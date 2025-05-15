Tекст: Андрей Резчиков

Евросоюз собирается повысить пошлины на украинский сельхозимпорт. Решение было принято после того, как Польша возглавила европейскую инициативу по защите фермеров, пишет британская газета Financial Times.

У ЕС есть соглашение о свободной торговле с Украиной, а действие некоторых других пошлин Брюссель временно приостановил в 2022 году. Однако в начале мая Еврокомиссия озвучила решение не продлевать режим беспошлинного ввоза аграрной продукции с Украины и объявила о новых переговорах.

Беспошлинный ввоз украинских товаров получил название «торговый безвиз», сроки которого истекают 6 июня. Европа планирует ввести некие «переходные меры», пока обе стороны разрабатывают новый договор. На Украине ранее признавали, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Евросоюзом может иметь «действительно разрушительные» последствия.

В ЕС подтверждают, что прежние договоренности Киева и Брюсселя о «торговом безвизе» не будут возобновлены. «Это плохой сигнал для Украины. Решение будет принято не ранее октября», – сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европарламента.

В экспорте Украины доминирует агропродовольственная продукция, которая в прошлом году составила почти 60% от общего объема продаж зарубежных товаров на сумму 24,7 млрд долларов. Основными статьями экспорта стали подсолнечное масло (5,1 млрд), кукуруза (5,1 млрд), пшеница (3,7 млрд), рапс (1,8 млрд) и соевые бобы (1,3 млрд).

Беспошлинный режим распространялся на кукурузу, сахар и птицу, часть которых через ЕС доставлялась в Африку и Азию. Это вызывало недовольство фермеров и политиков в Болгарии, Польше, Франции, Венгрии, Румынии, Словакии и других странах, винивших украинский экспорт в снижении внутриевропейских цен.

По подсчетам украинских властей, отмена льгот уменьшит доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год. Квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч в годовом исчислении, на птицу – с 57 тыс. тонн до 40 тысяч, а на сахар – со 109 тыс. тонн до 40 тысяч. Под ударом также окажутся поставки меда.

На днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу.

В экспертной среде отмечают, что отмена «торгового безвиза» подтверждает ошибочность всей политики Украины в отношениях с Евросоюзом, которая сперва выразилась в тяжелых переговорах по соглашению об ассоциации с ЕС, а затем вылилась в «Евромайдан», гражданскую войну и превращение страны в плацдарм для давления на Россию.

Как пояснил экономист Иван Лизан, европейские фермеры не смогли конкурировать с дешевой украинской продукцией, «которая хлынула на местный рынок в 2022 году и стала мешать производителям из Восточной Европы». «Импульсом к этому потоку товаров послужило снятие ограничений на ввоз целого перечня продукций республики после начала СВО», – подчеркнул эксперт.

По его словам, отмене льгот способствовал и доступ Украины к водным перевозкам и выходу в Мировой океан. «Киеву стали не нужны дунайские порты – из Большой Одессы идет экспорт зерна и другой продукции. Теперь местные производители еще больше будут зависеть от коридоров, по которым нужно перенаправить объемы, ранее поставлявшиеся в Европу», – спрогнозировал экономист.

Отмена льгот, подчеркивает собеседник, защитит европейских фермеров, «поскольку для Европы важнее рабочие места и собственное производство, чем закупка дешевой продукции». «На Украине же образуются излишки зерна, что теоретически должно снизить цены на него», – рассуждает экономист.

Решение ЕС по отмене «торгового безвиза», добавляет Лизан, ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, «поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику, проведя масштабные атаки по портам и судам».

«Вся история с отменой «торгового безвиза» – это ярчайшая демонстрация того, что политические и экономические отношения между Украиной и Евросоюзом, начиная с подписания соглашения об ассоциации с ЕС, являются тяжелой исторической ошибкой, которая привела страну ко всем последующим проблемам»,

– добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). По ее словам, единственной выгодой для Украины от соглашения об ассоциации стали безвизовые поездки в страны Евросоюза, «но для экономики это было не плюсом, а послужило колоссальному оттоку населения на заработки». «Все остальные параметры договоренностей с Евросоюзом были кабальными и убыточными для украинской экономики», – пояснила эксперт.

Квоты на курятину, мед, орехи и другую сельхозпродукцию «были связаны с ограничениями и сильно сокращали возможности экономики Украины развиваться». «Широкий жест» Евросоюза по отмене пошлин просуществовал недолго, за эти три года Украина «резко нарастила экспорт агропродукции в страны ЕС».

«Но рост экспорт была связан не с ростом производства, а с сокращением потребления внутри страны. Затем украинская продукция начала серьезно мешать европейскому производителю. Мы видели протесты польских перевозчиков и фермеров, массовые акции в Венгрии и Румынии. Европейцы требовали ограничить поставки украинской продукции в Евросоюз», – напомнила Шеслер.

По прогнозу эксперта, украинские власти и крупный бизнес не смогут повлиять на решение ЕС по отмене льгот.

«Это будет очень болезненно для Украины. Но власть и агробароны находятся не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Европа оказывает значительную финансовую поддержку Украине, предоставляет ей кредиты на финансирование армии и социальных расходов», – подчеркнула спикер.

По ее словам, украинская власть не может торговаться и устанавливать правила. «Если раньше страна могла как-то диверсифицировать свои поставки, то сейчас это сделать намного сложнее. Поэтому крупный бизнес будет терпеть и начнет компенсировать свои потери повышением цен на внутреннем рынке», – полагает Шеслер.

Лизан согласен, что Киев «вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него, по сути, не осталось». «К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям – грецким орехам, меду или малине», – предположил Лизан.