Киев потребовал от Варшавы срочно разблокировать границу с Украиной

Tекст: Ольга Иванова

Киев обратился к Варшаве с призывом принять решительные шаги по разрешению ситуации с блокировкой грузового трафика на пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск», передает ТАСС.

Посол Украины в Польше Василий Боднарь отметил: «Мы готовы инициировать разного рода переговоры и консультации, но считаем, что польское правительство должно принять прямые меры для коммуникации с протестующими, поскольку требования, хоть и касаются польско-украинских отношений, но предъявляются правительству Польши».

Украинская сторона направила Варшаве ноту и выразила готовность к переговорам, чтобы минимизировать или предотвратить протест. Боднарь подчеркнул, что акция не способствует укреплению украинско-польских отношений, а также связал ее с политической обстановкой в Польше накануне президентских выборов.

По словам украинского посла, если польские власти не примут меры, блокада может распространиться и на другие КПП, как это уже происходило ранее. За ночь через таможню «Ягодин» прошло лишь восемь грузовиков, тогда как в электронной очереди находилось 1391 транспортное средство. Госпогранслужба Украины ранее допускала, что протест может продолжаться до четырех месяцев.

Ранее дальнобойщики Польши возобновили блокировку движения грузовиков на пункте пропуска у Дорогуска из-за недовольства льготами для перевозчиков с Украины.

В ноябре польские фермеры устроили акцию протеста на границе с Украиной и заблокировали движение через КПП «Медыка – Шегини».

В марте прошлого года польские правоохранители пресекли акцию протеста украинских перевозчиков, которые хотели заблокировать дорогу на подъезде к одному из приграничных пунктов в Польше. До этого украинские водители блокировали трассу перед польским населенным пунктом Дорогуск. Водители ходили по кругу по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта.