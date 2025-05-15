Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.20 комментариев
Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки БПЛА в Ростовской области
ПВО в Ростовской области ночью сбила беспилотник в Новошахтинске
В Новошахтинске Ростовской области средствами ПВО был сбит беспилотник, жертв и повреждений на месте инцидента не зафиксировано, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку беспилотника в Новошахтинске Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силами и средствами ПВО отражена воздушная атака БПЛА в Новошахтинске. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», – написал он в Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что информация о последствиях ночной атаки уточняется.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комиссия по ЧС после обследования поврежденных от атаки украинских дронов домов и зданий в Целинском районе Ростовской области зафиксировала 11 поврежденных частных домов.