  • Новость часаГруппировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР
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    Пик укрепления рубля еще впереди
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    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    0 комментариев
    14 мая 2025, 12:30 • Новости дня

    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины

    Экономист Лизан: Отмена льгот ЕС на сельхозпродукцию ослабит позиции Украины

    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Отмена ЕС льгот для украинской сельхозпродукции поставит Киев в еще большую зависимость от морских коридоров транспортировки зерна. Тем самым решение Брюсселя ослабит позиции офиса Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт.

    «Украинская аграрная сфера представляет из себя упрощенную сельхозмодель СССР. Огромные колхозы закрылись, осталось лишь производство яиц и птицы, а крупный бизнес сконцентрировал в своих руках земельный банк. В отсутствие передовых технологий и мер господдержки предпринимателям выгоднее всего выращивать зерновые и масличные культуры, которые они затем продают в ЕС», – отметил экономист Иван Лизан.

    «В объединении другая модель с множеством мелких фермеров, разделением производителей по специализациям, иными регуляторными мерами, земельными ресурсами и логистикой. Они не смогли конкурировать с украинской продукцией, которая хлынула на местный рынок в 2022 году и стала мешать производителям из Восточной Европы. Импульсом к этому потоку товаров послужило снятие ограничений на ввоз целого перечня продукций республики после начала СВО», – продолжил он.

    «Конечно, эта ситуация быстро перестала устраивать многих членов ЕС. Отмене льгот способствовал и доступ Украины к водным перевозкам и выходу в мировой океан. Киеву стали не нужны дунайские порты – из Большой Одессы идет экспорт зерна и другой продукции. Теперь местные производители еще больше будут зависеть от коридоров, по которым нужно перенаправить объемы, ранее поставлявшиеся в Европу», – спрогнозировал он.

    «Это ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику, проведя масштабные атаки по портам и судам», – заметил аналитик.

    «Что касается ЕС, то отмена льгот защитит их фермеров, поскольку для Европы важнее рабочие места и собственное производство, чем закупка дешевой продукции. На Украине же образуются излишки зерна, что теоретически должно снизить цены на него», – добавил эксперт.

    «Но Киев вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него по сути не осталось. К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям – грецким орехам, меду или малине», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт, которые в Киеве называют «спасательным кругом» для фермеров и бюджета Украины. Решение было принято после того, как Польша возглавила европейскую инициативу по защите фермеров, пишет Financial Times.

    У ЕС есть соглашение о свободной торговле с Украиной, а действие ряда других пошлин Брюссель временно приостановил в 2022 году. Однако, их сроки истекают 6 июня, и Европа планирует ввести «переходные меры», пока обе стороны разрабатывают новый договор.

    Беспошлинный режим распространялся на кукурузу, сахар и птицу, часть которых через ЕС доставлялась в Африку и Азию. Это вызывало недовольство фермеров и политиков в Польше, Франции и других странах, обвинявших украинский экспорт в снижении внутриевропейских цен.

    В ЕС подтверждают, что прежние договоренности Киева и Брюсселя не будут возобновлены. «Это плохой сигнал для Украины. Решение будет принято не ранее октября», – сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.

    Власти Украины подсчитали, что отмена льгот срежет доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год. Квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тыс. в годовом исчислении, на птицу – с 57 тыс. тонн до 40 тыс., а на сахар – со 109 тыс. до 40 тыс. Под ударом также окажутся поставки меда.

    На днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу.

    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


    Коментарии (27)
    13 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины, ожидая прибытия украинской стороны на встречу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    20 комментариев

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.

    Коментарии (17)
    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 17:38 • Новости дня
    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.

    Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.

    Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа заняла однозначную позицию на стороне Киева и, по мнению Кремля, не способна выступать беспристрастным участником возможных переговоров по урегулированию конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа полностью поддерживает Киев, поэтому не может претендовать на сбалансированную роль в любых переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход».

    По его словам, европейский подход, напротив, является провоенным и направлен на продолжение конфликта, что резко отличается от позиций Москвы и Вашингтона. Песков отметил, что представители Европы не могут быть посредниками в переговорах, поскольку их позиция предвзята и не способствует поиску компромисса.

    Он напомнил, что Россия последовательно поддерживает поиск мирного решения, в то время как европейские страны выступают за дальнейшее продолжение боевых действий. По мнению представителя Кремля, такая политика ЕС не позволяет им быть участниками сбалансированного диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России и ни с кем другим разговаривать не будет.

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    Коментарии (19)
    13 мая 2025, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины

    Политолог Скачко: За три года Украина прошла путь от примитивного патриотизма к унынию

    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Граждане России все лучше понимают причины СВО, поэтому у нас растет число добровольцев, а на Украине распространилось такое явление, как «бусификация» – отлов на улице мужчин для отправки на фронт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в России.

    «В России растет чисто добровольцев, а на Украине появились даже такие явления, как «бусификация», потому что у людей по обе стороны фронта разные мотивации и понимание перспектив победы», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «За последние три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию и нежеланию воевать, в то время как граждане России стали гораздо лучше и глубже понимать причины СВО», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, в случае с Украиной свою роль сыграли жадность и лживость местных властей. Люди видят, как окружение Зеленского наживается на войне. Упадническим настроениям способствуют и серые финансовые схемы в украинской армии: мобилизованных обманывают, их деньги «прокручивают», а погибших записывают в пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их близким. Отсюда и провалы», – заключил Скачко.

    Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» рассказал о принципиальной разнице в пополнении вооруженных сил в России и на Украине.

    «Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией – людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: там 30 тыс. человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе», – сказал он.

    Украинские соцсети наполнены видео о принудительной мобилизации украинских мужчин, которую в народе назвали «бусификацией» (производное от «бус» – микроавтобус, на котором перемещаются военные для отлова людей для нужд ВСУ – прим. ВЗГЛЯД). Действия работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) часто сопровождаются конфликтами с местными жителями и применением силы со стороны военных.

    Коментарии (10)
    13 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией на него не распространяется
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные Совбезом, на него не распространяются.

    По его словам, только он может вести переговоры о суверенитете страны, а никто другой не обладает таким правом и обязанностью. Зеленский подчеркнул: «Я ничего себе не запрещал». Он добавил, что это подтверждается решением Совета нацбезопасности и конституцией страны. Заявление прозвучало перед его поездкой в Турцию, трансляция велась офисом президента, передает ТАСС.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим он разговаривать не будет.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

    Коментарии (31)
    13 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Миролюбовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 470 военнослужащих, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Атинского, Рыжевки, Павловки и Бессаловки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Моначиновки, Нечволодовки, Купянска Харьковской области, Кировска, Редкодуба и Ямполя ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 210 военнослужащих, танк, три бронемашины, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Серебрянкой, Константиновкой, Плещеевкой, Ильиновкой, Иванопольем, Зарем и Часовым Яром ДНР.

    При этом противник потерял более 290 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Воскресенки, Алексеевки, Богатыря, Комара и Вольного Поля ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степового, Лукьяновского Запорожской области, Понятовки, Токаревки и Садового Херсонской области.

    Уничтожены более 50 военнослужащих и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Котляровку в ДНР.

    За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.

    Коментарии (20002)
    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Коментарии (17)
    14 мая 2025, 10:54 • Новости дня
    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации

    Европейский суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинах

    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Европейский суд юстиции признал доводы истца обоснованными в деле о сокрытии главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переписки, связанной с закупкой вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах, передает ТАСС.

    Речь идет о решении суда по иску, связанному с непредоставлением информации о контрактных переговорах между Еврокомиссией и фармацевтической компанией Pfizer. В постановлении отмечается, что фон дер Ляйен отказалась публиковать переписку, в том числе СМС-сообщения, содержащие согласование условий многомиллиардных контрактов.

    Обвинения выдвинула газета The New York Times, которая в 2023 году сообщила о необоснованном отказе главы Еврокомиссии раскрывать детали переговоров. По данным издания, через эти контакты обсуждались контракты на сумму более 30 млрд евро на поставку вакцин для стран Евросоюза.

    СМИ писали, что попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен ранее не раскрыла переписку с главой Pfizer, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

    Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.

    Коментарии (17)
    13 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Турции, надеется повысить свой политический рейтинг и получить шанс на место в органах власти Евросоюза, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский завил, что встретится в Стамбуле только с Путиным, и ни с кем иным.

    «Владимир Зеленский надеется, что за счет личной встречи с президентом Владимиром Путиным сможет предстать в качестве легитимного лидера страны. Кроме того, это попытка показать себя якобы авторитетным мировым политиком, ищущим выход из кризиса», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, для Зеленского сейчас это особенно важно. «Во-первых, на Украине потенциально могут быть проведены президентские выборы. Во-вторых, он заинтересован в получении политических дивидендов с прицелом на место в органах власти Евросоюза», – считает собеседница.

    «При этом в Киеве понимают: обычно главы государств встречаются при уже намеченных вариантах договоренностей, чего мы пока не видим. Позиции сторон весьма расходятся. Но офис Зеленского старается в глазах мирового сообщества и собственных граждан выглядеть миротворческой и суверенной командой, хотя она всецело зависит от западных кураторов», – продолжила она.

    Спикер обратила внимание и на заявления о готовности Киева отменить запрет на ведение переговоров с Путиным. «Это очередные пустые спекуляции. На Украине сейчас царит абсолютный правовой нигилизм, и когда Зеленскому нужно обойти какие-то законы, он делает это легко и непринужденно», – заключила аналитик.

    Зеленский хочет встретиться в Стамбуле только с Путиным, и ни с каким другим представителем России, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк. По его словам, Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Москвой, если российский лидер приедет в Турцию.

    В свою очередь, министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с инициативой Путина о прямом диалоге Москвы и Киева 15 мая в Стамбуле.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны Украиной в 2022 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

    Коментарии (15)
    13 мая 2025, 14:33 • Новости дня
    МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tencent: МИД Китая осудил заявления Украины о параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские дипломаты резко ответили на критику Киевом участия китайской армии в московском параде, назвав обвинения Украины издевательством над историческими фактами, пишет портал Tencent.

    Как пишет Tencent, МИД Китая жестко отреагировал на заявление Киева по поводу участия китайской армии в параде Победы в Москве, передает Ura.Ru. Представитель внешнеполитического ведомства назвал украинские высказывания издевательством над исторической правдой и подчеркнул, что подобные заявления недопустимы.

    По словам дипломата, присутствие китайских военных на московском параде символизирует уважение к памяти жертв Второй мировой войны, а также подтверждает совместный вклад СССР и Китая в борьбе с фашизмом.

    В Пекине особо отметили, что сотрудничество между Китаем и Россией строится на исторической поддержке и общих идеалах, связывающих обе страны.

    Ранее МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве. Представителям этих государств был объявлен официальный демарш.

    Напомним, 8 мая в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов. Он выразил благодарность председателю КНР за визит в Москву. Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

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    13 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    Россия заявила о нелегитимности решения Совета ИКАО по MH17

    Tекст: Антон Антонов

    Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным, сообщил МИД России.

    Совет ИКАО 12 мая вынес решение по вопросу о катастрофе малайзийского Boeing MH17. Россия не входит в состав Совета и прекратила участие в разбирательстве еще в июне 2024 года, отметив многочисленные процедурные нарушения и невозможность беспристрастного установления фактов, сообщается на сайте МИД России.

    По заявлению МИД, Совет якобы пришел к выводу о причастности России к гибели рейса, однако текст самого решения и его обоснование отсутствуют. Ведомство назвало голосование «слепым» и охарактеризовало Совет ИКАО как политический орган, принимающий решения по конъюнктурным причинам.

    Также отмечено, что доводы и доказательства российской стороны были проигнорированы. МИД подчеркнул, что все выводы следствия основывались на анонимных свидетельствах и сведениях сомнительного происхождения, а также материалах Службы безопасности Украины.

    «Утверждения Нидерландов и Австралии об использовании в качестве доказательств спутниковых снимков являются ложью, поскольку снимков в их распоряжении никогда не было. Есть лишь голословные утверждения о наличии у США неких спутниковых данных, указывающих на то, что рейс MH17 «был сбит ракетой класса «земля – воздух». Однако США категорически отказались предоставить к ним доступ», – напомнил МИД.

    Российская сторона указала на игнорирование Советом ИКАО наличия украинских ЗРК «Бук» в районе крушения и маркировки обломков ракеты, указывающей на ее украинское происхождение. МИД также напомнил о сбитом украинскими силами в 2001 году российском Ту-154М.

    Ведомство заявило, что Совет ИКАО проигнорировал и решение Международного суда ООН, отклонившего обвинения против России в январе 2024 года. В МИД подчеркнули, что Совет ИКАО не является независимым органом и действует под влиянием западных стран и их союзников, а практика использования Совета против «неугодных» стран давно стала привычной.

    Россия вновь выразила соболезнования родственникам погибших и возложила ответственность за трагедию на украинские власти, которые, по заявлению МИД, не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта и использовали гражданские самолеты для прикрытия военных целей.

    «Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).

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    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

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    13 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине людей насильно мобилизуют, тогда как в российскую армию вступают по собственному желанию.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» акцентировал различие подходов к комплектованию армий на Украине и в России. «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас ребята идут сами», – заявил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в российскую армию приходят добровольцы, в то время как киевский режим применяет насильственные меры для набора рекрутов.

    Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».

    3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

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    13 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    СВР: Киев намерен использовать вывезенных жителей Курской области как «актив»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев рассматривает удерживаемых на Украине жителей Курской области как средство давления на Москву, намереваясь затягивать их возвращение, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    По данным СВР, украинские власти считают вывезенных на Украину жителей Курской области, удерживаемых там, «ценным активом», который можно использовать для выдвижения требований к Москве, передает РИА «Новости».

    Окружение Владимира Зеленского намерено использовать этих людей для выдвижения требований к Москве, в частности для обмена на пленных бойцов националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), сообщили в СВР.

    В сообщении ведомства отмечается: «В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов", которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений».

    СВР также подчеркивает, что украинские власти стремятся затянуть процесс возвращения удерживаемых граждан в Россию как можно дольше, чтобы использовать их в дальнейших переговорах и торгах. Там подчеркнули, что действия киевских властей по удержанию российских гражданских для обмена являются свидетельством нацистской сущности режима Зеленского.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что украинская сторона согласилась вернуть вывезенных в Сумскую область жителей Курской области в обмен на освобождение своих граждан, обвиняемых в терроризме.

    Ранее Москалькова заявила, что на белорусско-украинской границе прошли тяжелые переговоры о возвращении жителей Курской области, удерживаемых на Украине после вывоза из России.

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