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Саркози досрочно освободили от домашнего ареста
Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный за коррупцию, был освобожден от домашнего ареста досрочно.
Саркози досрочно завершил домашний арест и больше не обязан носить электронный браслет, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Приговор по делу о торговле влиянием и давлении на следствие вступил в силу только после решения Кассационного суда в декабре 2024 года. Саркози был приговорен к одному году домашнего ареста, но его ходатайство о досрочном освобождении удовлетворили, учтя возраст политика.
В итоге Саркози, которому сейчас 70 лет, пробыл под домашним арестом всего три месяца, и 15 мая с него сняли электронный браслет, установленный для контроля исполнения наказания с 7 февраля этого года, отмечает ТАСС.
В 2021 году парижский суд признал политика виновным в попытке получить через своего адвоката закрытую служебную информацию от бывшего прокурора Жильбера Азибера.
По версии следствия, в 2014 году Саркози хотел вернуть записи, изъятые при расследовании дела о возможном нелегальном финансировании своей кампании владелицей компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Апелляционный суд Парижа в 2023 году оставил в силе первоначальный приговор – год заключения и два года условно, а также запрет на участие в выборах в течение трех лет.
Согласно решению суда, экс-президент мог отбывать срок не в тюрьме, а под домашним арестом с электронным браслетом. После того как Саркози покинул пост президента в 2012 году, его телефонные переговоры попали под прослушку в связи с расследованием возможного финансирования его кампании со стороны Муаммара Каддафи. Следствие считает, что в разговоре с адвокатом Саркози обещал выгодную должность прокурору в Монако в обмен на помощь в расследовании.
В январе сообалось, что Николя Саркози будет носить электронный браслет в 2025 году из-за приговора по делу о злоупотреблении влиянием и нарушении тайны следствия.
В марте французская прокуратура потребовала для Саркози семь лет заключения по делу о финансировании из Ливии в 2007 году.