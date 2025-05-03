В Ростовской области пострадали 11 домов после атаки ВСУ дронами

В Ростовской области из-за атаки украинских БПЛА повреждены 11 домов

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Косенко, в результате ночной атаки украинских беспилотников в Целинском районе Ростовской области были повреждены 11 частных домов и два коммерческих здания.

Она сообщила, что комиссия по ЧС завершила обследование домовладений на территории трех кварталов. Было отмечено, что частично повреждены оконные блоки и дверные проемы в 11 частных домах, двух коммерческих организациях и двух муниципальных учреждениях.

Ранее сообщалось, что центр внешкольной работы и дом культуры пострадали при атаке украинских беспилотников в Целинском районе Ростовской области.

До этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА.