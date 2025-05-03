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    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    33 комментария
    3 мая 2025, 15:30 • Новости дня

    Центр внешкольной работы пострадал после атаки БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр внешкольной работы и дом культуры пострадали при атаке украинских беспилотников в Целинском районе Ростовской области.

    Как передает ТАСС, в ночь на 3 мая украинские БПЛА нанесли удар по Целинскому району Ростовской области, повредив центр внешкольной работы и районный дом культуры. Глава местной администрации Оксана Косенко заявила, что от ударной волны пострадали не только частные дома, но и муниципальные учреждения. Она отметила: «Мы видим уже сегодня, что не только домовладения пострадали от ударной звуковой волны, но и наши муниципальные учреждения: центр внешкольной работы, районный дом культуры».

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражали атаку, однако падение обломков дронов вызвало возгорание кровли двух домов, поврежден частный дом. Пострадавших среди людей, по предварительным данным, нет.

    После атаки в районе введен режим ЧС, комиссия приступила к обходам домов для уточнения отчета о нанесенном ущербе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области, в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА, а Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

    3 мая 2025, 07:20 • Новости дня
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не допустила вторжения украинских военных в Курскую область, атака ВСУ закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.

    В направлении Гоптаровки пытались прорваться 18 украинских военных, 11 из них российские войска взяли в плен, остальных уничтожили, сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Прорыва государственной границы не допущено. За последние месяцы это первая массовая сдача в плен целого подразделения ВСУшников, которая стала возможной благодаря уникальной операции «Северян», – говорится в сообщении.

    Операторы FPV и артиллеристы уничтожают силы ВСУ, не допуская приближения украинских войск к госгранице на направлении Поповки и Демидовки. На Сумском направлении российские силы увеличивают полосы безопасности.

    У сел Водолаги и Локня ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов. «В районе Локни подразделения 36 обрмп ВМСУ утратили боеспособность и были выведены в Сумы для восстановления боеспособности. На данном участке фронта их полностью заменили ВСУшники из 1 отбр», – говорится в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1,6 тыс. м, уничтожено пять единиц бронетехники ВСУ. На Волчанском направлении российские войска продвинулись в городской застройке и в окрестных лесных массивах.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 190 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях).

    Напомним, сообщалось о полном переносе боев на украинскую территорию в Краснояружском приграничье.

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    2 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных

    Комитет ООН обеспокоен сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

    Комитет ООН выразил тревогу по поводу пыток российских пленных
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В выводах Комитета ООН против пыток отмечается обеспокоенность из-за информации о жестоком обращении с военнопленными Вооруженных сил России.

    Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, жестоком обращении, угрозах и унижениях по отношению к российским военнопленным на Украине, передает РИА «Новости».

    В документе указывается, что данные нарушения совершались украинскими вооруженными силами и военной полицией.

    В отчете также отмечается проблема неадекватной регистрации и отчетности по видимым повреждениям, которые могли быть получены в результате пыток или жестокого обращения. Комитет обратил внимание на другие проблемы, связанные с содержанием российских военнопленных.

    В ООН напомнили, что запрет на применение пыток является абсолютным и не допускает отступлений в любых, даже чрезвычайных обстоятельствах. Комитет подчеркнул, что не существует оправдания для подобных действий в отношении пленных.

    Военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которым он и другие пленные подвергались со стороны украинских неонацистов,.

    До этого в докладе УВКПЧ ООН отмечалось, что почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Коментарии (2)
    3 мая 2025, 03:17 • Новости дня
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    Кубань подверглась атаке БПЛА и безэкипажных катеров
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край, сообщил кубанский оперштаб.

    В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников «упали по двум адресам», пострадавших нет. Произошел пожар в районе Сухого озера, также поврежден частный дом, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в Telegram оперштаба приводится сообщение главы Новороссийска Андрея Кравченко: «В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима».

    Напомним, украинские БПЛА атаковали также Ростовскую областьКрым и Брянскую область.

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    3 мая 2025, 00:20 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке властями США новых санкций против России
    Reuters сообщило о подготовке властями США новых санкций против России
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники завершили работу над новыми экономическими санкциями против России, сообщает Reuters, указав, что глава американского государства Дональд Трамп пока не одобрил их.

    Санкции направлены против энергетического и банковского секторов России. В частности, речь идет о санкциях против Газпрома. Источники Reuters не раскрыли дополнительных подробностей. Отмечается, что санкции, по задумке инициаторов, должны усилить давление на Москву с целью заставить ее принять требования США по украинскому урегулированию.

    При этом, как подчеркивает Reuters, нет ясности относительно того, одобрит ли Трамп новый пакет санкций. Один из источников заявил, что Совет нацбезопасности США «пытается согласовать некий набор мер в отношении России», который будет носить «карательный» характер. Другие источники подчеркнули, что окончательное решение будет принимать Трамп.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт заявил, что президент США всегда «четко заявлял о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня» на Украине. При этом он отметил, что не станет «комментировать детали текущих переговоров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители.

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    3 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    Минобороны: Черноморский флот уничтожил 23 морских дрона ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в течение суток нейтрализовали 23 катера ВСУ при попытке атаковать Крымский полуостров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за последние сутки Черноморский флот уничтожил 23 украинских безэкипажных катера, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крыма.

    Также за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны России ликвидировано семь управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд систем HIMARS американского производства и 292 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.

    Также российские силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

    Коментарии (12)
    3 мая 2025, 07:39 • Новости дня
    Дети пострадали в результате атаки беспилотников на Новороссийск
    Дети пострадали в результате атаки беспилотников на Новороссийск
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки беспилотников на Черноморское побережье Краснодарского края пострадали двое взрослых и два ребенка, повреждены резервуары на зерновом терминале, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    «Самые серьезные последствия – в Новороссийске», – сообщил губернатор в Telegram.

    В городе повреждения получили три многоквартирных жилых дома, двое взрослых и два ребенка пострадали. Обломками БПЛА повреждены три резервуара на зерновом терминале. Кроме того, атакам подвеглись станица Тамань, Юровка и Цибанобалка под Анапой, повреждены частные дома.

    «Атака киевского режима на гражданские объекты региона продолжается», – говорится в сообщении.

    Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram, что отражена «массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет».

    Напомним, сообщалось, что украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край.

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    3 мая 2025, 06:56 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучали взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    Кличко заявил, что в городе работают силы ПВО, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в Харькове и Сумах, Одесской области Украины, в Николаеве и в Черкассах.

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    3 мая 2025, 02:39 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отражает воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожено несколько БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Беспилотники сбиты «в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах». Падение обломков БПЛА привело к пожару в двух домах в поселке Целина, никто не пострадал, сообщил Слюсарь в Telegram.

    Напомним, с 21.00 до 22.00 мск над Крымом и Брянской областью силами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников самолетного типа.

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    3 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая

    Захарова: Зеленский прямо угрожает лидерам, которые едут в Москву на 9 мая

    Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Злобный наркоджин» Владимир Зеленский 9 мая будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист «зиганет» фашистам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что последние заявления Владимира Зеленского, отвергшего перемирие на 9 Мая и пригрозившего мировым лидерам, свидетельствуют о террористических намерениях украинского руководства.

    «То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, – это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила о сносах памятников героям Великой Отечественной войны, эксгумации останков красноармейцев и запрет исполнения песен на русском языке на Украине, которые, по ее словам, являются наглядными доказательствами неонацистской сущности киевского режима.

    Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на этот отказ и угрозы гостям на параде в Москве, и предрек последствия для Киева.

    Эксперты анализировали, как инициатива о перемирии в честь 80-летия Победы может стать проверкой готовности Украины к миру.

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    2 мая 2025, 23:41 • Новости дня
    ПВО сбила восемь украинских беспилотников над Крымом и Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Крымом и Брянской областью силами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило Минобороны в Telegram, с 21.00 до 22.00 мск четыре БПЛА были сбиты над Крымом, столько же – над Брянской областью.

    В ночь на пятницу над российскими регионами уничтожили 121 украинский беспилотник.

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    3 мая 2025, 03:41 • Новости дня
    Из-за вторжения ВСУ полностью или частично разрушены 24 храма Курской епархии

    Tекст: Антон Антонов

    В результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область полностью или частично разрушены 24 храма, сообщил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.

    «24 храма пострадали (разрушены полностью или частично). Практически в большинстве из них невозможно совершать богослужения», – приводит слова протоиерея РИА «Новости».

    Он пояснил, что часть храмов пострадала не критично, однако возвращение людей в уцелевшие дома не рекомендуется из-за угрозы минирования местности с дронов со стороны ВСУ. Священнослужители, которые ранее служили в разрушенных или поврежденных храмах, временно переведены в другие храмы Курской митрополии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов. Путин указывал, что украинские боевики были выбиты из Курской области, однако отдельные разрозненные группы продолжают скрываться по подвалам.

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    3 мая 2025, 05:33 • Новости дня
    Обломки беспилотников повредили частные дома в Анапе

    Tекст: Антон Антонов

    В Анапе три частных дома получили повреждения в результате падения обломков беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Повреждения получили дома в Юровке. У них выбиты окна, повреждены двери. Никто не пострадал, сообщил оперштаб в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Краснодарский край.

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    3 мая 2025, 08:50 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении завода ремонта бронетехники в Запорожье

    Tекст: Александра Юдина

    На территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где осуществляли ремонт иностранных бронемашин и изготавливали детали для беспилотников, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, на этом предприятии ремонтировали бронетехнику, преимущественно поставленную с Запада для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что достоверно известно о производстве на заводе деталей и сборке БПЛА.

    Ранее подполье заявило об уничтожении завода топлива для ракет ВСУ. В результате удара значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде была уничтожена.

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    2 мая 2025, 22:11 • Новости дня
    Украинские БПЛА сбиты над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Брянской области сбиты два украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что БПЛА были сбиты силами ПВО около 20.45 мск.

    Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что никто не пострадал, разрушений нет.

    В ночь на пятницу над российскими регионами уничтожили 121 украинский беспилотник.

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    3 мая 2025, 14:16 • Новости дня
    ВСУ использовали детей для разведки позиций в Часовом Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные в районе Часового Яра привлекли несовершеннолетних к разведывательной операции, чтобы выявить позиции бойцов бригады «Русь».

    Украинские военные задействовали двух детей примерно одиннадцати и тринадцати лет для разведки позиций бригады «Русь» добровольческого корпуса в составе Южной группировки, передает ТАСС. По словам бойца с позывным Асыл, дети целенаправленно ходили по улицам микрорайона Северный, выкрикивая с акцентом слово «Русские!», чтобы спровоцировать солдат на реакцию.

    Он уточнил, что детей сопровождал один беспилотник с хорошей камерой и несколько дронов со сбросами. Военнослужащие в микрорайоне были быстро предупреждены о возможности провокации, что позволило избежать потерь. По мнению бойца, дети действовали под давлением со стороны украинских военных. Он выразил надежду, что им удалось вернуться домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные используют мирных жителей Часового Яра в качестве живого щита, российские войска заняли более десяти многоэтажных домов в Часовом Яре, а подразделения ВС России сковали силы украинской армии в этом населенном пункте.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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