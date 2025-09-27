Politico: ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС, такое решение позволит обойти позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против выделения новых средств Киеву, передает РИА «Новости».

Ранее Politico сообщало, что Еврокомиссия подготовила инициативу по изменению порядка продления санкций против России: предлагается заменить принцип единогласия на квалифицированное большинство. Это также направлено на то, чтобы ограничить влияние Будапешта на принятие решений в ЕС по вопросам, связанным с поддержкой Украины.

Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы не только для финансирования военных нужд Киева, но и для поддержки его госбюджета. По словам неназванного дипломата ЕС, цель встречи в Копенгагене – «заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана», однако пока ситуация остается неопределенной.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

Напомним, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.