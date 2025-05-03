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В Ростовской области пострадали 11 домов после атаки ВСУ дронами
В Ростовской области из-за атаки украинских БПЛА повреждены 11 домов
Комиссия по ЧС завершила обследование поврежденных после атаки украинских дронов домов и зданий в Целинском районе Ростовской области, повреждены 11 частных домов, сообщила глава администрации района Оксана Косенко.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Косенко, в результате ночной атаки украинских беспилотников в Целинском районе Ростовской области были повреждены 11 частных домов и два коммерческих здания.
Она сообщила, что комиссия по ЧС завершила обследование домовладений на территории трех кварталов. Было отмечено, что частично повреждены оконные блоки и дверные проемы в 11 частных домах, двух коммерческих организациях и двух муниципальных учреждениях.
Ранее сообщалось, что центр внешкольной работы и дом культуры пострадали при атаке украинских беспилотников в Целинском районе Ростовской области.
До этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА.