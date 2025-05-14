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Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины
Экономист Лизан: Отмена льгот ЕС на сельхозпродукцию ослабит позиции Украины
Отмена ЕС льгот для украинской сельхозпродукции поставит Киев в еще большую зависимость от морских коридоров транспортировки зерна. Тем самым решение Брюсселя ослабит позиции офиса Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт.
«Украинская аграрная сфера представляет из себя упрощенную сельхозмодель СССР. Огромные колхозы закрылись, осталось лишь производство яиц и птицы, а крупный бизнес сконцентрировал в своих руках земельный банк. В отсутствие передовых технологий и мер господдержки предпринимателям выгоднее всего выращивать зерновые и масличные культуры, которые они затем продают в ЕС», – отметил экономист Иван Лизан.
«В объединении другая модель с множеством мелких фермеров, разделением производителей по специализациям, иными регуляторными мерами, земельными ресурсами и логистикой. Они не смогли конкурировать с украинской продукцией, которая хлынула на местный рынок в 2022 году и стала мешать производителям из Восточной Европы. Импульсом к этому потоку товаров послужило снятие ограничений на ввоз целого перечня продукций республики после начала СВО», – продолжил он.
«Конечно, эта ситуация быстро перестала устраивать многих членов ЕС. Отмене льгот способствовал и доступ Украины к водным перевозкам и выходу в мировой океан. Киеву стали не нужны дунайские порты – из Большой Одессы идет экспорт зерна и другой продукции. Теперь местные производители еще больше будут зависеть от коридоров, по которым нужно перенаправить объемы, ранее поставлявшиеся в Европу», – спрогнозировал он.
«Это ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику, проведя масштабные атаки по портам и судам», – заметил аналитик.
«Что касается ЕС, то отмена льгот защитит их фермеров, поскольку для Европы важнее рабочие места и собственное производство, чем закупка дешевой продукции. На Украине же образуются излишки зерна, что теоретически должно снизить цены на него», – добавил эксперт.
«Но Киев вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него по сути не осталось. К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям – грецким орехам, меду или малине», – резюмировал Лизан.
Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт, которые в Киеве называют «спасательным кругом» для фермеров и бюджета Украины. Решение было принято после того, как Польша возглавила европейскую инициативу по защите фермеров, пишет Financial Times.
У ЕС есть соглашение о свободной торговле с Украиной, а действие ряда других пошлин Брюссель временно приостановил в 2022 году. Однако, их сроки истекают 6 июня, и Европа планирует ввести «переходные меры», пока обе стороны разрабатывают новый договор.
Беспошлинный режим распространялся на кукурузу, сахар и птицу, часть которых через ЕС доставлялась в Африку и Азию. Это вызывало недовольство фермеров и политиков в Польше, Франции и других странах, обвинявших украинский экспорт в снижении внутриевропейских цен.
В ЕС подтверждают, что прежние договоренности Киева и Брюсселя не будут возобновлены. «Это плохой сигнал для Украины. Решение будет принято не ранее октября», – сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.
Власти Украины подсчитали, что отмена льгот срежет доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год. Квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тыс. в годовом исчислении, на птицу – с 57 тыс. тонн до 40 тыс., а на сахар – со 109 тыс. до 40 тыс. Под ударом также окажутся поставки меда.
На днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу.