе Бени-Яс на окраине Абу-Даби при падении обломков сбитой ракеты погиб гражданин Пакистана.