Tекст: Александра Юдина

Фермеры из Чехии, Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии ведут акции протеста против торговой политики ЕС, передает Politico.

Протесты направлены против увеличения импорта сельскохозяйственных товаров с Украины и из Южной Америки.

По словам главы Чешской аграрной палаты Мартина Пыхи, соглашение с Украиной может повысить объем дешевого и низкокачественного зерна и масличных культур на европейском рынке.

Сейчас украинское зерно в основном поставляется в Испанию, но Киев ввел экспортные лицензии и квоты для доказательства своей ответственности.

Некоторые страны, такие как Венгрия, настаивают на возвращении довоенных квот, отмечая, что даже сниженные объемы украинского экспорта угрожают их местным производителям.

Тем временем украинский экономист Олег Нивиевский заявил, что эти опасения беспочвенны, так как украинский экспорт якобы стабилизировал цены на продовольствие в ЕС.

В данный момент Еврокомиссия ведет сложные переговоры, чтобы поддержать украинскую экономику и одновременно успокоить восточных членов ЕС.

Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович пообещал обеспечить плавный переход после завершения временных мер, позволяющих беспошлинный ввоз украинских товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.