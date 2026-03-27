Страны ЕАЭС утвердили программу защиты прав потребителей
Страны ЕАЭС приняли программу защиты потребителей до 2030 года
В странах ЕАЭС утвердили долгосрочную программу по защите прав потребителей, предусматривающую масштабные информационные кампании и повышение прозрачности на рынке до 2030 года.
Страны Евразийского экономического союза приняли новую программу защиты прав потребителей до 2030 года, сообщил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания Евразийского межправсовета в Шымкенте, передает РИА «Новости».
По его словам, заседание завершилось утверждением документа, определяющего дальнейшую совместную политику в этой сфере.
«Принята новая программа защиты прав потребителей до 2030 года. Благодаря первому этапу совместной работы государств выстроена эффективная система защиты прав потребителей и созданы основы для повышения прозрачности взаимоотношений между покупателями и продавцами. Проведены три информационные кампании для разъяснения норм законодательства в этой сфере с охватом 156 миллионов человек», – сообщил Сагинтаев.
Он отметил, что конечной целью становится рост осведомленности граждан о своих правах. По словам председателя коллегии ЕЭК, новая программа также должна обеспечить более четкое соблюдение бизнесом требований законодательства о защите прав потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в Москве заявил о необходимости сверки выполнения долгосрочной декларации развития Союза до 2030 года и далее.
Правительство России одобрило механизм взимания НДС при реализации товаров через электронные торговые площадки в рамках ЕАЭС.