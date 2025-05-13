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Киев потребовал от Варшавы срочно разблокировать границу с Украиной
Украинский посол в Польше Василий Боднарь заявил о необходимости прямых мер польских властей для урегулирования блокировки перевозчиками КПП «Ягодин – Дорогуск».
Киев обратился к Варшаве с призывом принять решительные шаги по разрешению ситуации с блокировкой грузового трафика на пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск», передает ТАСС.
Посол Украины в Польше Василий Боднарь отметил: «Мы готовы инициировать разного рода переговоры и консультации, но считаем, что польское правительство должно принять прямые меры для коммуникации с протестующими, поскольку требования, хоть и касаются польско-украинских отношений, но предъявляются правительству Польши».
Украинская сторона направила Варшаве ноту и выразила готовность к переговорам, чтобы минимизировать или предотвратить протест. Боднарь подчеркнул, что акция не способствует укреплению украинско-польских отношений, а также связал ее с политической обстановкой в Польше накануне президентских выборов.
По словам украинского посла, если польские власти не примут меры, блокада может распространиться и на другие КПП, как это уже происходило ранее. За ночь через таможню «Ягодин» прошло лишь восемь грузовиков, тогда как в электронной очереди находилось 1391 транспортное средство. Госпогранслужба Украины ранее допускала, что протест может продолжаться до четырех месяцев.
Ранее дальнобойщики Польши возобновили блокировку движения грузовиков на пункте пропуска у Дорогуска из-за недовольства льготами для перевозчиков с Украины.
В ноябре польские фермеры устроили акцию протеста на границе с Украиной и заблокировали движение через КПП «Медыка – Шегини».
В марте прошлого года польские правоохранители пресекли акцию протеста украинских перевозчиков, которые хотели заблокировать дорогу на подъезде к одному из приграничных пунктов в Польше. До этого украинские водители блокировали трассу перед польским населенным пунктом Дорогуск. Водители ходили по кругу по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта.