Центр внешкольной работы пострадал после атаки БПЛА ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, в ночь на 3 мая украинские БПЛА нанесли удар по Целинскому району Ростовской области, повредив центр внешкольной работы и районный дом культуры. Глава местной администрации Оксана Косенко заявила, что от ударной волны пострадали не только частные дома, но и муниципальные учреждения. Она отметила: «Мы видим уже сегодня, что не только домовладения пострадали от ударной звуковой волны, но и наши муниципальные учреждения: центр внешкольной работы, районный дом культуры».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражали атаку, однако падение обломков дронов вызвало возгорание кровли двух домов, поврежден частный дом. Пострадавших среди людей, по предварительным данным, нет.

После атаки в районе введен режим ЧС, комиссия приступила к обходам домов для уточнения отчета о нанесенном ущербе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области, в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА, а Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.