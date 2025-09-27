Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Politico: ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии
Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремится получить поддержку большинства государств по вопросу предоставления кредита на Украину за счет замороженных российских активов, сообщили СМИ.
Как пишет Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС, такое решение позволит обойти позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против выделения новых средств Киеву, передает РИА «Новости».
Ранее Politico сообщало, что Еврокомиссия подготовила инициативу по изменению порядка продления санкций против России: предлагается заменить принцип единогласия на квалифицированное большинство. Это также направлено на то, чтобы ограничить влияние Будапешта на принятие решений в ЕС по вопросам, связанным с поддержкой Украины.
Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы не только для финансирования военных нужд Киева, но и для поддержки его госбюджета. По словам неназванного дипломата ЕС, цель встречи в Копенгагене – «заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана», однако пока ситуация остается неопределенной.
Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.
Напомним, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.